Torbjørn Røe Isaksen får saksforbud av Karantenenemnda

I den første perioden som samfunnsredaktør i E24, får ikke den tidligere Høyre-statsråden involvere seg i saker der Arbeids- og sosialdepartementet er direkte involvert. Vedtaket er anket.

Torbjørn Røe Isaksen får ikke «involvere seg» i saker om departementet han ledet frem til oktober når han begynner i E24, har Karantenenemnda bestemt. Vis mer

Det har Karantenenemnda vedtatt.

Torbjørn Røe Isaksen får ikke involvere seg i saker der Arbeids- og sosialdepartementet eller underliggende virksomheter er part, eller på annen måte er direkte involvert før midten av april.

Nemnda skriver at de har kommet frem til at overgangen til E24 «kan være egnet til å svekke tilliten til forvaltningen» hvis det ikke følger med et saksforbud på seks måneder.

I begrunnelsen trekkes det også frem at saksforbudet er nødvendig for å opprettholde tilliten til det politiske systemet og forvaltningen. Dette til tross for at Røe Isaksen gikk av i forbindelse med et regjeringsskifte.

Vil ha ny vurdering

Den tidligere statsråden har allerede bedt nemnda vurdere saken på nytt. I anken skriver han at vedtaket er «inngripende, omfattende og mangler en god begrunnelse».

– I tråd med mulighetene i regelverket har jeg bedt karantenenemnda vurdere saken på nytt. Det kan også være klokt all den tid nemnda meg bekjent ikke har behandlet saker om overgang til pressen tidligere, sier Røe Isaksen.

Han var ferdig som arbeids- og sosialminister da Solberg-regjeringen gikk av i oktober i fjor. Dermed varer saksforbudet på seks måneder frem til 14. april 2022.

Karantenenemnda begrunner avgjørelsen videre med at det ikke er ønskelig at det kan bli stilt spørsmål ved om Røe Isaksen «benytter informasjon og kunnskap fra sitt virke som politiker» i den nye jobben.

E24-redaktør Lars Håkon Grønning, kaller vedtaket «uforståelig» og mener at det bør omgjøres.

Meldte seg ut av Høyre

Tidligere statsråder må melde fra til Karantenenemnda hvis de skal begynne i ny jobb de første 12 månedene etter de er ferdige i rollen. Nemnda kan da gi politikere både karantene på inntil seks måneder før de kan starte i jobben, og saksforbud på inntil 12 måneder.

I desember ble det klart at Røe Isaksen skal begynne som samfunnsredaktør i E24. Han opplyste samtidig at han hadde meldt seg ut av Høyre. Som samfunnsredaktør skal han blant annet skrive kommentarer om norsk økonomi og næringsliv.

Før overgangen til E24 var Røe Isaksen Høyre-politiker på heltid i over 15 år, først som Unge Høyre-leder og deretter som stortingsrepresentant fra Telemark.

I Erna Solbergs regjeringer var han både kunnskapsminister (2013–2018) og næringsminister (2018–2020) før han avsluttet statsrådskarrieren som arbeidsminister.