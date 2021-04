Amazon innrømmer at sjåfører kan måtte tisse på flaske

Netthandelsgiganten gikk til angrep på et amerikansk kongressmedlem etter tisseflaske-tweet. Nå innrømmer selskapet at det tok feil. – Vi skylder representanten en unnskyldning.

BRÅK: Sjåfører som kjører for Amazon kan være nødt til å ty til flasker for å gjøre sitt fornødne. Nå vil selskapet finne andre muligheter.

– Å betale ansatte 15 dollar i timen gjør deg ikke til en «progressiv arbeidsplass» når man driver motarbeidelse av fagforeninger og får ansatte til å urinere i vannflasker.

Det skrev demokraten Mark Pocan, som er medlem i Representantenes hus, da han 25. mars svarte Amazon-direktør Dave Clark på en twittermelding.

Allerede en drøy time etter Pocans tweet, svarer kontoen Amazon News, som driftes av selskapet.

– Du tror virkelig ikke på tisse i flaske-greia, gjør du?! Om det var sant ville ingen arbeidet for oss, skrev selskapet blant annet i meldingen du kan lese under.

Bråk i sosiale medier

Det var bare et problem.

Særlig under pandemien har det blitt en utfordring for amerikanske netthandelssjåfører å få gjort sitt fornødne. Mange offentlige toaletter er stengt for å hindre smittespredning.

Saken skapte furore i sosiale medier, og en drøy uke senere så Amazon seg nødt til å beklage.

– Dette var et selvmål, vi er ulykkelige for det, og vi skylder representant Pocan en beklagelse, skriver Amazon i et innlegg på egne nettsider.

Selskapet innrømmer blant annet at tweeten ikke stemmer, da den fokuserer på ansatte ved lagrene og ikke sjåførene. Det forklarer videre at disse arbeidsplassene har gode toalettfasiliteter, og ber ansatte ta kontakt med sine ledere dersom de har en annen oppfatning.

– Kan ha problemer med å finne toalett

I tillegg legger selskapet til at tweeten ikke ble godt nok gjennomgått, og at det må være særlig nøyaktig når det kritiserer andres kommentarer.

– Vi vet at ansatte kan ha problemer med å finne toaletter på grunn av trafikken eller på avsidesliggende ruter, og dette har vært særlig vanskelig under Covid når mange offentlige toaletter har vært stengt, skriver Amazon.

Selskapet mener at problemet gjelder for hele industrien, og ikke bare er spesifikt for dem.

– Selv om faktum er at problemet gjelder hele industrien, vil vi gjerne løse det. Vi vet fortsatt ikke hvordan, men vi vil se etter løsninger, skriver Amazon.

