Seilte over 100 kilometer med defekt baugport: – Alvorligheten underkommunisert

Alvorlige sikkerhetsbrudd førte til seilingsnekt for rederiet Boreal onsdag ettermiddag. Det mest alvorlige avviket avslører at rederiet har seilt med en defekt baugport, ifølge Sjøfartsdirektoratet.

Fergen MF Husøy går fra Stokkøya i Nordland. Vis mer byoutline Gorm Kallestad / NTB

Publisert: Oppdatert i går 18:02

– Jeg har aldri vært borti noe lignende i løpet av min karriere, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet til E24.

Dette kommer etter at det ble avdekket fem alvorlige avvik i en tilleggsrevisjon hos rederiet Boreal. Avvikene førte til en seilingsnekt onsdag som påvirket selskapets 41 ferger og hurtigbåter i store deler av Norge.

I løpet av et kaotisk døgn klarte selskapet å legge frem en plan med tiltak som er gode nok for Sjøfartsdirektoratet. De viste med andre ord at de tar avvikene alvorlig og seiler nå med en midlertidig tillatelse i tre måneder.

Den mest alvorlige hendelsen kan spores tilbake til 17. november i år, mener Sjøfartsdirektoratet.

Se alle hendelsene og funnene fra tilleggsrevisjonen nederst i saken.

Kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet har aldri opplevd lignende avvik. Vis mer byoutline Grethe Nygaard / Sjøfartsdirektoratet

Meldte ikke om alvorligheten

Boreals båt MF Husøy i Nordland ble tatt ut av drift på grunn av tekniske problemer med hydraulikksylindere på baugporten, en tung port som åpner og lukker bilrampen på ferger. Ifølge Rana Blad ble båten tatt ut av drift og inn på verksted.

Men alvorligheten i hendelsen ble ikke rapportert. Dette bekrefter Aarhus.

Dermed seilte båten 55 nautiske mil fra Stokkvågen i Lurøy til Sandnessjøen, med en delvis åpen baugvisir og skottport. Det tilsvarer en distanse på over 100 kilometer.

– Det ble rapportert om feil med hydraulikksylindere og oljesøl fra båten, men våre inspektører fikk ikke inntrykk av hvor alvorlig denne hendelsen egentlig var, sier Aarhus.

– Det er ikke sikkert at det var noen passasjerer om bord, men vi skulle uansett hatt muligheten til å komme på inspeksjon, sier han.

Fergen har totalt plass til 249 personer.

«Da den tekniske svikten på Husøy ble oppdaget, ble passasjerer og biler satt i land, og fartøyet seilte til Sandnessjøen i påvente av verkstedsopphold», skriver talsperson Jon Kristian Fadnes i Boreal Norge i en melding til E24.

Erkjenner behov for oppdateringer

Rederiet opplyser om at de har iverksatt umiddelbare tiltak for å avdekke årsaksforhold og for å treffe forbedringstiltak.

«Vi jobber nå for fullt med å implementere tiltaksplanen som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet, for å sikre at vi unngår gjentakelse i framtiden. Vi henter også inn ekstern bistand for å hjelpe oss i arbeidet framover», skriver talsperson Fadnes i en melding til E24.

Rederiet har i statusmøter gjennomgått hele sikkerhetsstyringssystemet, for å avdekke eventuelle svakheter og uklarheter i prosedyrene. De erkjenner behov for oppdateringer i prosedyrer og sjekklister, og innrømmer at opplæringen av nyansatte har sviktet.

«Vi beklager på det sterkeste de ulempene situasjonen har medført for våre kunder», skriver Fadnes videre.

– Ikke gode nok rutiner

Aarhus opplyser om at Boreal i flere saker ikke har rapportert om alvorligheten etter ulike hendelser. Dette har ført til at de har seilt uten tillatelse.

– Rapporteringen inn til oss har ikke vært god nok og alvorligheten underkommunisert, oppsummerer Aarhus.

Han presiserer at det er summen av hendelsene som førte til tilleggsrevisjonen, men at Husøy er den mest alvorlige.

– Normalt sett vil ikke én hendelse få slike konsekvenser. Men her har det ikke vært gode nok sikkerhetsrutiner og oppfølging.

–Estonia-ulykken skjedde på grunn av en svikt i baugporten, så hvor alvorlig er egentlig dette?

– Det er jo klart man tenker på de ulykkene når man hører at det har vært en svikt i baugporten, men vi har ikke grunnlag for å trekke disse sammenligningene. Men det er ekstremt viktig at baugporten fungerer optimalt. Det er ikke til å stikke under en stol, sier Aarhus.

Aps nestleder Bjørnar Skjæran stiller spørsmål rundt sikkerhetsrutinene i Stortinget torsdag. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen / NTB

Husøy-hendelsen får etterspill i Stortinget

På Stortinget torsdag ettermiddag spør Aps nestleder Bjørnar Skjæran hvordan så strenge tiltak kunne bli iverksatt, for å så bli opphevet, bare noen timer etter.

Han spør hvordan det kunne gå fire uker fra seilasen med det Sjødirektoratet omtaler som defekt baugport og frem til tiltak ble iverksatt.

Han sikter til Husøy-hendelsen.

– Vi legger til grunn at norske myndigheter og operatørselskapene aldri går på akkord med sikkerheten, men spør likevel om sikkerhetsbarrierene er tilstrekkelige, sier Skjæran til VG.

Fylkesleder i Nordland Frp Dagfinn Olsen vil ha en granskning etter at de fikk grønt lys til å seile igjen.

– Når man da noen timer etterpå har hatt møter med ministeren, og kan begynne å gå igjen, da lurer jeg på hvor trygt det er. Var det alvorlige brudd? Om det var det, hvor trygt er det for de reisende nå, sier Olsen til NRK.

Fem alvorlige hendelser

Underrapportering og manglende oppfølging etter fem alvorlige hendelser utløste seilingsnekten:

17. november 2020: «Husøy» seiler 55 nautiske mil fra Stokkvågen i Lurøy til Sandnessjøen, med delvis åpent baugvisir og skottport.

2. november 2020: «Herøysund» kolliderer med fergekaien på Søvik ved Sandnessjøen i Alstahaug kommune i Nordland. Kjørelem og rekkverk får til dels store skader.

24. september 2020: «Alsten» kolliderer med kaien. Reparasjoner utføres om natten, mens pendelfergen trafikkerer sambandet med bruk av bare en ende.

22. mars 2020: «Herøysund» har et sammenstøt med fergebro.

20. november 2019: «Alsten» støter sammen med taubåt og lekter. Fergen går på helgelandskysten i Nordland.

Andre funn i tilleggsrevisjonen: Selskapets sikkerhetsstyringssystem oppfyller ikke funksjonskravet til et sikkerhetsstyringssystem: Det kan ikke dokumenteres at obligatoriske regler og forskrifter overholdes ved at fremgangsmåter for rapportering av ulykker overholdes. Det kan ikke dokumenteres at selskapets sikkerhetsstyringssystem sikrer et system for å ivareta fartøyenes sertifikaters gyldighet, når kravene som ligger til grunn for et sertifikat ikke lenger er oppfylt. Det kan ikke dokumenteres at selskapets system for risikovurderinger og erfaringsoverføringer fungerer tilfredsstillende. Selskapets system for avviksbehandling er ikke tilfredsstillende ivaretatt. Objektive bevis ved siden av hendelsene over: Pålegg fra Sjøfartsdirektoratet for fartøyene Haarek, Tomma og Helgeland kan ikke dokumenteres avviksbehandlet. Kilde: Sjøfartsdirektoratet Vis mer vg-expand-down

