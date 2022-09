Michael Jordan-drakt solgt for over 100 millioner

Basketball-trøya ble brukt av Chicago Bulls-legenden under «the Last Dance»-sluttspillet i 1998.

Her er drakten utstilt i forbindelse med auksjonen.

Basketball-drakten ble solgt for 10,1 millioner dollar, tilsvarende 103,8 millioner kroner, ifølge en rekke amerikanske medier.

Auksjonshuset Sotheby skriver dette setter en ny rekord for «kampbrukt-samleobjekter»

NBA-stjernen brukte drakten under den første kampen av 1998-finalen som skulle bli hans siste og sjette NBA-tittel. Dette sluttspillet ble gitt kallenavnet «the Last Dance» og Netflix lagde i 2020 en dokumentar om sesongen med samme navn.

Auksjonshuset Sotheby hadde på forhånd ventet en salgssum på rundt 5 millioner dollar, men forklarer at det var 20 bud som dro prisen opp, skriver CNBC.

Chicago tapte kampen der drakten ble brukt, men vant likevel finaleserien mot Utah Jazz 4–2. Jordan ble tildelt sitt sjette NBA Finals MVP-trofeet, som blir gitt til vinnerlagets beste spiller.

Etter sesongen la Jordan opp for andre gang, men kom etter noen år tilbake til basketballbanen sammen med basketballaget Washington Wizards. Han nådde ikke opp til sluttspillet igjen, og la opp for tredje og siste gang i 2003, da han var 40 år gammel.

Michael Jordan avbildet sammen med legende-treneren Phil Jackson etter mesterskapsseieren i 1998.

Avtronet Maradona-drakt

Tidligere har et signert basketball-kort vært Jordans dyreste solgt samleobjekt. Kortet ble solgt for 27,7 millioner kroner.

Den tidligere dyreste basketball-drakten som har blitt solgt tilhørte den avdøde LA Lakers-legenden Kobe Bryant, og ble kjøpt for 3,7 millioner dollar i fjor, skriver CNN.

Ifølge Sotheby har fotballdrakten Diego Maradona hadde på seg, da han skåret det omstridde «Hand of God»-målet mot England under kvartfinalen i 1986 verdensmesterskapet, hittil sittet på tronen over dyreste «kampbrukt-samleobjekt».

Fotballdrakten ble solgt for 95,6 millioner kroner tidligere i år.