PEDER GJERSØE Nordmennene er tilbake etter to år - nå ser Strømstad behov for endring

STRØMSTAD (E24) Nordmenn er i ferd med å gjenerobre kystperlen Strømstad etter pandemien. Men fremdeles er byen langt unna en normal høysesong.

– Å komme ut i båten er rett og slett lykkepillen min, altså. Alt letter fra skuldrene, jeg trenger ikke noe mer. Jeg kobler bare helt ut så fort jeg setter foten i båten.

Det sier Frank Jensrud (56), som sammen med samboer Grete Stubberud (52) nylig har kjøpt en bruktbåt til 2,8 millioner kroner. Turen, som startet i Oslo, skal bevege seg innaskjærs nedover svenskekysten.

Første stopp er Strømstad. Jensrud har pleid å ta turen hit hvert år, men nå har han ikke vært her siden før pandemien brøt ut.

SUS OG DUS: Grete og Frank har ferie i flere uker fremover og har allerede sunket godt inn i rollene som livsnytere. Vis mer byoutline PEDER GJERSØE

– Dette er et helt fantastisk sted, vi må bare nyte det, ta tak i her og nå, det er ikke noe å vente på, sier han og strekker frem glasset med sprudlende drikke i en skål.

Fra en høyttaler ved siden av paret siver dempet loungemusikk som blander seg med måkeskrik, barnelatter og summende skravling fra folk på brygga. En mild bris bærer med seg lukten av bensin og saltvann.

Strømmer til Strømstad

Denne uken startet fellesferien for nordmenn. For første gang på to år er Strømstad på vei tilbake i en slags normaltilstand.

Det skjer et «markant skille» i antall norske turister uken den norske fellesferien slår inn med full kraft, opplyser Strømstad-ordfører Kent Hansson til E24.

– Det er ikke helt som før pandemien, men nå er det kø til polet igjen, sånn som vi er vant med, sier Hansson.

– Når man har levd et år med tom by, så er det klart det er en stor glede å se at både nordmenn og svensker kommer hit igjen.

TØFT ÅR: På det verste har arbeidsledigheten i Strømstad ligget på 12 prosent. Normalt sett er tallet mellom 3 og 4 prosent, forteller ordfører Kent Hansson. Vis mer byoutline Harald Henden / VG / NTB

Tap på flere hundre millioner

Men pandemi og stengte grenser har hatt sin pris. Store deler av næringslivet i Strømstad er helt avhengig av tilreisende nordmenn.

I fjor sank dagsbesøkene til Sverige med 85 prosent, ifølge SSB. Totalt grensehandlet nordmenn for to milliarder kroner i 2020. Til sammenligning var beløpet på 16 milliarder kroner i 2019.

Bortfallet av norske turister i Strømstad har ført til at byen har mistet «atskillige hundre millioner» i tapte handelsinntekter, anslår Hansson.

– Norge er vår nærmeste nabo, og vårt næringsliv er bygget på handel og trafikk fra Norge. Da grensen stengte stoppet mye opp, sier han.

Skyhøy arbeidsledighet

Nå håper han at Strømstad kan legge byens hittil tyngste 16 måneder bak seg.

– Det har vært et tøft år, med høy arbeidsledighet.

HALVFULL: I båthavnen i Strømstad er det flere båter enn i fjor, men mer slunkent enn sommeren 2019. Vis mer byoutline PEDER GJERSØE

På det verste har arbeidsledigheten i Strømstad ligget på 12 prosent. Normalt sett er tallet mellom 3 og 4 prosent, opplyser ordføreren.

– Under normale omstendigheter har vi ikke problemer med sysselsetting. De som vil ha jobb, har jobb, sier han.

Tom havn

Havnevert David Nikkinen Gravander ved Strømstad gjestehavn sier at det har vært dårlig med båttrafikk det siste året.

Så langt i sommer har antallet dagsbesøk i snitt ligget på rundt 25–30 båter, forteller han.

– Fullt er det ikke. Sist helg var vi oppe i rundt 150 båter, men en travel sommerdag i 2019 hadde det dobbelte, sier Gravander.

NORSKE FLAGG: Havnevert David Nikkinen Gravander har notert flere norske flagg i Strømstads båthavn den siste tiden. Vis mer byoutline PEDER GJERSØE

Han forteller at det først og fremst er norskflaggede båter som står for den økte trafikken i år.

– I fjor på denne tiden var det mange svenskflaggede båter. Det er ikke normalt, legger Gravander til.

30 millioner i tapte havneavgifter

I havneavgifter har Strømstad tapt 30 millioner kroner, ifølge ordfører Hansson. I tillegg til få båter i gjestehavnen, har fergen som vanligvis går mellom Sandefjord og Strømstad stoppet driften mens grensen var stengt.

Også ferieparadiset Koster, den lille, bilfrie øya utenfor Strømstad, har ligget dødt det siste året, forteller Hansson.

– I fjor tror jeg ikke det var en eneste nordmann der, men i år er det ganske fullt der ute.

Västra Götaland, der Strømstad ligger, er det svenske fylket hvor nordmenn eier flest fritidsboliger. 5.158 fritidsboliger i dette området er eid av nordmenn, ifølge det svenske statistikkbyrået SCB.

Norske flagg

Ser man på båtene som har lagt til ved havnen, er det ingen tvil om at de norske flaggene utkonkurrerer de svenske i antall.

I en av seilbåtene som flagger i rødt, hvitt og blått sitter John Erik Sannes (59).

Han har lagt til i Strømstad for første gang på to år. Nå skal han seile hele veien til Lesø i Danmark, sammen med kone og barn.

– I fjor seilet vi langs norskekysten, men nå er målet Danmark. Vi har også booket båtplass i gjestehavnen i Gøteborg og billetter til Liseberg, forteller Sannes, som til vanlig holder til i Spikkestad.

GJENNOMREISE: John Erik har stoppet i Strømstad på veien til Gøteborg og Danmark. Vis mer byoutline PEDER GJERSØE

– Det er så deilig å være på sjøen, rett og slett helt fantastisk, legger han til.

Jobber for å utvikle næringen

Ordfører Kent Hansson forteller at tapet av nordmenn som følge av pandemien har vært en vekker for både bystyret og næringslivet i Strømstad.

Han tror Strømstads geografiske plassering i smørøyet mellom Gøteborg og Oslo kan utnyttes bedre enn i dag. Pandemien har gitt verdifull innsikt i byens avhengighet av nordmenn, mener han.

– Det vi jobber med nå er å skape en større bredde i næringslivet, men det er kanskje lettere sagt enn gjort. Vi er nødt til å ha flere ben å stå på. En del av løsningen er å skape flere arbeidsplasser som ikke er direkte knyttet til handel og næring, sier han.