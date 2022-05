Aktor ber om 45 dagers fengsel for Idar Vollvik

Hordaland statsadvokatembeter mener Idar Vollvik må straffes med ubetinget fengsel for ompakking og feilmerking av munnbind under coronapandemien.

Konstituert statsadvokat Silje Alsaker Solheim (t.v.) og politiadvokat Sigrid Sulland under rettssakens første dag forrige uke.

Det sa politiadvokat Sigrid Sulland under slutten av aktoratets prosedyre onsdag.

– Det hersker i denne saken ingen tvil om at munnbind markedsført og solgt av Vovi AS er pakket om og merket om og utgitt for å være noe annet enn det de er.

Det sa konstituert statsadvokat Silje Alsaker Solheim under aktoratets prosedyre i Hordaland tingrett onsdag.

Der har seriegründer Idar Vollvik siden tirsdag forrige uke sittet tiltalt for brudd på lov om medisinsk utstyr.

– Det er ingen tvil om at Idar Vollvik hadde kunnskap om at merkingen skjedde, han var i aller høyeste grad direkte involvert. Det var han som tok beslutningene, sa Solheim.

Allmennpreventive hensyn

Det var politiadvokat Sigrid Sulland som deretter la frem påtalemyndighetens straffepåstand for retten. De ber retten dømme Vollvik til 45 dagers ubetinget fengsel, og i tillegg at han idømmes saksomkostninger etter rettens skjønn.

– Idar Vollvik har gjennom sine handlinger utvist total mangel på respekt for lovverket. Det var ikke en glipp, men systematisk neglisjering av regelverket, sa Sulland.

Hun tok til orde for at Vollvik må straffes for overtredelsen under skjerpende omstendigheter, hvor strafferammen er på bøter eller fengsel inntil to år.

– Særlig skjerpende omstendigheter foreligger fordi ompakkingen foregikk midt under en pandemi, sa Sulland.

Hun mener allmennpreventive hensyn taler for straff av betydning, og at domstolen må reagere på det hun kaller markante brudd, også når det kun er snakk om en såkalt formalovertredelse, altså at det ikke fikk konsekvenser.

– Under en pandemi er det ekstra viktig at befolkningen kan stole på smittevernutstyret, sa Sulland.

– Bevisst og kalkulert risiko

Påtalemyndigheten mener forretningsmannen har pakket om, forsøkt pakke om eller feilmerket minst 700.000 munnbind.

Målet skal ifølge aktor ha vært å få dem til å fremstå som medisinske munnbind, før Vollvik solgte dem via Vovi AS eller på nettbutikken Ludostore.

– Vollvik var helt klar over at kunder som handlet via Ludostore eller bestilte fra Vovi på andre måter, like gjerne kunne få andre typer munnbind enn det som ble markedsført på Ludostore, sa Silje Alsaker Solheim under prosedyren.

Solheim la så til at hun er sikker på at Idar Vollvik ønsket at kundene hans skulle få produkter som var gode nok.

– Og så kan man si at når de viste seg å være gode nok, så var det kanskje greit? Nei, sa Solheim.

– Jeg er ikke i tvil om at Vollvik ønsker at kundene skal få gode produkter. Men jeg er heller ikke i tvil om at Vollvik tok en bevisst og kalkulert risiko da han ompakket munnbind og bevisst utga dem for å være noe annet enn de var.

Idar Vollvik har nektet straffskyld og hele veien gitt uttrykk for at det skyldtes misforståelser.

Vollvik har underveis i rettssaken anført at han trodde et spesifikt parti med ikke-medisinske munnbind fra Kina i realiteten var type 1, og at han derfor kunne pakke dem om i pakninger merket medisinske munnbind type 1.

Samtidig har munnbindene også havnet i pakninger merket type 2, noe han har beklaget og sagt var en feil.

Forsvarer ber om frifinnelse

Seriegründeren har også forklart at han ikke har satt seg inn i detaljene og regelverket godt nok, men at han stolte på at folk i hans selskaper hadde kontroll på hva som måtte til av dokumentasjon og merking.

Hans forsvarer Arild Dyngeland vil også holde sin prosedyre onsdag ettermiddag.

– Vi vil anføre at Idar Vollvik ikke har gjort noe straffbart. Konklusjonen er påstand om at han skal frifinnes, sa Dyngeland allerede fra start onsdag.