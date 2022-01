Økonom håper på flere konkurser: – Har vært for sjenerøse

Samfunnsøkonom Steinar Juel i Civita mener tiden er inne for å venne næringslivet av med støttetiltakene. Han håper på høyere konkurstall i år.

NY NORMAL: Det kan være covid-19 vil komme tilbake i faser de neste årene, ifølge eksperter. Det må bedriftene være klar for å tåle uten å rope på statsstøtte hver gang, mener Steinar Juel i Civita. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

– Når næringslivsorganisasjoner nærmest får abstinenser av utsiktene til at støtteordningene skal avvikles, er det tegn til at medisineringen har vært for sterk og vart for lenge, sier samfunnsøkonom Steinar Juel i tankesmien Civita.

Juel har jobbet som personlig rådgiver for Høyres finansministre Rolf Presthus og Arne Skauge og senere vært sjeføkonom i Kreditkassen og så Nordea.

Han mener de sterke reaksjonene som kom fra næringslivs­organisasjonene NHO, Virke og SMB Norge forrige uke, på at kompensasjonsordningen etter planen skal skrotes etter februar, var «uklokt og korttenkt».

Les også Reagerer på sluttdato: – Vi går en tung mars i møte

– Skulle det bli nødvendig med strenge tiltak igjen, så vet vi at myndighetene vil revurdere situasjonen. Men selv om dette fortsatt kan skje, er tiden nå inne for å avvenne næringslivet fra støttetiltakene. Å måtte leve med at covid-19 kommer og går, kan bli den nye normalen de neste årene.

Derfor bør næringslivsorganisasjonene endre rolle, mener Juel. Fra å kreve mer støtte, til å bli støttende i den avvenningskuren som må til.

– En avvenningskur vil styrke bedriftene, selv om den på kort sikt kan føre til flere konkurser. Skal en avvenning bli vellykket, må også Stortinget ruste seg til å stå imot press om å dele ut mer smertestillende støtte.

Les også Regjeringen og SV avvikler kompensasjonsordningen for næringslivet

Må akseptere flere konkurser

Steinar Juel påpeker at situasjonen nå er en helt annen enn tidligere i pandemien, da med svært inngripende restriksjoner.

Det samme har finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) gjort.

I en proposisjon til Stortinget tidligere i januar påpekte han at «tiltak som støtter bedrifter og personer som ikke er i aktivitet, kan gi svært uheldige virkninger om de opprettholdes lenge.»

Vedum åpner for en større aksept for at bedrifter går konkurs, sammenlignet med tidligere i krisen. Vis mer

Finansministeren skriver videre at «jo lenger ut i pandemien vi kommer, desto mer må det kunne legges til grunn at næringsliv, kulturliv og andre selv skal kunne håndtere moderate endringer i smitteverntiltakene».

«Det innebærer en større aksept for at bedrifter som ikke klarer seg på egen hånd, vil kunne gå konkurs, enn det var tidlig i krisen.»

Må lære seg å leve med corona

Dette er relativt nye toner sammenlignet med Støres uttalelser i oktober. Da var budskapet at «støtten skal vare så lenge krisen varer».

Skiftet er fornuftig, mener Steinar Juel.

– Det er på tide med en helt klar utfasing av tiltak. Også næringslivet må venne seg til å leve med at covid-19 kan bli noe som kommer og går i årene fremover. Da må bedriftene kunne tilpasse seg, ikke forvente nye støtteordninger når folk går litt sjeldnere på restaurant eller reiser mindre.

Utfasingen vil sannsynligvis føre til at en del bedrifter som har blitt holdt kunstig i live, går konkurs. Det tror Steinar Juel vil være bra.

– Fallende konkurstall i 2020 og videre i 2021 er et signal på at støtteordningene har vært for sjenerøse og vart for lenge.

Han påpeker prinsippet med at konkurser hos svake bedrifter gir plass til at bedre bedrifter kan vokse.

– Støtteordninger setter omstillinger på vent. Over tid vil de undergrave bedrifters konkurranseevne og evne til å betale gode lønninger. Vi trenger faktisk litt flere konkurser.

Les også Da staten åpnet corona-lommeboken

Vil ha støtte så lenge det er restriksjoner

Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO, svarer Juel at de «ikke får abstinenser av ikke å få stønad, men av ikke å kunne drive».

– Så snart smitteverntiltakene oppheves, mener NHO det er viktig at kompensasjonsordningene avvikles, sier hun.

Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO, mener ingen vil være gladere enn næringslivet når kompensasjonsordningen fases ut. Vis mer

Men NHO mener at det er rimelig at bedriftene kompenseres i denne midlertidige situasjonen – ettersom det er myndighetene som hindrer normal drift.

– Denne midlertidige støtten bidrar både til å trygge arbeidsplasser og sikre legitimiteten til smitteverntiltakene.

Hauglie sier at ingen kommer til å være gladere enn NHO og bedriftene når kompensasjonsordningen avsluttes – fordi det betyr at verden vender tilbake til en normalsituasjon.

– La det være klart at bedriftene vil og skal stå på egne bein.

E24 har gransket kompensasjonsordningen:

Les også Halvparten av bedriftene som fikk pandemi-støtte gjorde det bedre i 2020 enn året før

Les også Coronastøtten: Bedriftene tok ut mer utbytte i kriseåret enn året før