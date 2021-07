Datasentergründer etter Green Mountain-salget: – Norge er i ferd med å ta en skikkelig posisjon

Peder Nærbø håper at det kan bygges en industri av norsk datasentervirksomhet som virkelig kan vokse.

Peter Nærbø drømmer om at hans datasentervirksomhet kan forbli et nordisk selskap med nordisk majoritet, selv med andre investorer i tillegg. Vis mer byoutline Lars Hognestad

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Mandag ble det kjent at Smedvig-familien selger datasenterselskapet Green Mountain til israelske Azreli Group for 7,6 milliarder kroner.

– Jeg tror de har oppnådd god prising, men er ikke overrasket over størrelsen, sier Peder Nærbø i Bulk Infrastructure.

Han er gründer og styreleder i selskapet som blant annet har datasenteret Oslo Internet Exchange i Oslo og N01 Campus på Sørlandet. Den siste tiden har han sett at flere av kollegaene i den norske datasenterbransjen har fått utenlandske eiere.

Til sammen er det 18 datasentre i Norge, som eies av både utenlandske og norske aktører, ifølge en ringvirkningsanalyse gjennomført på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020.

Digiplex ble solgt til amerikanske IPI i juli, og Lefdal Mine datasenter har Columbia Threadneedle og Rittal Beteiligungs blant eierne.

Les også Smedvig-familien selger datasenterselskapet Green Mountain for 7,6 milliarder kroner

I 2019 og 2020 «har bransjen økt tempoet og investert rundt 2,7 milliarder kroner i nye datasentre», ifølge ringvirkningsanalysen fra 2020.

Milliardsalget av Green Mountain har Fredrik Syversen, direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT-Norge, tidligere sagt at viser hvilke verdier man kan skape i Norge.

Nils-Ola Widme, næringspolitisk direktør i Abelia, har tidligere forklart at Norge har fortrinn for datasentervirksomhet som kaldt klima, tilgang på rimelig strøm og stabilt politisk styre.

Les også Green Mountain-salget: – Viser hvilke verdier man kan skape

– Håper vi kan bygge industri som kan vokse

Nærbø er fortsatt største eier av selskapet, etterfulgt av milliardær John Fredriksen som gjennom selskapet Geveran sitter på 14,5 prosent av aksjene.

– Min drøm er å bli annerledesaktøren som forblir et nordisk selskap med majoritet hos nordiske investorer, selv om man i tillegg har andre investorer, sier Nærbø.

Datasenterdriften er kapitalkrevende, ifølge Nærbø, så det er en utfordring å finne en god måte å finansiere driften samtidig beholde nordisk kontroll. Selv har han vurdert børsnotering for å kunne hente inn kapital.

– Jeg håper at vi kan bygge industri som kan vokse i Norge, sier han.

Han tror at kunder vil velge datasenter også ut ifra eiere i tiden fremover, men at det vil være opp til hver enkelt hvem de foretrekker. Bulk-gründeren forteller at han har sett internasjonal interesse for den nordiske datasenterbransjen i flere år.

– Gøy å se ta Green Mountain oppnår så høy prising, sier han.

– Norge er i ferd med å ta en skikkelig posisjon i det nordiske markedet, legger han til.

Les også Vil varme oppdrettshummer med energi fra datasenter

– Tror vi trenger en nordisk aktør

Nærbø hadde håpet at Green Mountain skulle forbli på nordiske hender litt lenger.

– Jeg tror vi trenger en nordisk aktør som kan ta en litt annen rolle i det internasjonale markedet, sier han og peker på at mange datasenter-aktører har hovedeiere i USA og Asia, og at blant annet enkelte selskaper fra Tyskland etterspør annet eierskap.

Nærbø tror at et nordisk hovedeierskap vil kunne tiltrekke seg alle typer kunder fra hele verden. I tillegg mener han at Norden kan ta en posisjon i det internasjonale markedet fordi det brukes fornybar energi i driften og landene har høy grad av tillit internasjonalt.

– Etter hvert som de nordiske blir kjøpt opp så blir det mindre mangfold, men jeg tror dette bare er starten på en spennende reise for nordiske datasentre, forteller han.