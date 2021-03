Kokkestjerne måtte stenge ned tre dager etter gjenåpning: - Vondt å gi beskjed om ny runde med permittering

Restauranten hans Stallen holdt åpent i kun tre dager før restriksjonene stengte den igjen.

Sebastian Myhre er eier av flere restauranter i Oslo og kaptein på kokkelandslaget. Vis mer byoutline Harald Christian Hoff



Sist torsdag åpnet Oslo-restauranten Stallen dørene. I flere uker hadde kokkene jobbet for å lage egne juicer med lokale råvarer som passet til å maten, fordi de ikke kunne servere alkohol.

Tre dager etter at de åpnet dørene med sin nye meny, kom nyheten fra Raymond Johansen: Alle restauranter må stenge dørene frem til 15. mars – såfremt de ikke har takeaway.

Restauranter som Stallen måtte da stenge dørene sine igjen.

– Det verste opp i dette er de ansatte som har jobbet beinhardt for å få restauranten opp å gå igjen. Det er vondt å måtte gi beskjeden om ny runde med permittering, sier eier av Stallen, Sebastian Myhre, til E24.

Restaurant Stallen måtte stenge dørene etter regjeringens nyeste restriksjoner. Vis mer byoutline Harald Christian Hoff

Var optimistisk

Restauranten i Homansbyen i Oslo fikk ett år i drift, der den blant annet vant Vinkelners kåring av landets beste vinmeny.

En uke etter utmerkelsen måtte de likevel stenge dørene. Landets beste vinmeny hjelper lite når det er skjenkeforbud.

Men så startet 2021 og vaksinene begynte å rulle ut. Ifølge Myhre var det en økende optimisme.

Myhre, som driver flere restauranter i Oslo og er kaptein på kokkelandslaget, håpet at noe kunne forandre seg.

Kokkene på Stallen hadde i februar vært permittert i 7 av 12 måneder.

Ifølge Myhre strekker ikke dagpenger til for alle familier. Han ville gjerne prøve igjen, både for sine ansatte og for restaurantens skyld.

Savner at restauranter får tydeligere signaler

Selv om andre ikke åpnet restaurantene sine i redsel for nye nedstengelser, satte han opp en videreutviklet juicemeny og åpnet dørene igjen.

Like etter kom beskjeden om å stenge. Nå setter han fingeren på noe flere kokker har gjort før ham. Han mener det er en manglende imøtekommelse av utelivsbransjen krav.

– Vi i utelivsnæringen får ingen signaler om hva som kommer, før pressekonferansen. Det gjør skadebegrensning umulig, sier Myhre.

– Jeg skjønner at det er vanskelig for myndighetene, men det gjør på vår side livet vårt utrolig mye vanskeligere, legger han til.

Sommelierene på Stallen hadde satt opp en alternativ meny for å imøtekomme kravene om alkoholfri servering. Vis mer byoutline Harald Christian Hoff

Skrur av lyset

Da dørene åpnet forrige uke trodde Myhre at ting ville gå i riktig retning.

Nå ser han ser på året med stor usikkerhet. Når Stallen åpner igjen vet han ikke.

– Restauranten går ned i dvale igjen. Først og fremst så handler det nå om redde det som kan reddes. Vi blør penger hver måned vi ikke er åpne. Vi vil overleve, men det er jo dyrt. Både for oss og for våre ansatte, sier han.

– Råvarer må preserveres og fryses. Akkurat slik som vi har gjort to ganger tidligere siden pandemien startet, sier restauranteieren.

Virke: Hver tiende i serveringsbransjen kan ha mistet jobben

Ifølge medlemsundersøkelsen til Virke er han ikke alene.

9 av 10 restauranter sier de har måttet permittere ansatte. 62 prosent av virksomhetene sier at det er reell fare for konkurs, en økning på 7 prosentpoeng siden starten av året. I Oslo er andelen noe høyere.

Pandemien som har vart i snart et år har rammet enkelte bransjer særlig hardt. Det er ikke alle disse virksomhetene som klarer seg med kompensasjon og utvidet permitteringsordning – flere har også sett seg nødt til å si opp ansatte permanent.

Faktisk har fire av ti serveringssteder gått til dette steget, ifølge Virkes undersøkelse med over 1.200 respondenter.

Basert på undersøkelsen anslår arbeidsgiverorganisasjonen at omtrent 10 prosent av dem som jobbet i restaurant/servering før pandemien, nå er sagt opp.