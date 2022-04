Selgerne brukte ufaglærte til å innrede bad – nå forbyr tingretten kjøperen å bruke badet

Kjøper av den ene seksjonen pålegges å ikke bruke badet, selv om det er selgerne – som bor i den andre seksjonen – som har ansvar for at vannlekkasjen oppsto.

VANNLEKKASJE I RETTEN: En innfløkt konflikt om en omfattende vannskade har ført til at Nord-Troms og Senja tingrett har pålagt en kjøper av en leilighet å ikke bruke badet.

Det er Nord-Troms og Senja tingrett som har behandlet en sak som i korte trekk handler om følgende:

I 2012 ble en eiendom seksjonert til to boenheter. I forbindelse med seksjoneringen ble badet i den ene seksjonen pusset opp – og det var selgerne som sto ansvarlige for dette arbeidet.

Noen år senere i 2016 kjøpte en tromsøkvinne den ene eierseksjonen – i toppetasjene – fra selgerne, et ektepar som selv bor i underetasjen i bygget. I fjor høst ble det oppdaget at det var oppstått en omfattende vannlekkasje mellom hennes bad og badet til selgerne.

Dårlig utført arbeid

Partene er enige om at vannlekkasjen hovedsakelig kommer av at renovering av badet i den øvre etasjen ikke er utført i henhold til regler og forskrifter for våtrom, og at det er brukt ufaglærte til å gjøre jobben.

Badegulvet er utett – blant annet mangler det membran i slukene til dusj og toalett. Istedenfor godkjent membran er det brukt silikon for å tette slukene - silikon som etter hvert har smuldret opp.

Dette har i sin tur ført til at det renner vann ned mellom etasjene – og i en video som ble spilt av i retten kan man se hvordan vannet renner gjennom bjelkelagene mellom etasjene «som et kraftig regnskyll».

Selgerne sto for arbeidet

Selgerne har i ettertid av at vannlekkasjen ble avdekket krevd at denne ble utbedret umiddelbart for å unngå ytterligere vannskader på boligene – og de har krevd at kjøperen i overetasjene tok ansvar for utbedringen.

Kjøper har på sin side nektet å ta på seg kostnaden med reparasjonene før det økonomiske og juridiske ansvarsforholdet for utbedringene er avklart.

Vannskaden – og spørsmålet om når, hvordan og av hvem denne skal utbedres har ført til omfattende korrespondanse mellom partene, deres forsikringsselskaper og advokater.

«Urimelig å bekoste reparasjon»

Kjøper av seksjonen har blant annet gitt uttrykk for at:

«hun oppfattet det som urimelig at hun skulle bekoste reparasjon av en skade som skyldtes mangelfullt utført arbeid på badet i regi av selgerne selv».

Korrespondansen og uenighetene mellom forsikringsselskapene til kjøper og selgere, har imidlertid ikke ført til at saken har fått en løsning, samtidig som avløpsvann har fortsatt å strømme ned i selgernes bad.

Ville tvinge fram salg av seksjon

Etter syv måneder førte situasjonen til at ekteparet i underetasjene via sin advokat krevde at naboen enten solgte sin seksjon og flyttet, eller at tingretten vedtok en midlertidig forføyning om at hun ikke får lov til å bruke boligen eller badet.

Selgerne mente at kjøper stort sett har gitt blaffen i å gjøre noe som helst for å stoppe lekkasjen.

I sitt krav mente selgerne at hvem som har det endelige ansvaret for vannskaden ikke har betydning for om skaden blir utbedret eller ei. For å unngå mer omfattende skade på deres seksjon så mente de at kjøper har et selvstendig ansvar for å få stopp på vannlekkasjen – noe de mente slås fast i eierseksjonsloven.

Retten klar i sin dom

Tingretten hadde saken til behandling i forrige uke, og har nå landet på at man går for det «mildere» alternativet, at kvinnen i toppetasjene må stanse bruken av badet fram til lekkasjen er tettet.

Retten mener enkelt fortalt at skaden på underetasjene trumfer uenigheten om hvem som har det formelle økonomiske ansvaret for å utbedre skaden – og at kjøperen må få stopp på vannlekkasjen og bli enig med naboene i ettertid om hvem som skal ta regningen.

Ingen av partene blir tilkjent rettsomkostninger.