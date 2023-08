Varslet mulige store dagligvaregrep – nekter å si hvilke

Næringspolitiker Per-Vidar Kjølmoen (Ap) sa at regjeringen har «to store røde knapper det går an å trykke på» i dagligvarebransjen. Hverken han eller partiet vil si hva grepene er.

VIL IKKE UTDYPE: Per-Vidar Kjølmoen (Ap) debatterte mot Lene Westgaard-Halle (H) under Arendalsuka. Høyre-politikeren sier det kan bli aktuelt for Stortinget å skru til overfor regjeringen på dagligvarepolitikk.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

To ganger under en debatt i Arendal uttalte Kjølmoen, som sitter i næringskomiteen på Stortinget, at Arbeiderpartiet har store dagligvaregrep på tegnebrettet.

Han ble utfordret av Høyres dagligvarepolitiker Lene Westgaard-Halle på hva Jan Christian Vestre (Ap) faktisk har gjennomført på feltet de siste to årene.

Et par av tiltakene fra tipunktsplanen er oppfylt, men før sommeren valgte næringsministeren å skrinlegge den mye diskuterte forskriften om å forby usaklige forskjeller i innkjøpsbetingelser. Samtidig er flere utredninger under arbeid.

– Vi har en nesten hyperaktiv næringsminister som lanserer mange initiativ. (...) Vi vet at dere i bransjen ser at det er ting på gang. Og også større grep vurderes, sa Kjølmoen under liveoppdaket av Virke-podcasten Handlevogna, og la til:

– Vi har to store røde knapper det går an å trykke på.

Les på E24+ – Flere går helt tomme for sparepenger

Høyre-advarsel

Westgaard-Halle er imidlertid langt fra imponert. Hun mener at Vestre er mye ord, men lite handling, og at han ikke har fulgt opp det omfattende stortingsvedtaket fra i fjor.

Om ikke næringsministeren girer opp, må de folkevalgte på Stortinget gjøre det, varslet Høyre-politikeren.

– Vi må bruke høsten på å finne ut hvordan det kan gjøres, sier hun til E24.

Lene Westgaard-Halle er ikke imponert over hva næringsministeren har gjort med dagligvarebransjen hittil.

Under debatten forsvarte Kjølmoen regjeringen ved å påpeke behovet for et solid faglig grunnlag før man gjør dramatiske inngrep.

– Én av utfordringene ved regulering av innkjøpsbetingelser for eksempel er at fagekspertisen er uenig. (...) Det er viktig å gjøre de rette tingene tror jeg.

Og nok en gang ble mulige nye tiltak nevnt.

– Vi ønsker å holde ting litt åpent nå. Vi vurderer også lovendringer, altså å trykke på litt større røde knapper for å få til en nødvendig endring, i den grad det er nødvendig i bransjen.

Les på E24+ Småaksjonær i XXL? Dette mener eksperter du bør gjøre nå

Nekter å utdype

Kjølmoen forsvant videre til neste debatt før E24 rakk å stille ham oppfølgingsspørsmål om hva disse «røde knappene» innebærer.

Per SMS viste stortingsrepresentanten til ledelsen i Nærings- og fiskeridepartementet.

Et døgn senere kom det en e-post fra rådgiver Andreas Skretting Jansen på Stortinget.

«Etter en runde har vi konkludert med at det nok er riktigst at Per Vidar selv svarer ut sine egne sitater fra debatten i Arendal», skriver han.

Svaret som følger går ikke inn på hva slags «røde knapper» Kjølmoen snakket om, men gir en beskrivelse av dagligvarebransjen og hva regjeringen har gjort.

– Vi vil ha et dagligvaremarked med minst mulig regulering, men jo mer matprisene stiger utover det som markedsforholdene skulle tilsi, jo mer øker behovet for å regulere denne markedsmakta sterkere, skriver Kjølmoen via rådgiveren.

E24 har den siste uken gjort flere forsøk på å få klarhet i hva de «røde knappene» innebærer, men har ikke fått svar.

Etter å ha tatt kontakt med Jarle Roheim Håkonsen, kommunikasjonssjef for Arbeiderpartiets stortingsgruppe, er beskjeden at de «ikke har mer å legge til enn de punktene de har gitt deg tidligere».

Les på E24+ Investere eller betale ned lån? Frithjof tjente 1,5 mill. på sitt valg

Håper på forskrift

Ingvill Størksen, direktør for politikk og myndighetskontakt i Coop, var i salen under arendalsdebatten forrige uke.

– Vi legger til grunn at Kjølmoen her sier at de vil arbeide videre med forskriften mot prisdiskriminering. Det er vi positive til, sier hun.

Ingvill Størksen, direktør for politikk og myndighetskontakt i Coop.

Coop, Rema og Oda er sterke tilhengere av å regulere forhandlingene med dagligvareleverandørene. Norgesgruppen, som har de beste betingelsene, er mot. Det samme er et stort antall leverandører, deriblant de største, som Orkla, Nortura og Tine.

Størksen forteller at Coop er skuffet over at departementet la det forrige forslaget i skuffen. Etter deres syn var det en avgjørelse som kun kommer Norgesgruppen og de største leverandørene til gode.

– Hvis signalene fra Kjølmoen betyr at arbeidet nå tas opp igjen, er det svært godt nytt for både konkurransen og ikke minst forbrukerne.

Administrerende direktør Helge Hasselgård i Dagligvareleverandørenes forening (DLF) var også til stede.

Han sier at DLF forutsetter at Kjølmoen snakker om tiltakene for å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet som Stortinget har vedtatt.

– Noen av tiltakene er spesielt viktig både for konkurransesituasjonen og for forbrukerne. Regjeringen bør prioritere disse først. Et eksempel er vedtaket om at rabatten skal følge varen, og dermed komme forbruker til gode.