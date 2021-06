Ferske boligeiere forbereder seg på rentehopp: – Kommer ikke som en bombe

Styringsrenten øker trolig etter sommerferien. For mange vil det føre til at boliglånet blir flere tusenlapper dyrere i året.

FORBEREDT: Kamilla Sagen Hildre er en av mange førstegangskjøpere som nå vil oppleve en renteheving for første gang. Vis mer byoutline Skjalg Bøhmer Vold

– Det kommer ikke som en bombe, sier Kamilla Sagen Hildre.

26-åringen er en av 68.800 personer som har sikret seg sin første leilighet siden pandemien brøt ut.

Hun står ute på balkongen i sin 24-kvadrats leilighet på Bjølsen i Oslo. Med fast jobb, oppspart egenkapital og foreldre som medlåntakere, kapret hun en egen leilighet i mars i år.

EGEN BOLIG: Fra balkongen på Bjølsen har Kamilla Sagen Hildre oversikt over alt som rører seg i bakgården. Vis mer byoutline Skjalg Bøhmer Vold

– Da jeg begynte å tenke på dette med å kjøpe bolig, tok jeg i betraktning at vi står i en unntakstilstand og at det ikke kommer til å være lav rente for alltid, sier hun.

Torsdag meldte Norges Bank at nullrenteregimet trolig er ved veis ende. En renteheving i september er varslet, og det blir trolig enda en før året er omme.

Sparer opp ekstra midler

Styringsrenten har ligget på rekordlave null prosent siden mai i fjor. I mellomtiden har nærmere 70.000 personer kjøpt sin første bolig, ifølge Prognosesenteret.

For Sagen Hildre var renteheving et viktig diskusjonstema hjemme før hun begynte å lete.

– Det var hyggelig og fint å kjøpe bolig da renta var så lav, men det er også alltid en risiko. Dette var noe jeg diskuterte mye med foreldrene mine, sier hun.

24 KVADRAT: Kamilla Sagen Hildre er fornøyd med å ha funnet seg en leilighet sentralt i Oslo. Vis mer byoutline Skjalg Bøhmer Vold

– Har du vurdert å binde renten eller spare opp noen ekstra midler?

– Ja, det blir hvert fall å spare opp litt. Det med å binde renten synes jeg er litt vanskelig. Da må jeg forhøre meg litt med venner og kjente som kan noe om det, sier hun.

En prisdempende faktor

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret tror renteøkningene fremover vil bidra til at boligprisene flater ut, sammen med en rekke andre prisdempende faktorer.

– Det vil være gunstig for førstegangskjøpere, så lenge de ikke tøyer strikken altfor langt gjeldsmessig når de kjøper.

KAN FLATE UT BOLIGMARKEDET: Nejra Macic jobber som sjeføkonom i Prognosesenteret. Hun tror renteøkningene kan føre til at boligprisene flater ut. Vis mer byoutline Cicilie S. Andersen / E24

Macic trekker frem at andelen førstegangskjøpere økte i perioden høsten 2018 til høsten 2019 – en periode med hele fire renteøkninger. I denne perioden var prisveksten moderat, noe som førte til at mange fikk spart opp egenkapital.

Hvor mye styringsrenten vil gå opp fremover, og hvor hyppig, er usikkert, men Nordea åpner opp for at det kan bli fire rentehevinger det neste året. Bevegelser i styringsrenten er gjerne førende for hvordan bankene setter sine utlånsrenter.

Kan lønne seg å spare til større bolig

Macic ber førstegangskjøpere om å være forberedt på økte renter, og ikke låne mer enn at de takler de kommende renteøkningene med god margin.

– Vi ser at tapsandelen i boligmarkedet er høyest blant de yngste, og det kommer av at de bor kortere i hver bolig og rekker ikke alltid å få nok prisvekst fra kjøp til salg til å kunne dekke transaksjonskostnadene, sier Macic.

Hun mener det derfor er viktig at førstegangskjøpere velger en bolig der de kan bli boende i noen år.

– Det kan lønne seg å spare et ekstra år for å kjøpe seg en litt større bolig, enn å rushe seg inn i et veldig dyrt kott av en minileilighet midt i sentrum, sier hun.

– Og til alle unge som er på boligjakt i Oslo, det finnes et liv utenfor ring 2 og til og med utenfor ring 3, sier Macic.

Har råd til økte lånekostnader

Førstegangskjøper Else Sundfør er heller ikke bekymrer for økte renter. Hun kjøpte sin første leilighet på Ensjø i Oslo i fjor.

