Bodø/Glimt savner «mange millioner» fra russisk fotballklubb – tar kravet til Fifa

Det ble norsk overgangsrekord da Erik Botheim signerte for russiske Krasnodar. Men Bodø/Glimt har fortsatt ikke fått fullt ut betalt for spilleren.

Fotballspilleren Erik Botheim gikk fra Bodø/Glimt til Krasnodar ved årsskiftet 2021–2022. Her avbildet under gullfeiringen i desember 2021.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Det er den russiske fotballklubben Krasnodar som fortsatt skylder bodøværingene penger.

Daglig leder Frode Thomassen i Bodø/Glimt bekrefter overfor E24 at klubben ennå ikke har fått fullt ut betalt.

– Den saken har vi sendt til Fifa, og den er i systemet nå, sier Thomassen, som ikke ønsker å kommentere tall og størrelser.

Ifølge korrespondanse mellom Bodø/Glimts advokat og Utenriksdepartementet (UD), som E24 har fått innsyn i, skal det dreie seg om halve overgangssummen for Erik Botheim.

Les på E24+ Så mye penger må du ha for å bli økonomisk fri

– Truer ikke driften

Botheim ble Krasnodar-spiller i ved nyttår 2022. Overgangen utgjorde ifølge flere medier en totalpakke på 100 millioner kroner.

Ifølge NRK var det snakk om 80 millioner kroner i ren overgangssum, og 20 millioner kroner som prestasjonsbasert bonus.

Det utgjorde uansett norsk overgangsrekord, bekrefter Thomassen, som altså ikke kommenterer størrelsen på summen.

– Alle penger er viktig å få inn, men det er ikke sånn at klubben står på et sted hvor det truer noen drift. Men vi vil jo få inn det oppgjøret vi skal ha, sier han.

I fjor vår uttalte Thomassen til Dagbladet at han ikke var bekymret for at pengene kom til slutt. På det tidspunktet var ikke fakturaen for andre halvpart av summen forfalt.

Nå har klubben i stedet sett seg nødt til å ta saken til Fifa. Kravet til Fifas konfliktråd ble sendt inn etter jul, opplyser Thomassen.

Klubbene har ikke vært i direkte dialog utover den ubetalte fakturaen, og Thomassen har dermed ikke fått svar på hvorfor Krasnodar ikke har fullført oppgjøret, sier han.

Pressekontakten for FC Krasnodar har så langt ikke besvart E24s henvendelser.

Les også PST etterforsker flere mulige brudd på Russland-sanksjoner

Savner halvparten av pengene

Opplysningen om de manglende millionene kom først frem i e-post-korrespondanse mellom Bodø/Glimts advokat og Utenriksdepartementet, som E24 har fått innsyn i.

Den 15. desember i fjor sendte Glimts advokat Tomas Kristensen en e-post til UD hvor han redegjorde for «inndrivelse av utestående beløp» etter en spillerovergang til Krasnodar.

«I forbindelse med overgangen ble det avtalt et overgangsvederlag med forfall av 50 prosent i januar 2022 og 50 prosent i august 2022, hvorav sistnevnte avdrag er utestående p.t.», skriver Kristensen i e-posten fra desember.

Han legger til at Krasnodar eies av oligarken Sergej Galitskij, som etter det advokaten kan se, ikke er oppført på EUs sanksjonsliste. Det er heller ikke selve fotballklubben.

Advokatselskapets oppfatning er dermed at inndrivelsen av et beløp «fra en russisk enhet til en norsk enhet for en «vare» som allerede er levert, [skulle] tilsi at en betalingsoverføring fra FK Krasnodar til FK Bodø/Glimt ikke omfattes av sanksjonsreglene», skriver Kristensen.

Svaret fra UD kom 22. desember, men var av den generelle sorten.

«Ansvaret for å vurdere om en aktivitet er i strid med sanksjonsregelverket, påhviler den enkelte aktør», skriver UD, som viser til en veileder på regjeringens nettsider.

Også Bodø/Glimts advokat bekrefter overfor E24 at klubben fortsatt ikke har fått pengene.

– Fifa kan da beslutte at hvis ikke Krasnodar betaler innen fristen Fifa setter, så vil de ilegge sanksjoner, og så får vi avvente hvor effektivt et slik varsel om sanksjoner vil være i og med at det er snakk om en russisk klubb som for tiden uansett ikke får spille i Europa, blant annet. Men det gjenstår å se, sier Kristensen.

Han ønsker ikke å kommentere hva det utestående beløpet er på, men sier det er snakk om mange millioner.

Les også Oligark: Russland kan gå tom for penger i 2024

Brøt kontrakten

Botheim ble den dyreste spilleren som var solgt fra en norsk klubb da overgangen fant sted, for en totalpakke på rundt 100 millioner kroner, ifølge norske medier.

Inntil da sto fortsatt John Carew for den største overgangen fra en norsk klubb til utlandet, da han tilbake i 2000 ble kjøpt av Valencia fra Rosenborg for 75 millioner norske kroner.

Oppholdet i Russland ble imidlertid kortvarig.

Den 24. februar 2022 gikk Russland til angrep på Ukraina.

Da krigen brøt ut, åpnet Fifa åpning for at utenlandske spillere i den russiske ligaen kunne suspendere kontraktene inntil videre.

Allerede i mars ble Botheims kontrakt med Krasnodar suspendert. I mai brøt han kontrakten med den russiske klubben, noe klubben klaget inn til Fifas konfliktråd.

Botheims støtteapparat saksøkte Krasnodar tilbake, og i februar i år ble det klart at han vant saken i Fifas konfliktråd.

Den russiske klubben måtte blant annet betale Botheim 500.000 euro (tilsvarende over fem millioner norske kroner), ifølge VG.

I dag spiller 23-åringen for den italienske klubben Salernitana.