Undersøker lottotrekning etter uvanlig vinnerrekke

20 vinnere vant 3,3 millioner kroner i en sørafrikansk lottotrekning tirsdag. Nå kommer beskyldningene om svindel.

LOTTO: Det er iverksatt etterforskning etter en lottotrekning i Sør-Afrika. Illustrasjon. Vis mer byoutline ALEX GRIMM / Reuters

Publisert: Publisert: 2. desember 2020 17:55

5, 6, 7, 8, 9 og 10 var vinnerrekken i lotteriet Powerball i Sør-Afrika sent tirsdag kveld.

På Twitter hagler nå beskyldningene om at trekningen var falsk, og flere sørafrikanere har anklaget det hele for å være svindel, ifølge BBC.

Julemåneden desember kunne trolig ikke startet bedre for de 20 vinnerne i lottotrekningen, som hver for seg vant 5,7 millioner sørafrikanske rand, tilsvarende 3,3 millioner kroner.

Det er det statlige lotteriselskapet Ithuba Lottery som står ansvarlig for trekningen.

– Disse tallene er kanskje uventet, men vi ser at mange spillere spiller disse rekkene, skriver lotteriet i en melding på Twitter.

Den nasjonale lotterikommisjonen, NLC, har nå bekreftet at de vil undersøke trekningen, som de kaller bemerkelsesverdig. En talsperson for kommisjonen sier at de vil gjennomgå hendelsen og rapportere sine funn, skriver BBC.

