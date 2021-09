LO sier opp fordelsavtale med Elkjøp verdt 30 millioner kroner

LO Favør avslutter millionavtale etter avsløringene om at Elkjøp-ansatte ikke får månedsbonus hvis de fagorganiserer seg med tariffavtale.

Fordelsprogrammet LO Favør avslutter samarbeidet med Elkjøp på grunn av det de mener er forskjellsbehandling av organiserte og ikke-organiserte ansatte.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

– Slik denne saken har utviklet seg, ser vi oss nødt til å si opp avtalen, sier styreleder i LO Favør Terje Olsson.

– Vi har registrert at det har vært samtaler med HK (Handel og Kontor, red.anm.), men jeg, som styreleder, ser at det er mye prat og lite handling. Jeg vil ikke pålegge våre medlemmer å handle på Elkjøp, sier han til E24.

Elkjøp har fått sterk kritikk etter at E24 skrev at ansatte i fagorganiserte varehus ikke får delta i kjedens månedlige bonusordning.

LO-forbundet Handel og Kontor, samt tre ansatte ved ulike varehus som E24 har snakket med, mener ledelsen i Elkjøp bruker bonusordningen som et verktøy for å motvirke fagorganisering i en av landets største butikkjeder.

LO Favør har igjennom forsikringstilbudet til sine medlemmer hatt en avtale med Elkjøp som de anslår er verdt om lag 30 millioner kroner.

– LO vil ikke tvinge medlemmene til å handle et sted som bevisst motarbeider det organiserte arbeidslivet, sier Olsson.

Elkjøp har uttalt at de ikke kjenner seg igjen i påstandene om at de ikke ønsker fagorganisering.

Ber om holdningsendring

Ordningen var slik at dersom medlemmenes elprodukter som telefoner, TV-er eller kjøleskap, ble skadet, fikk de muligheten til å få dette erstattet hos Elkjøp.

Nå skal medlemmene i stedet få penger for å kunne kjøpe produktet der de ønsker.

Avtalen med Elkjøp går igjennom et firma, og brevet om oppsigelsen av avtalen ble sendt i går.

Styrelederen presiserer at oppsigelsen av avtalen bare er inntil videre. Han ønsker å se hvordan saken og samtalene mellom HK og Elkjøp utvikler seg. For at avtalen skal settes i verk igjen, vil han se en holdningsendring.

Terje Olsson, styreleder i LO Favør

– De må vise at det er greit å organisere seg i Norge, og at de organiserte ikke vil bli motarbeidet. Det har vært mye prat, vi vil se handlinger. Når vi ser at det blir handlinger, da kan vi gå tilbake, sier Olsson.

Elkjøp er forelagt uttalelsene til LO-toppene i denne saken. I en e-post skriver kommunikasjonsrådgiver Kristian Willanger følgende:

«Vi synes det er synd at LO velger å si opp avtalen. I denne saken har vi opprettet en god dialog med Handel og Kontor og vi ser frem til å fortsette samtalene i avtalte møter i nærmeste fremtid.»

I dialog

Elkjøp og fagforeningen HK har hatt ett møte og skal møtes igjen om noen uker, sier HK-sjef Christopher Beckham.

Han sier dialogen kan tyde på at de er på riktig vei.

– Det som også er positivt er at vi har fått komme inn og snakke med folk på de varehusene vi har besøkt. Om det fortsetter, er det en trendendring, og da virker det å ha samtaler, sier Beckham til E24.

HK-lederen sier at han på vegne av sine medlemmer er veldig glad for vedtaket fra LO Favør.

– Det er et tydelig grep, og det viser at vi i LO-familien står samlet og setter makt bak kravet om at det skal være en rett å kunne organisere seg, sier Beckham.

11 Elkjøp-varehus, et fåtall av totalt 150 varehus i hele Norge, er i dag fagorganiserte med tariffavtaler.