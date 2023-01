Røkke må rive deler av luksushytta på Sørlandet

Kristian Monsen Røkkes hytte i Mandal viste seg å være ulovlig stor. Nå må Aker Horizons-sjefen rive deler av bebyggelsen på strandeiendommen.

Lokalpolitikerne i Lindesnes kommune sa nei til å åpne for økt utnyttelse av Røkke-ekteparets 8,3 mål store eiendom, som ligger på sørsiden av øya Landøy i Mandal.

Kristian Monsen Røkke satte prisrekord i Mandal, da de sensommeren 2020 kjøpte hytta i Mandal for 18,5 millioner kroner.

Kristian Monsen Røkke er Kjell Inge Røkkes eldste sønn og konsernsjef i Aker Horizons.

Etter overtagelsen søkte Røkke om å gjøre flere endringer på eiendommen. I forbindelse med søknadsprosessen oppdaget Lindesnes kommune at hytta var betydelig større enn hva som var tillatt.

Mens reguleringsplanen åpnet for 120 kvadratmeters bebyggelse på eiendommen, talte Røkkes hytte, uthus og pumpehus 152 kvadratmeter. Røkke søkte om å få øke utnyttelsen på tomten, men har nå fått nei.

Les på E24+ Mindre jobb på hytta: Stor oversikt over tjenester og priser

– Må rive

Like før jul bestemte lokalpolitikerne i sørlandskommunen at milliardærarvingen må rive 30 kvadratmeter av bebyggelsen på den lukrative strandeiendommen.

Det var Lindesnes Avis som først omtalte vedtaket.

– Grunneier må rive deler av hytta eller boden for å bringe bebyggelsen i tråd med plan- og bygningsloven, sier Kjersti Stiple Verdal, avdelingsleder for byggesaksavdelingen i Lindesnes kommune, til E24.

Røkke kan snart vente seg et forhåndsvarsel fra kommunen, hvor det blir satt en tidsfrist for når rivingen skal ha funnet sted.

– Hvis grunneier ikke ordner opp, vil det bli gitt pålegg om retting, sier Verdal.

Avdelingslederen opplyser at ulovligheten ble avdekket i forbindelse med en reguleringssak.

Les også Fersk hytteundersøkelse: Fire av ti lar strømprisen påvirke hyttebruken

Søkte om økt utnyttelse

Røkke søkte i 2020 kommunen om bruksendring, blant annet for å gjøre om pumpehuset på eiendommen til badstue og anlegge et massasjebad. I tillegg ville han innrede kontor i uthuset.

I forbindelse med byggesøknaden oppdaget kommunen at hytta var betydelig større enn hva som var tillatt.

Røkke har i ettertid søkt kommunen, gjennom arkitekt Sverre Otto Glåmseter, om å øke grensen for utnyttelse av eiendommen til 150 kvadratmeter. 13. desember fikk han nei fra et flertall av lokalpolitikerne i Lindesnes, som fulgte rådmannens innstilling.

Glåmseter sier til E24 at han ikke ønsker å kommentere vedtaket, men opplyser at han vil be om et møte med kommunen for å diskutere saken videre.

Det har ikke lyktes E24 å komme i kontakt med Kristian Monsen Røkke. Nina Røkke, som også står oppført som forslagsstiller i reguleringssaken, ønsker ikke å kommentere vedtaket.