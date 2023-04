Streikerammede Olivia er stengt på ubestemt tid

Streiken ved Olivia har nå vart i sju uker. Den streikerammede restauranten i Hegdehaugsveien i Oslo holder stengt inntil videre.

Olivia i Hegdehaugsveien har kunngjort at avdelingen er stengt «på ubestemt tid».

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Olivia i Hegdehaugsveien har kunngjort at avdelingen er stengt «på ubestemt tid», skriver Klassekampen.

Medlemmer av Fellesforbundet har vært i streik for å få tariffavtale ved restauranten i sju uker. Arbeidsgiveren avviser kravet og har argumentert med at et flertall av de ansatte heller foretrekker en husavtale. Denne helga går fagorganiserte ved Asko, Tine og Hansa Borg ut i sympatistreik for å øke presset på bedriften.

«Grunnen er at Fellesforbundet har varslet sympatistreik og blokade. Det betyr at Fellesforbundet sørger for at vi ikke får levert varer til restauranten», skriver Olivia på sin hjemmeside.

Les på E24+ Kristine (31) la om arbeidsvanene: – Jobber kortere dager, men får gjort mer

Det er ikke ofte fagbevegelsen tar i bruk sympatistreik. Det innebærer at fagorganiserte som ikke selv er omfattet av en konflikt, går ut i streik for å øke presset mot arbeidsgiverne i konflikten.

Tine er blant bedriftene som streiker i sympati. De fagorganiserte i Tine skal ikke lenger levere meieriprodukter til restauranten. I tillegg står Tine for distribusjonen av varer fra Hansa Borg, så deres sympatistreik innebærer også at restauranten ikke vil få levert øl.

– Som tillitsvalgt er jeg litt i sjokk over at man i 2023 må gå til konflikt for å få tariffavtale. Det er alfa og omega for å ivareta lønns- og arbeidsvilkår, sier hovedtillitsvalgt Mohammed Malik for NNN-medlemmene i Tine til Klassekampen.

Streiken startet 17. februar.