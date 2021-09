Foodora mer enn doblet omsetningen under pandemien

Da Norge stengte ned i mars i fjor, hamstret nordmenn i butikkene og bestillingene i Foodora-appen stupte. Deretter eksploderte det.

MILLIONENE TRILLET INN: Pandemien ga Foodora vind i seilene, og daglig leder Elisabeth Myhre tror det vil bli vanskelig å forsvare omsetningen fra 2020 i inneværende år. Vis mer

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Da nyheten smalt på torsdagen var det alle mann på dekk for å gjøre oss klare for helgen som kom etter nedstengingen, sier Foodora-topp Elisabeth Myhre om 12. mars 2020.

Regjeringen stengte ned landet, og Foodora-ledelsen måtte sørge for at de hadde nok rosa bud på hjul.

– Men så droppet bestillingene fullstendig i helgen, og vi skjønte lite frem til vi så at butikkhyllene var tomme og nordmenn hadde hamstret, sier Myhre og legger til:

– Men mandagen etter så smalt det, og etter det har det gått i ett.

Siden utbruddet har selskapet ansatt 1.876 nye medarbeidere, og har nå totalt 2.921 bud spredt i hele Norge, hvor over halvparten er i Oslo.

Kunder i krise

Matleveringskjempen ble det eneste gjenværende beinet å stå på for en restaurantbransje som over natten mistet brorparten av inntektene under nedstengingen.

I starten av krisen var det mange restauranter som stengte ned, og Foodora måtte overtale flere til å holde åpent.

– Enkelte gårdeiere har justert leien for restauranter under krisen. Har dere gjort noe lignende med deres betingelser?

– Vi hadde mange samtaler med restauranter i den perioden, og gjorde det vi kunne for enkelte, men i stedet for å endre på betingelser så fokuserte vi mer på hvordan vi kunne øke salget deres, sier Myhre.

– Plutselig var restaurantene totalt avhengig av dere, og dere hadde all makt. Hvordan håndterte dere det?

– Jeg har ikke tenkt på det slik, men det var nok mange restauranter som følte seg veldig avhengig av oss, og vi gjorde det vi kunne for å hjelpe, sier Foodora-toppen.

Blant tiltakene kortet man ned tiden det tok for restauranter å få betalt fra Foodora fra to til én uke. Dette ble gjort for å bedre restaurantenes kontantstrøm.

Selskapet har hundrevis av bud i Norge, her fra selskapets kontorer på Grünerløkka i Oslo. Vis mer

Foodora er nå tilgjengelig i disse byene: Oslo

Bergen

Trondheim

Stavanger

Kristiansand

Tromsø

Drammen

Lillestrøm

Asker/Bærum

Fredrikstad

Sarpsborg

Tønsberg

Sandefjord

Porsgrunn

Skien

Haugesund

Ålesund

Ski/Kolbotn Vis mer

Passerte 300 millioner

Foodora som ved utgangen av fjoråret drev levering i 17 byer, omsatte for 344 millioner kroner i fjor.

Det er en økning på 136 prosent fra året før, og er i stor grad en effekt av pandemien.

Til tross for veksten taper fremdeles Foodora penger. Underskuddet landet på 35,4 millioner kroner. Det er lavere enn året før da underskuddet var på 53,6 millioner.

– Vi krymper underskuddet ganske betydelig fra året før, og samtidig har vi gjort store investeringer i geografisk ekspansjon, sier Myre og fortsetter.

– Vi er fortsatt i en fase hvor vi bygger oss opp som selskap, og er bare seks år gamle.

Myhre sier bunnlinjen ligger an til å bevege seg i riktig retning også i 2021, men hinter ikke om svarte tall.

Selskapet har nylig investert i en større dagligvaresatsing, i tillegg til det som heter Q-commerce, som betyr at Foodora ønsker å bli en markedsplass for alle typer produkter, ikke bare restaurantmat.

– Hvor lang tid tar det før man er etablert og begynner å tjene penger?

– Det er ingen fasit, og i fjor tok vi et skikkelig jafs. Foodora er et selskap som tar nye muligheter når vi kan, og da endrer ting seg fort.

IKKE BEKYMRET: Elisabeth Myhre i Foodora er ikke bekymret for at selskapet fremdeles taper penger. Det handler fremdeles om volum for Foodora i Norge, forklarer hun. Vis mer

Eier måtte fylle på millioner

Siden oppstarten har Foodora tapt 129,4 millioner kroner i Norge, og i fjor måtte de tyske eierne i Delivery Hero igjen fylle opp kassen.

Totalt ble 41,5 millioner kroner tilført fra eierne i 2020, samt sikret finansiering i form av kredittrammer for å sikre videre drift.

– Hvordan snakker dere med eierne om at dere trenger tilført mer kapital?

– Det er en dialog med eierne våre hvor det kreves en plan, det er ikke slik at pengesekken bare er åpen, sier Myhre.