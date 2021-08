Camping-eksplosjon i sommer: – Det ble et veldig impulsivt kjøp

Nordmenn flokker til norske campingplasser som hadde rekordmange overnattinger i juni. Camping-gründer sier han må avvise gjester hver dag på grunn av stor etterspørsel.

FORNØYDE: Ove og Margot Laurhammer nyter sola utenfor det nykjøpte «egget» på Bogstad Camping i Oslo. Vis mer byoutline NTB/Annika Byrde

Publisert: Publisert: I dag 07:56

– Det ble et veldig impulsivt kjøp, innrømmer Margot Laurhammer fra solstolen på Bogstad Camping utenfor Oslo.

De stakk av med den siste nye campingbilen i hele Sør-Norge skyter Ove Laurhammer inn.

– Hadde vi ikke fått tak i den så måtte vi enten kjøpt brukt eller ventet til neste år. Og de brukte campingvognene går omtrent for nypris ettersom etterspørselen er så stor, sier han.

Antallet nordmenn på campingferie når nye høyder under andre året med Norgesferie. I juni registrerte SSB 1.14 millioner norske overnattinger på campingplasser.

Siden 1968 har SSB kun én gang tidligere registrert mer enn én million norske overnattinger for juni måned.

Selv om 2020 var et sterkt år for camping, har 100 000 flere nordmenn benyttet campingplasser i år, ifølge SSB.

TRANGT: Det er kamp om plassene på norske campingplasser i sommer. Vis mer byoutline NTB/Annika Byrde

Ga opp utenlandsferie

Tidligere har det reiseglade ekteparet pleid å legge ferien utenlands, til blant annet Hellas, Spania og Asia. Pandemien satte imidlertid en stopper for utenlandsreisene.

– Vi hadde billetter til Kroatia i år, men de røk jo. I fjor skulle vi til New York, men det gikk også i vasken, sier Margot.

Dermed måtte paret se seg om etter andre alternativer. Laurhammer-paret har feriert mye i båt tidligere, men nå ville de prøve noe annet, og de kjøpte seg raskt en campingvogn.

– Det er veldig praktisk at man kan ta senga med seg rundt. Når man besøker folk, så kan bare bo i campingvogna. Man trenger ikke å ordne med overnattinger og sånt. Det er veldig lettvint, sier Margot.

Tjener gode penger på camping: – litt flaks

Thorstein Berg traff spikeren på hodet da han for noen år siden valgte å satse på camping.

Nå driver han Topcamp, Norges første campingplass-kjede, og tjener gode penger på campingbølgen.

Selskapet har som mål å kjøpe 4–5 campingplasser i året, og teller nå ni campingplasser totalt.

– Vi så at det var store muligheter. Det var 900 halvgode plasser, men som kjede kunne vi løfte kvaliteten og utvikle aktivitetstilbudet. Men det var selvfølgelig litt flaks også, sier «campingkongen» fornøyd.

Thorstein Berg, styreleder i Topcamp, gleder seg over utviklingen til campingnæringen. Vis mer byoutline Arnfinn Mauren

Berg anslår at omsetningen til kjeden lander på mellom 115 og 120 millioner i 2021, mot 90 millioner i 2020. Også på bunnlinjen tror Berg det blir en dobling fra omtrent fire millioner i fjor.

Gründeren anslår at omtrent halvparten av veksten i år er en corona-effekt.

Topcamp jobber på spreng for å holde tritt med etterspørselen i markedet. I sommer har de måtte avvise 25 til 30 gjester hver dag på Mosjøen og Sjøsand, som følge av manglende kapasitet.

Sterkt bobilsalg

De siste tilgjengelige tallene over bobilsalg viser at det ble solgt 532 nye bobiler og campingvogner fra januar til 14. mars i år, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken.

Det tilsvarer en økning på 17 prosent fra samme periode i fjor, og det er for bobilene veksten er sterkest.

– I den situasjonen vi er nå, som setter klare begrensninger for både hvor vi kan reise og hvem vi kan være sammen med, vil det ikke overraske om økningen i salget av bobiler og campingvogner fortsetter framover mot sommerferien, sa direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken da tallene ble presentert.

– Vi merker stor forskjell fra tidligere

Midt på campingplassen sitter en storfamilie fra Sola i Stavanger og nyter sola. De er erfarne campere, men merker at noe er annerledes i år.

– Jeg syntes det er veldig mye folk her nå, mye mer enn det har vært før, sier Mona Hovland, som har campet siden hun var liten.

ERFARNE: Storfamilien har campet fast i mange år. Fra venstre: Alise, Bjørn Andre Stangeby, Ola, Isak, Rikke og Mona Hovland. Vis mer byoutline NTB/Annika Byrde

– Vi merker stor forskjell fra tidligere, sier svigersønnen Bjørn Andre Stangeland.

Nå er de på en rundreise i Norge. Geilo først, deretter Lillehammer, Bogstad Camping nå, og så til Sørlandet i morgen.

Les på E24+ Kjøpte campingplass uten å ha vært på campingferie. Nå danner han Norges første kjede av campingplasser.

– Flere yngre campere

Samtidig er ferieformen i stor endring, ifølge Topcamp-grunnlegger Berg som sier ferieformen ikke lenger er synonymt med å sitte på rompa i campingstoler.

– Den gamle campingformen hvor man sitter stille er på vei ut. Nå ønsker folk tilbud og aktiviteter. Det stiller større krav til plassene, sier Berg.

Demografien er også i endring. Det er flere yngre gjestegrupper og flere familier som camper nå, ifølge gründeren.

– Camping er en megatrend nå, og det er store muligheter i bransjen, sier Berg.