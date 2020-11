Amputert Black Friday: – Galskapen er borte

Outlet-huset på Vestby skal ha vært det første til å bringe Black Friday-tradisjonen til Norge i 2010, og i flere år har det vært tilnærmet kaostilstander i butikk-klyngen 30 minutter utenfor Oslo. Ti år senere satte pandemien en effektiv stopper for det.

Black Friday gikk forholdsvis rolig for seg på Oslo Fashion Outlet på Vestby. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

Publisert: Oppdatert: 27. november 2020 17:58 , Publisert: 27. november 2020 17:28

– Galskapen er borte i år. Trykket i dag har ikke vært i nærheten av en vanlig Black Friday, sier senterleder Lars Pedersen ved Oslo Fashion Outlet.

I forkant av årets store handledag hadde kjøpesenteret «avlyst» Black Friday. Det faller i god smak hos flere av kundene.

– Det var godt å slippe alt kaoset i år, sier Jovan Boskovic.

Sammen med kona Rada og datteren Lea har han tatt turen til Vestby på tilbudsjakt.

– Nå er vi først og fremst ute etter barneklær og ting til Lea, men finner vi noe fint til oss selv så kanskje vi slår til, sier Jovan.

Jovan og Rada Boskovic tok med seg datteren Lea til kjøpesenteret i Vestby fredag. – Det blir kjedelig hjemme i lengden, så det er fint å få seg en tur ut, sier de. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

Droppet spesielle Black Friday-tilbud

For årets Black Friday valgte outlet-senteret en annen tilnærming til tilbudsdagen.

– Vi har lagt bort Black Friday som eget konsept, og heller fokusert på trygge handleopplevelser spredt utover en hel uke. Det har fungert veldig bra, sier senterleder Pedersen.

Senteret har blant annet fjernet timetilbud på enkelte varer.

– Timetilbudene var det som skapte de ekstreme situasjonene der folk har ventet utenfor og slåss om varer. Det har vi kuttet helt ut, slik at i dag er som en vanlig kampanjedag, sier Pedersen.

– Jeg liker faktisk veldig godt hvordan Black Friday er i år, sier senterleder Lars Pedersen. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

Tredjedel av fjoråret

Morten Kristiansen er blant de 2000 shopperne som i løpet av de to første timene har lagt handleturen til Vestby.

– Det er forholdsvis rolig her nå. Kundene kommer sikkert utover dagen, men det er veldig ålreit at det er litt mer avslappet stemning, sier Kristiansen.

Morten Kristiansen sa seg fornøyd med asjett-kupp på årets Black Friday. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

– I dag har jeg kjøpt noen asjetter jeg var på utkikk etter. Jeg har aldri vært på Black Friday her tidligere fordi det har vært så mye styr og pågang av folk, sier han.

På samme tidspunkt i fjor hadde 6000 besøkende flokket gjennom portene til outlet-senteret.

Pågang hos Nike

Før dørene åpnet klokken 10 var det kun utenfor Nike Concept Store som kunne gi assosiasjoner til tidligere års Black Friday.

– Jeg er overrasket, for de hadde ingen spesielle tilbud i dag. Det er de samme tilbudene der i dag som de har hatt resten av uken, sier Pedersen.

Uten at butikken hadde spesielle fredagstilbud hadde folk samlet seg utenfor Nike-butikken på Vestby. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

Han sier senteret og butikkene har gjort en rekke smitteverntiltak.

– Folk kommer spredt utover dagen og bruker munnbind, og vi har god plass både i de åpne handlegatene og gjennom antallsbegrensninger i alle butikker, i tillegg til firedoblet vekterbemanning, sier senterlederen.

– Overdrevet konsept

Selv om besøkelsestallet på Black Friday ligger på kun en tredjedel av fjoråret, har senteret omtrent like mange besøkende i løpet av «Black Week».

– Vi har sett en god spredning av folk fra mandag og til i dag. At Black Friday ble roligere i år enn tidligere år har vært planen hele tiden. Først og fremst fordi smittesituasjonen ikke tillater det, men også at vi generelt ønsker oss bort fra Black Friday-kaoset, sier Pedersen.

Det var betydelig mer action på fjorårets Black Friday. Da stormet kundene inn idet Oslo Fashion Outlet åpnet porten inn til senteret. Vis mer byoutline Heiko Junge/NTB

Pedersen og det europeiske eierkonsernet VIA Outlets tok over Vestby-senteret for tre år siden.

– Hele vår plan har vært å nedtone Black Friday og bort fra kaoset. Vi vil at folk kommer og shopper, men uten alt oppstyret, sier han.

Det tas mot med åpne armer hos Boskovic-familien.

– Jeg synes Black Friday er greit, men det er litt overdrevet konsept. Tilbudene etter jul er ofte vel så gode som på Black Friday, sier de.

– Blir aldri det samme

Senterleder Pedersen tror Black Friday som handelskonsept har storhetstiden bak seg.

– Black Friday i år blir aldri det samme. Jeg tror folk har fått øynene opp for en dempet dag uten alt oppstyret. Hvordan neste år hos oss blir er for tidlig å si noe om, men vi tar med oss gode erfaringer fra i år, sier han.

– Til neste år er det gode muligheter for videre endringer bort fra det vanlige Black Friday-konseptet, sier Pedersen.

Slik så det ut da kundene kjempet om sko under Black Friday i 2016 Vis mer byoutline Jon Olav Nesvold / NTB