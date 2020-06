Base Gruppen med sterk vekst

Alfred Ydstebø sitt selskap Base Gruppen kan fikk et resultat før skatt på 76,5 millioner kroner i fjor, opp fra 1,1 millioner kroner i 2018.

Ledaal Park blir ferdig i år. Alfred Ydstebø fikk inn 136 millioner kroner i salgsinntekter for leiligheter i flere prosjekter. Vis mer Marie von Krogh

Publisert: Oppdatert: 2. juni 2020 10:39 , Publisert: 2. juni 2020 10:23

Base Gruppen AS tjener penger både på boligprosjekter, næringseiendommer og innen private helsetjenester.

Inntektene mer enn doblet seg til 213 millioner kroner i 2019, mot 92 millioner kroner året før.

Regnskapet for 2019 er påvirket av at Base solgte aksjene sine i Base Bolig AS til et holdingselskap som også eies av Ydstebø-familien. Denne transaksjonen ga en netto gevinst i konsernet på 104 millioner kroner.

Driftsresultatet i konsernet viser minus 14,1 millioner kroner.

Store prosjekter

Det mest kjente boligprosjektet til Base er Ledaal Park i Stavanger som skal ferdigstilles i år. Konsernet bokføres inntekter fra leilighetssalg på 136 millioner kroner, nær 100 millioner kroner mer enn året før. Både Ledaal Park og Ovalen Sandnes er nå heleid av Base.

Base er involvert i flere større utbyggingsprosjekter, både utbyggingen i Paradis, høyhus i Knud Holms gate, bygging av nybygg for Lyse Elnett og utviklingen av en helsepark i det gamle rådhuset i Sandnes.

Helse-tjenester

Gjennom selskapet Abri Dialogue AS tilbyr Base blant annet brukerstyrt personlig assistanse til personer med spesielle behov i hverdagen. Selskapet økte inntektene fra 42,3 millioner kroner i 2018 til 53,7 millioner kroner i fjor. Selskapet mer enn doblet resultatet før skatt, til 1,9 millioner kroner.

Alfred Ydstebø droppet nylig storstilte planer om å bygge et større hotell på Kvitsøy, der familien hans kommer fra.