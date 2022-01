Forvalter ut mot Fjordkraft: – De har ingen sted å gjemme seg

Kundeflukten fra Fjordkraft viser at folk endelig har begynt våkne, mener Adil Shah. Han solgte i fjor alle aksjene som fondet han forvaltet, hadde i det børsnoterte selskapet.

KRITISK: Adil Shah forvalter rundt 2,5 milliarder kroner med en kollega i Delphi Fondene. Han støtter Forbrukerrådets kritikk av Fjordkraft. Vis mer

E24 skrev nylig at Fjordkraft-sjef Rolf Barmen sendte et brev til Forbrukerrådets styreleder, der han skrev «Nå er det nok!» etter det han mener er «gjentatte angrep» fra forbrukerdirektøren.

Forvalter Adil Shah i Delphi Fondene reagerer på Barmens uttalelser i saken og er sterkt kritisk til forretningspraksisen til strømleverandøren.

Fjordkraft avviser kritikken.

– Jeg blir sint når jeg ser det Barmen sier. Forbrukerrådet gjør det de skal, sier Shah.

Forbrukerrådet har i lengre tid stått i en konflikt med strømleverandøren.

Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket har i flere runder sagt at Fjordkraft lurer kundene sine, og hun har gjentatte ganger uttalt seg kritisk til strømbransjen generelt og Fjordkraft spesielt.

Fjordkraft har sagt at Forbrukerrådet mangler dokumentasjon på at selskapet lurer kundene.

Kundeflukt

Shah mener forbrukerne har blitt villedet i mange år.

– Det er ikke rart Fjordkraft skriker. De har ingen sted å gjemme seg.

– Hva mener du med det?

– Nå begynner folk å våkne. Det norske folk har sovet i mange år, sier Shah.

Shah viser til at Fjordkraft har mistet mange kunder den siste tiden. I fjorårets fjerde kvartal forsvant 34.000 privatkunder. Han mener kundeflukten kan knyttes til kritikken fra Forbrukerrådet og andre.

Aksjen falt 60 prosent

Analytiker Øyvind Mossige i Sparebank 1 Markets følger Fjordkraft-aksjen tett. Han sier til E24 at kundeflukten tiltok i fjorårets fjerde kvartal.

Analytikeren jekket nettopp ned anbefalingen til «selg» fra «hold» og kuttet kursmålet på aksjen.

Mossige viser til at blant annet «mer kundeinvolvering» legger press på de etablerte strømleverandørene. Disse har ifølge analytikeren en «aktiv salgsstrategi», høye kostnader og i snitt dyrere produkter, skriver TDN.

Analytikerens oppdatering tynget aksjekursen til Fjordkraft på Oslo Børs fredag, da den var ned rundt fem prosent. Fjordkraft-aksjen har falt kraftig i lengre tid. Siden en topp høsten 2020 er kursen ned 60 prosent.

For noen måneder siden begynte Shah i kapitalforvalteren Delphi Fondene. Der forvalter han rundt 2,5 milliarder kroner gjennom fondet Delphi Nordic sammen med kollega Andreas Lorentzen. Fondet har ingen aksjer i Fjordkraft, forteller han.

Når Shah forvalter penger gjennom fondet, følger han Delphis investeringsstrategi. Den går ut på å se på prisutvikling på aksjene og underliggende utvikling i inntjeningen til selskapene.

– Her peker begge piler i feil retning, og gitt hele saken tviler jeg på at dette bildet endrer seg med det første.

Før han skiftet jobb i fjor, var Shah i Eika Kapitalforvaltning. Der solgte han alle fondets Fjordkraft-aksjer. Han ba om et møte med Fjordkraft-sjef Barmen, men var misfornøyd med svarene han fikk.

På privaten byttet han strømleverandør.

– Før Forbrukerrådet begynte å fokusere på praksisen, hadde jeg ikke sjekket strømregningen. Jeg var kunde av Fjordkraft, og fikk hakeslepp, sier Shah.

Kompliserte produkter

Shah gikk inn på nettsidene til Fjordkraft, og der lå det masse gebyrer han ikke hadde takket ja til, forteller han.

– Kritikken fra Forbrukerrådet handler blant annet om at man pakker inn produkter i mange forskjellige navn, forskjellige modeller, som variabel- eller spotavtaler og forskjellige påslag. Dette gjør at kundene egentlig ikke skjønner hva de betaler for.

– Det er jeg helt enig i. Det er ikke noe tvil. Bare gå inn på nettsidene til selskapene og sjekk, så roter du deg bort.

Fjordkraft og Fortum med datterselskaper saksøker som tidligere omtalt staten for å få selge strømprodukter som Forbrukerrådet og energimyndighetene er kritiske til. Det etter at Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) sa nei til salg av produktene.

De omtalte avtalene blir solgt under navn som «Full Kontroll» og «Lik Betaling», og ifølge selskapene gjør avtalene at strømkunder kan betale samme beløp hver måned.

Myndighetene mener på sin side de aktuelle produktene er komplekse og uoversiktlige, og har derfor pålagt selskapene å fjerne dem.

– Er du kritisk til Fjordkraft eller hele bransjen?

– Begge deler, i og med at Fjordkraft er så store. Du kan ikke bare si at det er bransjen som er problemet, når selskapet er en stor del av bransjen, sier Shah.

– Har du noen økonomiske interesser knyttet til Fjordkraft eller strømbransjen nå?

– Jeg har vært aktiv på sosiale medier og oppfordret alle vennene mine til å skifte til Tibber.

Shah opplyser at han får 500 kroner for hver kunde han verver til Tibber, men at han hverken jobber for Tibber eller har andre økonomiske interesser i saken.

Avviser påstandene

E24 har lagt frem Shahs uttalelser for Fjordkraft. Toppsjef Rolf Barmen ønsker ikke å kommentere saken. Selskapet svarer følgende gjennom kommunikasjonsdirektør Jeanne Tjomsland:

– Vi avviser hans påstander, de er ikke riktige.

– Hvilke påstander er det som ikke er riktige, og hvorfor?

– Vi aviser hans påstander om Fjordkraft fordi de ikke er riktige.

– Kan du utdype?

– Vi har gitt vårt svar.

