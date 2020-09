Halvor Øgreid kapret strandhuset på Orre

Det var næringslivstoppen Halvor Øgreid (39) som kjøpte strandeiendommen på Orre for 12 millioner kroner i sommer.

Orre-eiendommen ble solgt for 12 millioner kroner, fire millioner kroner over prisantydningen. Vis mer byoutline Geir Sveen

Publisert: Publisert: 21. september 2020 13:58

Det er Jærbladet som skriver at Øgreid er kjøperen av eiendommen som ble solgt hele fire millioner kroner over prisantydningen.

Halvor Øgreid er styreleder og eier i selskapet Verket Investering AS, som hadde et resultat før skatt på 175 millioner kroner i 2019.

Øgreid-familien er definitiv blant Stavangers mest velstående. Gjennom en rekke storsalg de siste årene har familien bygget seg opp en stor formue. Den siste store handelen var salget av kjøpesenteret Herbarium for rundt 900 millioner kroner like før sommeren.

Halvor Øgreid har kjøpt eiendom på Orre. Vis mer byoutline Jarle Aasland

Flere storsalg

Før det fikk Øgreid-familien rundt én milliard kroner etter salgene av Ankerkvartalet i Stavanger sentrum, bilkonsernet Miklagruppen, Porsche-bygget og Bavaria-kvartalet på Forus.

– Jeg føler et enormt ansvar for å ta vare på familieverdiene, og for det far har bygget opp. Ja, det er nesten som en liten byrde. Mitt mandat er å levere avkastning. Men som far sier: Det gir meg også en økonomisk frihet. Og så har jeg en leveregel; det skal være kjekt, sa Halvor Øgreid i et intervju med Aftenbladet i februar 2018.

Han eier 33 prosent av Øgreid-konsernet. Samme prosentandel har hans søster Hedwig Øgreid, mens deres far, Knut Øgreid, har 34 prosent av aksjene.

Denne eiendommen i Nordsjøvegen 1029 på Orre - like ved utløpet av Orreelva mot Nordsjøen - ble solgt for 12 millioner kroner i sommer. Vis mer byoutline Geir Sveen

Heftig budrunde

Det var etter en heftig budrunde den spesielle eiendommen ble solgt. Huset ble oppført i 1973 og tegnet om med påbygg av den kjente arkitekten Per Line i 1992.

Karen Orre (79) var selgeren av strandhuset der hun selv bodde i mange år. «Men alt har sin tid», sa hun til Aftenbladet i sommer.

Eiendommen som nå overtas av Halvor Øgreid kan brukes både til helårsbolig og fritidsbolig.

Her kan du lese mer om Øgreid