Politiet: Vollvik-munnbind har bedre kvalitet enn fryktet, men siktelsen opprettholdes

Flere av munnbindene som er testet i Vollvik-saken har bedre kvalitet enn fryktet, opplyser politiet. Resultatene får imidlertid ingen betydning for siktelsen mot Vollvik.

Publisert: Oppdatert: 14. september 2020 12:31 , Publisert: 14. september 2020 11:32

Idar Vollviks forsvar, Arild Dyngeland, sier at Vollvik ikke er overrasket over testresultatene.

– Han ville nok vært mer overrasket over det motsatte. Alle som får en beskjed som dette etter å ha vært gjennom noe sånt, vil naturligvis være lettet, sier advokaten til E24.

Testene, som er utført av FFI (Forsvarets forskningsinstitutt), viser at alle de seks munnbindene som er testet har en såkalt bakteriell filtreringseffekt på 98 prosent.

Det tilsvarer kravet for medisinsk munnbind. Både politiet og Legemiddelverket understreker at det kun er foretatt stikkprøver, og at testrapporten derfor ikke kan gi en endelig vurdering av munnbindenes kvalitet.

– Det er kun testet et lite utvalg munnbind, og det kan derfor heller ikke ansees som representativt for det totale antall beslaglagte munnbind, skriver politiet i en pressemelding mandag formiddag.

Fortsatt siktet

Vest Politidistrikt fikk rapporten fra Legemiddelverket mandag.

Idar Vollvik ble pågrepet i sitt eget hjem av politiet 3.september, da politiet aksjonerte mot tre av lokalene til hans selskaper.

Politiet mener eksmilliardæren bevisst har pakket om munnbind som ikke er godkjent til medisinsk bruk, og merket dem som medisinske munnbind.

Seriegründeren har erkjent å ha pakket om munnbindene, men nekter straffskyld.

– Vi registrerer at disse svarene ikke bare er bedre enn forventet. De er i den høyeste klassen man kan komme i. Slik jeg oppfatter det gjelder det også varen Idar Vollvik har kjøpt og solgt, sier Vollviks forsvarer, Arild Dyngeland til E24 mandag.

Kan ikke konkludere om kvalitet

Politiet opplyser at det bare er den bakterielle filtreringseffektiviteten til munnbindene som er testet, og at det er en rekke andre krav som stilles for at et munnbind kan merkes som medisinsk av type I, II eller IIR.

Resultatene av testene får dermed ikke betydning for siktelsen mot Idar Vollvik, understreker politiet.

Politiadvokat Sulland understreker at man ikke kan teste hele beslaget, og viser til at flere munnbind også er solgt og brukt.

– Det er også en rekke andre ting som må være i orden for at munnbind skal merkes med de ulike klassifiseringene, utover den bakterielle filtreringsevnen.

Hun legger til at politiet foreløpig ikke har planer om ytterligere testing.

– Har dere planer om å teste flere munnbind i beslaget?

– Om vi velger å ikke teste mer vil man i straffesakssporet legge til grunn at de har en høy bakteriell filtreringsevne.

Omsetningsforbud opprettholdes

To dager etter at Vollvik ble pågrepet ga Legemiddelverket Vollviks selskaper omsetningsforbud.

Det betyr at munnbindene fra hans tre selskaper ikke kan markedsføres eller selges, og at selskapene måtte «trekke tilbake det aktuelle utstyret fra distribusjonsleddene snarest mulig».

– Resultatene påvirker ikke omsetningsforbudet Legemiddelverket har ilagt VOVI AS, Ludo Store AS og Norske nettbutikker AS, opplyser Legemiddelverket til E24 mandag.

Enhetsleder Tove Jahr mener resultatene viser at munnbindene kan ha en bedre kvalitet enn fryktet.

– I tilfeller der munnbindene har vært brukt vil det i så fall innebære en mindre risiko enn det som ville vært tilfellet dersom den bakterielle filtreringseffektiviteten hadde vært lavere, sier hun.

Også hun understreker at det kun er tatt stikkprøver av noen få munnbind i beslagene, og at testen dermed ikke kan ansees som representativ for det totale antallet beslaglagte munnbind.

Fortsetter etterforskningen

– Grunnlaget for siktelsen er at munnbind merket med «ikke-medisinske munnbind» er ommerket til «medisinske munnbind». Det gjelder uavhengig om munnbindene viser seg å ha en bedre kvalitet enn det den opprinnelige merkingen tilsier, opplyser politiadvokat Sigrid Sulland.

Hun understreker videre at feilmerking og ommerking av munnbind er straffbart.

– Vi skal fortsatt ferdigstille og få oversikt over beslaget, gå gjennom elektroniske spor knyttet til kommunikasjon og kjøp og salg, Vollvik og flere vitner skal også avhøres ytterligere, sier politiadvokat Sigrid Sulland til E24 mandag formiddag.

Forsvarer Arild Dyngeland sier at Vollvik ser på testresultatene som «positive».

– Den varen Idar Vollvik har bestilt er medisinske munnbind. Han har solgt medisinske munnbind, og disse testene viser så langt at det er rett, sier advokaten.

