Myndighetene har startet å slå selskaper konkurs igjen

Da coronakrisen inntraff sluttet staten å sende ut konkursbegjæringer. Slik er det ikke lenger. Produktsjef i analyseselskap tror vi nå ser starten på en konkursbølge.

Publisert: Oppdatert: 28. mai 2020 09:21 , Publisert: 28. mai 2020 08:53

Den 12. mars ble Norge stengt ned. Denne dagen begjærte Skatteetaten og skatteoppkreverne 44 selskaper konkurs.

Så var det bråstans - dagen etter var tallet null. Skatteetaten bestemte seg for ikke å sende ut nye og trakk tilbake om lag 100 konkursbegjæringer.

Myndighetenes tilbakeholdenhet resulterte i kun 163 konkursbegjæringer fra det offentlige i april. Men de siste ukene har trenden snudd. I mai er tallet 393 til og med tirsdag 26.

Denne dagen sendte myndighetene ut 75 konkursbegjæringer, det høyeste antallet siden februar.

Det viser tall som analyseselskapet Strise har hentet ut for E24.

– Vi ser tydelige signaler på at det offentlige har kommet i gang med å begjære dårlige betalere konkurs igjen. Fra omtrent null så er vi nå tilbake på et nivå på rundt halvparten av det antall konkursbegjæringer vi hadde før nedstengningen 12. mars, sier produktsjef Sigve Søråsen i Strise.

– Starten på en konkursbølge

Konkurser skjer i hovedsak på to måter. Enten melder selskapet selv oppbud eller så blir det slått konkurs, fra det offentlige eller fra en privat aktør.

Oppbudsbegjæringer skjer på dagen, mens konkursbegjæringer fører til at en bedrifts skjebne blir avgjort i et rettsmøte frem i tid. Det tar gjerne noen uker.

Den siste tidens økning i antall konkursbegjæringer fra Skatteetaten og skatteoppkrevere kan dermed bety at antallet konkurser også vil øke i ukene som kommer, forklarer Søråsen.

– Dette begynner også å bli synlig i antall faktiske konkurser, så vi tror vi nå ser starten på en konkursbølge, sier han.

På grunn av myndighetenes tilbakeholdenhet er antallet konkurser hittil i år godt under fjoråret, men ifølge ledende konkursadvokater kan vi få et konkursras i juni som følge av momskrav og utbetaling av feriepenger.

ØKENDE TREND: Produktsjef Sigve Søråsen i Strise ser en trend som taler for en kommende konkursbølge.

Første etter coronakrisen

Hvalsafariselskapet Wild Seas er blant de 321 selskapene som ble begjært konkurs av det offentlige i mai. Forrige fredag ble det kroken på døra, da kemnerens pengekrav resulterte i konkursåpning ved Nord-Troms Tingrett.

Konkursbegjæringen ble sendt ut samme dag som regjeringen presenterte en ny kompensasjonsordning for sesongbedrifter, noe daglig leder Stephanie Milne opplevde som å strø salt i sårene deres.

Bostyrer Jan Halstein Haugnes i Advokatfirmaet Østgård opplyser at dette er den første konkursen han har fått inn etter coronakrisen der det offentlige er rekvirent.

– Det kan tyde på at det nå er blitt legitimt for det offentlige å begjære selskaper konkurs og at de ikke ønsker å vente lenger, sier Haugnes.

Stephanie Milne (39) med ektemannen Fred Erik Torhus (47), samt barna Ella Kristine Torhus (4) og Liam Erik Torhus (6). Familien drev konkursrammede Wild Seas.

Går på selskaper som slet før pandemien

Divisjonsdirektør Cecilie Solum i Skatteetaten bekrefter taktskiftet.

Skatteetaten og skatteoppkreverne har startet opp med å se på de konkursbegjæringene som ble trukket i mars og på saker som gjelder de foretakene som hadde utfordringer allerede før coronakrisen inntraff, forklarer hun i en e-post.

– Vi er opptatt av å ha dialog med de foretakene som er berørt av krisen og vi kan være fleksible dersom man tar kontakt med ønske om å finne løsninger. Vi ønsker å vise hensyn i en krevende situasjon og vil tilpasse saksbehandlingen vår til utviklingen i samfunnet og økonomien forøvrig, skriver Solum.

– Er det sannsynlig at vi kommer til å se konkursbegjæringer fra det offentlige tilbake på et normalnivå i ukene som kommer?

– Det er mange avhengigheter, og både kapasiteten i tingrettene og coronatiltak vil kunne begrense mulighetene til å få åpnet konkurs.