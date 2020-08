Hans Geelmuyden går av som toppsjef i Geelmuyden Kiese

Avgangen kommer etter at Hans Geelmuyden tidligere i sommer erkjente rasistiske kommentarer. Han fortsetter som eier og styreleder i PR-byrået.

Det bekrefter Geelmuyden til VG/E24, etter at Dagens Næringsliv først omtalte saken.

– Vi skal utvikle et kommunikasjonsselskap for fremtiden, og da har jeg spurt meg selv om at den som skal lede det arbeidet er en 63-åring. Svaret jeg har kommet frem til, sammen med partnerne i selskapet, er at det ikke er det, sier Geelmuyden til VG/E24.

Geelmuyden erkjente rasistiske kommentarer og beklaget uttalelsene etter at han tidligere i sommer ba kommunikasjonsrådgiver Umar Ashraf «lære seg vestlige verdier».

– Dette kunne jeg ikke sagt til hvem som helst. Derfor blir det rasistisk, sa Geelmuyden den gang.

Ikea og LO avsluttet samarbeidet med Geelmuyden Kiese etter kommentarene.

– Svært lei meg

Det er Karne Lykkebo (38) som tar over som konsernsjef i byrået, men Geelmuyden fortsetter som styreleder i selskapet. Marit Høvik Hartmann (51) tar over som managing partner for GK i Norge.

– Debatten om mangfold og integrering i Norge i juni i år har fremskyndet beslutningen om å slippe til yngre krefter. Står du stille, blir du skutt, sier Hans Geelmuyden i en pressemelding.

I et intervju med bransjeavisen Kampanje 15. juni uttalte Geelmuyden at «kebabnorsk er ikke godt nok i GK». I en Facebook-tråd først omtalt av Kampanje, kalte Geelmuyden også kommunikasjonsrådgiver Umar Ashraf for ein «autoritær ekstremist» og videre at Ashraf måtte lære seg «vestlige verdier og ikke misbruke dem».

– Jeg beklager på det sterkeste begge kommentarene, og er svært lei meg for den smerte og det ubehag kommentarene har skapt. Semantikk og språk er viktig fordi gale ord skaper fordommer. Fordommer i sin tur kan føre til hat og vold. Jeg erkjenner at kommentarene mine var skadelige, ufølsomme og uakseptable, skrev Hans Geelmuyden i en pressemelding tidligere i sommer.

Tar over

Geelmuyden Kiese er Skandinavias største kommunikasjonsbyrå med kontorer i København, Oslo, Stockholm, og Bergen. Selskapet teller 130 ansatte, og ble etablert i 1989 av Jo Kiese og Hans Geelmuyden.

Hans Geelmuyden har hatt stillingen som seniorpartner og sjef i Geelmuyden Kiese.

Påtroppende sjef Lykkebo har jobbet i GK i Danmark i ni år. Hun har vært partner de seneste fire, og har sittet i GKs skandinaviske ledergruppe fra juni 2018.

– Det er et stort privilegium å få lov til å stå i spissen for så mange gode folk på tvers av grenser. Jeg gleder meg til å videreutvikle Geelmuyden Kiese – for slik verden utvikler seg, har behovet for kommunikasjon som styrker åpenhet, bærekraft og samspillet mellom virksomheter, borgere og samfunn, aldri vært større enn nå, sier påtroppende sjef i Geelmuyden Kiese, Karne Lykkebo, i en melding.

