16.200 arbeidstakere i byggebransjen kan gå ut i streik

Det kan bli streik i både byggfagene og byggeindustrien denne uka. Rundt 90 bedrifter i Rogaland kan bli rammet.

Bildet er fra en reportasje om Faber Bygg i Stavanger, et av selskapene som kan bli rammet av streik.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Lønnsoppgjøret for frontfagene i industrien ble avsluttet fredag kveld, etter mekling på overtid.

Nå følger flere forhandlinger på løpende bånd, med tilhørende streikefare.

Først byggfag ...

16.200 arbeidstakere i byggebransjen fordelt på 960 bedrifter kan bli tatt ut i streik fra tirsdag av.

Fristen for den tvungne meklingen mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) går ut ved midnatt mandag 4. april. Meklingen kan fortsette på overtid dersom partene er enige om å gjøre det.

Rundt 80 av bedriftene som kan bli rammet av streik, holder til i Rogaland. De fem bedriftene i fylket som har flest ansatte på listene er JJS ProsjektPartner avdeling Stavanger (161), Block Berge (159), Sig Halvorsen (105), Kruse Smith anlegg avdeling Stavanger (92) og Faber Bygg (75).

Fullstendige lister over de som kan bli tatt ut i streik, finnes her og her (eksterne lenker).

«I år som tidligere år, er en seriøs bransje og kampen mot sosial dumping og lavlønnskonkurranse viktig», skriver Fellesforbundet på sine hjemmesider. Som et ledd i dette ønsker Fellesforbundet at partene skal sette i verk flere tiltak for å fremme bruken av akkordlønnssystemet.

Et annet hovedkrav fra Fellesforbundet er å gjøre byggebransjen attraktiv for flere, og særlig for kvinner.

... så byggeindustri

I tillegg kan 6.100 av Fellesforbundet sine medlemmer i byggeindustrien og i byggevareutsalg bli tatt ut i streik fra fredag dersom Fellesforbundet og BNL ikke blir enige innen meklingsfristen ved midnatt torsdag 7. april. Her kan opp mot 340 bedrifter bli rammet av streiken.

Ti av bedriftene har adresse i Rogaland. Hos NorDan avdeling Egersund kan 72 bli tatt ut i streik, hos Norske Spennbetong AS i Forsand står 35 på listen, og hos Spenncon Skurve kan 28 bli tatt ut dersom det blir streik.

Fullstendige lister over de som kan bli tatt ut i streik, finnes her og her (eksterne lenker).

Økte lønnssatser og tiltak for en mer likestilt bransje, er blant hovedkravene fra Fellesforbundet når de forhandler på overenskomsten for byggindustrien.