TJENER GODT: Else Sundfør bekymrer seg ikke for høyere renter. Hun kjøpte sin første leilighet på Ensjø i Oslo i fjor og investerer sparepenger i aksjer og fond. Vis mer byoutline Jakovos Meseldjian

– Hvorfor er du ikke bekymret for renteheving?

– Nei, jeg tjener godt og leier ut leiligheten. Hvis renten går opp har jeg råd til å betale, sier Sundfør.

28-åringen jobber i utlandet og pendler til Norge av og til. De gangene hun er hjemme i Oslo, bor hun hos moren sin.

– Jeg ikke spart opp noe ekstra i buffer. Alt jeg har ekstra, går inn i aksjer og fond, sier Sundfør.

Ingen trøbbel i sikte

– Det er ingenting som tyder på at rentene skal øke så mye at førstegangskjøperne vil komme i trøbbel, men det kan nok bidra til å dempe aktiviteten noe.

Det sier sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse.

FORSKER: Andreas Benedictow jobber som sjefsøkonom i Samfunnsøkonomisk analyse og som professor på OsloMet. Vis mer byoutline Cornelius Poppe / NTB

– Bankene passer på at folk ikke får låne mer enn at de tåler en renteøkning. Unge mennesker er dessuten fleksible og har i mindre grad låst seg til andre store utgiftsposter som bil og hytte, sier han.

Benedictow ser allerede at antall førstegangskjøpere flater ut i Oslo.

– Det tolker vi som at de strever med det høye prisnivået, og understøttes av at flere førstegangskjøpere søker seg ut av byen og at flere kjøper sammen med andre.

Han er likevel ikke bekymret for unge som har kjøpt eller ønsker å kjøpe bolig.

– Det er viktig å huske at renteoppgangen kommer som en følge av at det går bedre i norsk økonomi. Unge ble særlig hardt rammet av nedstengningen av økonomien og vil nå etter alle solemerker få oppleve en langt bedre situasjon i arbeidsmarkedet framover, sier Benedictow.

Positiv til renteøkning

For Sagen Hildre, har det siste året med boligleting vært turbulent.

– Boligmarkedet har vært på ville veier, og det har ikke vært lett å kjøpe. Til og med jeg som fikk hjelp, synes det var veldig frustrerende og vanskelig, sier hun.

HELDIG: Kamilla Sagen Hildre anser seg selv som heldig fordi hun kapret en fast jobb rett før pandemien og fikk hjelp av foreldrene til å kjøpe sin første bolig. Vis mer byoutline Skjalg Bøhmer Vold

Boligprisveksten har vært ekstra sterk under coronakrisen, blant annet på grunn av den rekordlave styringsrenten. For å komme inn på boligmarkedet får hele 40 prosent av nordmenn under 39 år hjelp av foreldre til kjøp av bolig.

– Det at renten går opp er sånn sett veldig bra. Det tilsier jo litt at landet er på bedringens vei. Kanskje blir boligmarkedet litt bedre og, sier hun.

– Kommer du til å følge med på hva som skjer med renten fremover?

– Ja, det vil jo være mer aktuelt for meg nå, og absolutt noe man bør sette seg inn i, sier hun.

Dette kan rentehevingen koste deg

For å regne ut hvor mye de økte rentene kan ha å si for lommeboka, har vi brukt DNBs lånekalkulator. Dette er generelle og hypotetiske eksempler.

Eksempel 1:

Mari (26) har kjøpt en bolig til 3,5 millioner kroner og har en rente på 1,6 per dags dato. Hun hadde en egenkapital på 400.000 og fikk hjelp av foreldrene sine med 150.000. Nedbetalingstiden er på 25 år, og hun betaler nå ca. 12.000 per måned.

Lånekostnad i dag: 11.984 kroner per måned.

Renteøkning (det samme lånet koster følgende i måneden hvis renten går opp):

0,25 prosentpoeng: 12.350

1 prosentpoeng: 13.444

2 prosentpoeng: 14 988

3 prosentpoeng: 16 625

Eksempel 2:

Oscar (29) og Sofie (30) har kjøpt en bolig til 5 millioner kroner og har en rente på 1,8 per dags dato. De hadde en egenkapital på 800.000. Nedbetalingstiden er på 25 år, og de betaler nå ca. 17.500 per måned tilsammen.

Lånekostnad i dag: 17.456 kroner per måned.

Renteøkning (det samme lånet koster følgende i måneden hvis renten går opp):