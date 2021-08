Norske grensependlere fortviler over konstant fritidskarantene

Norske grensependlere fortviler over at de fortsatt må i karantene på fritiden etter å ha kommet fra jobb i Sverige. – Vi har vært bortglemt, sier en pendler.

LO i Norge og LO i Sverige hadde en aksjon for grensependlerne på grensa ved Svinesund i mars. Foto: Berit Roald / NTB Vis mer

NTB-TT

Problematikken med grensependlere som får reise på jobb i Sverige, men må gå i karantene på fritida når de kommer hjem, har vært oppe flere ganger i pandemien.

Norske myndigheter har pekt på faren for importsmitte.

Nå slås grensependlernes fortvilelse opp i svenske medier igjen. Bohusläningen skriver at pendlerne føler at de er i en karantene som aldri tar slutt, ettersom de må i karantene hver gang de kommer hjem fra Norge etter å ha vært i jobb.

– Vi grensependlere har vært bortglemt. Jeg forstår karantenen om jeg som privatperson drar til Sverige, men når det er arbeidsplassen din, da har du ikke noe valg, sier en grensependler til avisa.

Avisa skriver også at grensependlere har hatt problemer med å oppsøke helsevesenet her hjemme mens de er i karantene, til tross for negativt testsvar.