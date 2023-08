Norgesgruppen tjente 1,6 milliarder kroner i første halvår

Lønnsomheten var noe lavere for Kiwi- og Meny-eieren. Norgesgruppen trekker frem «investeringer i priskutt over tid».

OMSETNINGSVEKST: Ifølge tall fra analyseselskapet NIQ økte Kiwi-inntektene med 12,3 prosent i første halvår.

Landets største handelshus fikk driftsinntekter på 54,3 milliarder kroner i første halvår. I fjor var tallet 49,4 milliarder.

Resultat før skatt falt svakt til 1,61 milliarder kroner, mot 1,64 milliarder kroner i fjor.

Resultatmarginen Resultatmarginen resultat etter skatt/driftsinntekterkom på 2,4 prosent. Det er 0,2 prosentpoeng lavere enn i fjor og 0,4 prosentpoeng mindre enn hele 2022. I perioden 2018 til 2021 hadde Norgesgruppen en resultatmargin på 3,9 prosent i snitt, godt trukket opp av de gylne coronaårene.

I halvårsrapporten skriver Norgesgruppen at konkurransen om kundene i matmarkedet er hard, men at de vinner kunder sett under ett.

«Økte kostnader på viktige innsatsfaktorer som varer, emballasje og husleie påvirker resultatet også første halvår. Så langt i 2023 har også de ekstraordinære kostnadsøkningene fra leverandørene fortsatt».

Dette er Norgesgruppen Konsernet er landets største handelshus. Eier butikkjedene Kiwi, Joker, Spar og Meny, samt grossisten Asko.

Konsernet er eid 74,4 prosent av Johannson-familien, blant Norges rikeste personer.

Av Norgesgruppens omsetning i 2022 på 102,7 milliarder kroner, kom 62,7 milliarder fra detaljhandel, og 37,5 milliarder fra grossistvirksomheten Asko.

Selskapet har også en rekke egne merkevarer som Unil (kjent for First Price), Joh. Johannson Kaffe, Matbørsen og Bakehuset. Norgesgruppen eier også 45,5 prosent av frukt- og grønleverandøren Bama.

I tillegg eier selskapet kioskkjedene Mix og Deli de Luca, samt halvparten av kjedene Big Horn Steakhouse og Kaffebrenneriet.

Norgesgruppen er også store innen eiendom, både butikklokaler og annen eiendom.

Norgesgruppen eier i tillegg 25 prosent av taxfree-selskapet Travel Retail Norway og 49 prosent av bokhandleren Norli. Vis mer

Kiwi knuste konkurrentene

Halvåret har vært preget av perioder med ekstra sterk konkurranse i bransjen, særlig etter at Kiwi besluttet ikke å øke prisene 1. februar.

Alle dagligvarekjedene fikk da justert sine innkjøpspriser, og det var på forhånd spekulert i et hopp på 10 prosent ut til forbruker.

Men konkurrentene fulgte etter Kiwi og gjennom februar ble det ikke noe prishopp, slik det pleier. I stedet økte prisene gradvis gjennom våren.

Kiwi-finten har fått stor oppmerksomhet, og har trolig bidratt til sterk kundevekst, ifølge eksperter. Tall som E24 har fått tilgang til, viste at Kiwi knuste konkurrentene i første halvår og ble landets største enkeltkjede.

Norgesgruppen-konsernsjef Runar Hollevik sier til E24 at investeringer i priskutt har vært med på å trekke Norgesgruppens marginer ned, men konkluderer likevel med at Kiwi-grepet var en suksess.

– Foreløpig gjør den store kundeveksten at de ikke har behov for å øke prisene så mye som de ville trengt uten kundeveksten. Det har vært bra uttellig, men fortsatt svekket lønnsomhet.

Nye handlevaner

Forbrukerne er blitt mer prisbevisste når de handler, slår Norgesgruppen fast.

De skriver at det er mindre impulshandling, bedre planlegging og mer oppmerksomhet på gode tilbud.

«I dagligvaremarkedet er kundene mer opptatt av kilo- eller literpris, og velger oftere rimeligere alternativer enn tidligere.»

Norgesgruppen, her ved konsernsjef Runar Hollevik til venstre, åpnet den første Gigaboks-butikken tidlig i 2020.

De siste årene har kategorien bredt vareutvalg, av analyseselskapet NIQ kalt «verdibutikker», fosset frem. Norgesgruppen har kastet seg på toget med oppkjøp og oppstart av Dollarstore og Gigaboks.

Veksten fortsatte i breddesegmentet også inn i 2023, ifølge handelshuset.

«Siden årsstart har både Dollarstore og Gigaboks åpnet nye butikker. Dette viser at Norgesgruppen tar en posisjon i et bredere segment for å treffe kundene og endringene i deres handlevaner.»