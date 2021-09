Full fest på Stordalens flaggskipshotell: – Jeg skal gi bånn gass

Petter Stordalen var i Sverige da han fikk beskjed om at Norge åpner opp. Da gikk turen rett hjem for å stable en fest på beina.

En lykkelig Petter Stordalen gleder seg til å markere åpningen av Norge. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Plutselig bare ... «Iiiii».

Petter Stordalen demonstrerer reaksjonen da han hørte regjeringens pressekonferanse om gjenåpning fredag formiddag. Da satt han i et møte i Stockholm.

– Så kom jeg med et sånt primalhyl. Det var ikke bare sånn at de jeg satt i møte med ble overrasket, men de fire andre møtene som satt i andre rom må ha hørt meg, sier Stordalen.

Droppet program i Sverige

E24 møter ham knappe 40 minutter før gjenåpningsfesten på Nordic Choices flaggskipshotell The Hub starter. På under et døgn fikk hotelleieren stablet storstilt markering på beina.

Egentlig skulle han ha vært i Sverige, men droppet møter der for å komme hjem og feire med ansatte og konsernsjefen i Nordic Choice, Torgeir Silseth.

– Det er en så viktig dag for oss at her skal jeg være. Denne dagen blir historisk. Da skal jeg være her og jeg skal gi bånn gass.

Det ble ikke spart konfettien da Stordalen feiret åpningen av Norge lørdag klokken 16. Vis mer

Etter åpningen med konfetti, pyro, klemmefest, fri champagne til alle oppmøtte og liveband, har Stordalen planene klare for gjenåpningsdagen.

– Det er lenge siden jeg har vært ute i Oslo. I dag skal jeg ut. Etter at vi er ferdige med åpningen skal jeg bevege meg inn i baren, ta noen «drinkaser», over på Amerikalinjen, besøke hotellene våre, ha middag. Jeg gleder meg. Livet som er i byen nå - det er litt sånn euforisk.

Booking-boom

I et intervju med E24 under Arendalsuka i sommer, anslo Stordalen at Choice vil ha tapt fire milliarder kroner ved pandemiens ende. Omsetningstapet har også vært enormt mens landet har vært mer eller mindre nedstengt.

Etter pressekonferansen fredag pekte alle piler opp igjen. Konsernsjef Torgeir Silseth i Choice anslo i et intervju med E24 i vår at konsernet vil være tilbake til grønne tall i løpet av 2022.

Stordalen anslår nå det samme for charterselskapet Ving.

– Nå skal du se noe helt usannsynlig vilt, sier Stordalen og trekker opp mobilen.

En graf viser bookingene til Ving etter at statsministeren varslet åpning. Der er det ikke plass til å vise hvor stor stigningen i bookinger har vært det siste døgnet.

Stordalen viser frem grafen for bookinger hos Ving det siste døgnet. Vis mer

– Den gikk rett gjennom taket, og har bare fortsatt. Jeg følte folk satt hjemme og bare «kommer det nå? Ja, det kommer! Pang!», sier en fornøyd Stordalen mens han etterligner hvordan han ser for seg folk satt hjemme med fingeren klar til å trykke «bestill» på utenlandsreiser.

Også hotellbookingene har tatt av, og flere bedrifter har meldt interesse for fester og konferanser allerede fra neste uke, forteller han.

Hotellsjef Marianne Høybakk ved The Hub er rørt av å se alle ansatte tilbake på jobb, samt alle folkene som har møtt opp for å feire dagen med dem.

– For oss er dette arbeidsplassen vår og vår lidenskap. Tiden fremover ser vi veldig lyst på, og vi gleder oss til å være arenaen for mange samlinger i tiden fremover, sier Høybakk.

Ønsker en tung søndag

Bandet i lobbyen til The Hub begynner plutselig å spille, og avbryter hotelleieren midt i en setning.

– Ja! Jaaaa! Det er lenge siden jeg har kjent det her. Jeg merker det også på musikerne. De er så klare. de skal egentlig ikke begynne før i 10 minutter.

Av barna til Stordalen er det kun yngstemann, Jacob Stordalen på 24 år som er hjemme i Oslo. Stordalen håper sønnen får en sen kveld på byen.

– Og at han våkner opp i morgen tidlig og ha en ganske tung søndag, sier Stordalen med et glis.

Petter Stordalen gir sønnen Jacob en klem etter gjenåpningsseremonien på The Hub. Vis mer