Rekordår for verdens nordligste palmeøy

For nøyaktig ett år siden ble det trukket i nødbremsen på Flor & Fjære. Daglig leder Hanne Kvernberg Hidlefjord fryktet en økonomisk kjempesmell. Det endte med å bli et rekordår.

Ekteparet Hanne Kvernberg Hidlefjord og Endre Bryn Hidlefjord driver Flor & Fjære. Vis mer byoutline Carina Johansen

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Vi måtte snu alle steiner og fryktet at hele sesongen skulle ryke, at ingen skulle komme på besøk til oss her på «øynå». Men slik ble det heldigvis ikke. Ja, faktisk ble det mye bedre enn hva vi kunne drømt om - mye takket være nordmenn på norgesferie, sier Hanne Kvernberg Hidlefjord og Endre Bryn Hidlefjord.

– Unikt pandemi-konsept

Ekteparet driver Flor & Fjære. Den eksotiske landskapsparken og restauranten på Sør-Hidle er en av de største reiselivsbedriftene i Rogaland.

Hver sommer kommer 30-35.000 gjester med båt fra Stavanger for å oppleve verdens nordligste palmeøy.

Magnus Carlsen og verdens sjakkelite har spilt Norway Chess i restauranten, som er omgitt av en oase med kinesiske vindmøllepalmer. Her feiret dronning Sonja 70-årsdagen i 2007.

– Vi har et helt unikt konsept å tilby - og det har kanskje blitt enda mer unikt nå under pandemien. Når folk ikke kan reise til Syden, så kommer de heller inn hit for å oppleve palmer og sandstrender. Vi har heller ingen problemer med å overholde smittevernreglene med god plass i restauranten, en stor og fin båt som frakter gjestene fram og tilbake og en hage på 50 mål som de kan boltre seg i, sier Hanne Kvernberg Hidlefjord.

Den eksotiske hagen på Sør-Hidle er en av de største reiselivsbedriftene i Rogaland. Hver sommer kommer 30-35.000 gjester med båt fra Stavanger for å oppleve verdens nordligste palmeøy. Vis mer byoutline Carina Johansen

Nytt rekordår?

Det ferske årsregnskapet til Flor & Fjære viser at selskapet fikk et resultat før skatt i fjor på 5,7 millioner kroner mot 2,2 millioner kroner i 2019. Aldri før har Flor & Fjære hatt et bedre resultat.

Innbakt i resultatet ligger offentlig korona-støtte på litt over 1,9 millioner kroner.

Men likevel snakker vi altså om et rekordår for Flor & Fjære. Omsetningen gikk imidlertid litt ned - fra 40,9 millioner kroner i 2019 til 38,6 millioner kroner i fjor.

– Vi var som sagt livredde for hvordan pandemien ville påvirke driften, og var derfor tidlig ute med å ta interne grep for å få ned kostnadene. I mai og juni hadde vi nesten ingen gjester, men plutselig eksploderte det i juli og august, sier Hanne Kvernberg Hidlefjord.

– Det kan altså fort bli et nytt rekordår med litt flere gjester i mai og juni i år?

– He he, det hadde i så fall vært veldig kjekt. Vi har i hvert fall fått bekreftet at vi klarer oss godt gjennom en sesong med korona og alt det fører med seg av smittevern. Og ikke minst at folk vil komme på besøk. Det gjør at vi er positive og kjører på, selv om jeg av og til kjenner på den samme usikkerheten som i fjor på denne tiden.

Sjakkstjernen Magnus Carlsen besøkte Flor & Fjære i 2014. Vis mer byoutline Kristian Jacobsen

– Har vært heldige

– Men hva tenker du om at dere fikk over 1,9 millioner i korona-støtte når regnskapet viser et rekordår?

– De pengene var veldig viktige for oss, spesielt i mai og juni da vi omtrent ikke hadde besøk. I tillegg mistet vi alt av arrangementer og alle cruiseturistene. Det er altså ingen tvil om at vi har tapt inntekter som følge av korona, men at våre interne grep likevel har gitt oss et godt økonomisk resultat. Det var heller ikke før i høst at vi fikk en totaloversikt over økonomien, og da var allerede de 1,9 millionene fra staten på plass.

Hanne Kvernberg Hidlefjord legger likevel ikke skjul på at de har vært heldige.

– Vår høysesong er sommeren og det var da det var lavest smitte - og mest lette i tiltakene. Sånn sett er det andre i vår bransje som er mye hardere rammet enn oss - og som hadde fortjent mye mer økonomisk støtte enn de har fått. Ordningene er ikke gode nok. Regnestykket går ikke opp.

Ny jungelrestaurant

Ekteparet Hanne Kvernberg Hidlefjord og Endre Bryn Hidlefjord tenker nå uansett mest på åpningen som bare er en drøy måned unna.

– Vi jobber på spreng fram mot åpningen 13. mai, og som alltid har vi en målsetting om å lage verdens beste hage igjen, sier Hanne og Endre, som også kan røpe at de er godt i gang med et nytt konsept.

– Vi har bygget et helt nytt drivhus hvor det nettopp har begynt å spire og gro. Det er helt fantastisk og en helt ny verden for oss. Nå slipper vi å kjøre til Jåttå hele tiden for å hente blomster og andre ting.

– Vi begynner i disse dager på byggingen av en helt ny jungelrestaurant hvor gjestene bokstavelig talt skal sitte midt i en 1800 kvadratmeter stor hage. Planen er at den skal stå ferdig om ett år eller to.

Lokalene hvor den nåværende restauranten er, skal i framtiden brukes til diverse arrangementer som brylluper og konferanser.

Publisert: Publisert: 8. april 2021 06:54