Norsk utbyggingsprosjekt i London ligger brakk etter to år

For nøyaktig to år siden tok daværende statsminister i Storbritannia, Theresa May, det første spadestikket for Smedvigs eiendomsprosjekt i Maidenhead like utenfor London. Fortsatt er ikke byggingen kommet i gang.

Slik ser det ut på tomten hvor Smedvig skal bygge eiendomsprosjektet «The Landing» til rundt 500 millioner kroner. To år er gått etter at første «spadestikk» ble tatt. Vis mer byoutline Baylis Media/Solent News & Photo Agency

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Fremdriften har ikke vært som ønsket. Litt forenklet har vi sett tre vesentlige faktorer som har påvirket eiendomsmarkedet i London; først brexit gjennom flere år, deretter den politiske situasjonen i USA, og til slutt Covid-19. De to første har funnet sin løsning, mens den siste er i ferd med å finne sin løsning gjennom det storstilte vaksinasjonsprogrammet, sier administrerende direktør i Smedvig Eiendom, Jostein Kalsheim, til Aftenbladet.

Grusplass

Alle disse faktorene har ført til at det nå er stillstand i prosjektet som har fått navnet «The Landing». Prosjektet er først og fremst et boligprosjekt som skal inneholde 424 leiligheter. I tillegg skal det bygges to kontorbygg på mellom 6000 og 7000 kvadratmeter, 189 parkeringsplasser og noe næringsareal.

Det er Smedvig som eier prosjektet 100 prosent og prislappen er på rundt 500 millioner kroner.

Vis mer byoutline Studio Egret West

Flere engelske medier har det siste halve året omtalt Smedvigs eiendomsprosjekt i den lille byen Maidenhead like utenfor London. Lokalavisen Maidenhead Advertiser har publisert et bilde som viser en tom grusplass hvor de skriver at Smedvig og andre aktører skal ha diskutert om tomten kan brukes til noe annet i påvente av et bedre eiendomsmarked.

– Tomten er ryddet, og klargjort for oppstart. Oppstart finner sted når markedet forbedres, sier Kalsheim.

– Hva tenker du om skriveriene i engelsk presse?

– Det er som forventet, men selvsagt ikke som vi håpet.

Tidsplanen ryker

I mars 2019 uttalte Smedvig-ledelsen at de så for seg en ferdigstillelse i løpet av fire til fem år. Den tidsplanen klarer de neppe å holde nå.

– Ferdigstillelse vil være avhengig av den videre utvikling i markedet. Prosjektet vil bli gjennomført i flere markedstilpassede byggetrinn, sier Kalsheim.

Lokalavisen Maidenhead Advertiser skrev allerede i august at ikke alt gikk som planlagt med Smedvigs prosjekt «The Landing». Vis mer byoutline Skjermdump

Første spadestikk for prosjektet «The Landing» ble altså tatt i mars for ganske nøyaktig to år siden - av Theresa May, daværende statsminister i Storbritannia.

– Jeg synes det er ganske imponerende at Theresa May tok seg tid til å være med på dette - spesielt når vi vet hvor travel hun er med både brexit og andre ting, uttalte finansdirektør i Smedvig-konsernet, Marit Salte, som var Smedvigs representant under seansen sammen med Julia Smedvig Hagland.

– Jeg forsto det slik at dette var noe May ønsket sterkt å være med på selv, og at hun derfor ryddet plass i kalenderen. I tillegg fikk jeg inntrykk av at hun er veldig opptatt av å forhøre seg om utenlandske selskaper har fått kalde føtter som en følge av brexit. Dette var kanskje en fin anledning til å høre med oss hva vi tenker ettersom vi har hatt kontor i London siden 1996 og gjort flere investeringer i området gjennom vår private equity-del, sa Salte videre.

Dette bildet ble tatt i mars for to år siden i forbindelse med første spadestikk for prosjektet «The Landing». I midten står Theresa May, daværende statsminister i Storbritannia. Helt til venstre står Julia Smedvig Hagland. Ved siden av henne står Marit Salte, finansdirektør i Smedvig. Helt til høyre: Byrådsleder Simon Dudley. De to andre er representanter fra prosjektleder-selskapet HUB. Vis mer byoutline NICK DAVIS, HAVELOCK PHOTOGRAPHY

Kjøpte i 2013

Smedvig kjøpte tomten i Maidenhead i 2013 med tanke på å utvikle den til et boligprosjekt. Prosjektet glir inn i det gigantiske infrastruktur-prosjektet Crossrail i Storbritannia til rundt 150 milliarder kroner - også kalt Europas største byggeprosjekt. Det skal bestå av rundt 118 kilometer med dobbeltsporet jernbane, hvorav rundt 22 kilometer i tunnel dypt under London. Linjen skal gå fra Reading og Heathrow i vest til Shenfield i nordøst og Abbey Wood i sørøst. Ferdig utbygget antas Crossrail å få 200 millioner passasjerer per år.

– Crossrail var naturligvis avgjørende for at vi valgte å satse på dette prosjektet. Stasjonen i Maidenhead ligger bare et steinkast fra tomten. I løpet av 40 minutter vil beboerne kunne være midt i sentrum av London, sa Marit Salte til Aftenbladet i mars for to år siden.

Verdier for 12 milliarder

Smedvig-konsernet har altså hatt kontor i London i 25 år. Det er der private equity-delen styres fra. Nå er det Anna Margaret Smedvig som styrer skuta og forvalter verdiene på over 12 milliarder kroner etter at hun tok over etter sin far Peter T. Smedvig.

Farens søster Hjørdis Kluge Smedvig og hennes datter Julia Smedvig Hagland eier rundt 25 prosent av verdiene i familieselskapene. Det betyr at Anna Margaret Smedvig og Julia Smedvig Hagland er to av Norges rikeste kvinner.