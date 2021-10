Kverneland Bil satser flere hundre millioner i Oslo

Kverneland Bil og Autostrada kjøper Bilia sine tre Volvo-forhandlere i Oslo-regionen. Omsetningen i det nye selskapet blir rundt 2,7 milliarder kroner.

Styreleder og eier Ådne Kverneland i Kverneland Bil AS satser også i Oslo. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Bilforhandlerne Kverneland Bil i Stavanger og Austostrada i Telemark skal eie 50 prosent hver i det nye selskapet som skal hete Volvo Car Stor-Oslo. Omsetningen i selskapet vil bli like stor som Kverneland Bil har i år.

De tre Volvo-forhandlernes salg utgjør 18 prosent av Volvo sin totale omsetning i Norge.

Partene vil ikke si hvor mye de to Volvo-forhandlerne betaler for dagens Bilia-avdelinger i Oslo-regionen.

– Det er en betydelig investering for oss, men jeg kan ikke være konkret, sier Ådne Kverneland til Aftenbladet/E24.

– Men det er snakk om flere hundre millioner kroner?

– Det er betydelig, det er alt jeg kan si.

Likevel trygt

Ådne Kverneland er svært fornøyd med storhandelen som skjer i selskapets 100. år som bilforhandler.

– Men er det en dristig investering?

– Nei, det er det ikke. Volvo har vært en lønnsom del av virksomheten vår i flere år, og de har svært mye spennende på gang. Vi vil øke Volvo-salget vårt med 30 prosent i år. Dette tror jeg blir veldig bra.

Totalt vil omsetningen til Kverneland Bil øke med vel 50 prosent fra 2020 til 2021, og ende på ca 2,7 milliarder kroner. Volvo-salget utgjør mellom 700 og 800 millioner kroner av dette.

Ådne Kverneland sier at det var Volvo-konsernet som henvendte seg til Kverneland Bil og spurte om et oppkjøp var aktuelt.

– Det er åpenbart at Volvo er fornøyd med oss, og det er selvsagt bra.

Stor-Oslo

Handelen omfatter Bilia Økern, Bilia Fornebu og Bilia Lillestrøm. Det nye selskapet skal overta eierskapet den 1. juli 2022, og det skal ha både nybilsalg, bruktbilsalg og verkstedstjenester, samt såkalte showroom.

Det kom som et sjokk da Volvo Cars i fjor sa opp avtalen med storkonsernet Bilia AB. Nå har partene funnet tilbake til hverandre på nye betingelser. Vis mer

Bygge nytt

Det planlegges et helt nytt hovedforhandleranlegg for Volvo for Oslo-regionen.

– De to Volvo-anleggene på Økern og Fornebu vil etterhvert fases ut. Så skal det bygges et nytt hovedforhandleranlegg i Oslo, sier Kverneland.

I tillegg skal det etableres servicesatellitter og mindre avdelinger på strategisk utvalgte steder nær der folk jobber og bor.

Kverneland Bil Kverneland Bil er forhandler for ti bilmerker: Ford, Volvo, Polestar, Mazda, Jaguar, Land Rover, Fiat, Jeep, Alfa Romeo og MG. Selskapet ble Volvo-forhandler i 2008, men har i år 100 års-jubileum som bilforhandler. Selskapet vil omsette for ca 2,7 milliarder kroner i år. Gard Ådne Kverneland, sønnen til Ådne Kverneland, er daglig leder. Vis mer

Volvo sa opp

Det var i november i fjor at Volvo Cars sa opp forhandleravtalen sin med storkonsernet Bilia AB, noe som kom som et sjokk for bilbransjen. Bilia er Nordens største bilforhandler og solgte nye Volvo-biler for cirka 6,4 milliarder svenske kroner i Sverige og Norge i 2019.

Oppsigelsestiden for avtalen til Volvo-forhandlerne i Norge og Sverige var to år.

Nå viser det seg altså at Bilia AB og Volvo Cars likevel skal fortsette samarbeidet i Norge og Sverige, men i andre former.

Den største endringen i Norge er at Bilia selger sine virksomheter i Oslo. Bilia skal fortsatt selge Volvo ved 10 andre avdelinger i Norge.

I forbindelse med den nye samarbeidsavtalen med Volvo Cars har Bilia i Sverige forpliktet seg til på selge flere av dagens Volvo-forhandlere. Bilia vil da ha 34 avdelinger i Sverige.