Utlyser sjelden stilling som astronaut

Det er hele 13 år siden nordmenn fikk muligheten til å reise ut i verdensrommet med ESA – ventetiden til neste gang kan være like lang.

Dette er en sjelden mulighet for dem som ønsker å utforske mer enn hva som finnes på jordens overflate. Vis mer byoutline European Space Agency (ESA)

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Den europeiske romorganisasjonen European Space Agency (ESA) har nylig lagt ut en stillingsannonse der de søker etter nye astronauter.

De ferske astronautene vil delta i flere romprosjekter som vil få plass i historiebøkene.

– De som blir ansatt nå kommer til å ta del i en veldig spennende periode for romfart, og vil være med på ting ingen noensinne har gjort før, sier sektoransvarlig ved Norsk Romsenter, Marianne Vinje Tantillo, til E24.

Sist ESA var ute etter å ansette nye astronauter ble det sendt inn over 8.000 søknader, der 73 av søknadene ble sendt inn av nordmenn.

– I dag er 1 av de 7 astronautene kvinner, som gjenspeiler søknadsmassen av kvinner som søkte sist, opplyser Tantillo.

– Dette er for dårlig. Derfor oppfordrer vi også kvinner til å søke nå.

Så langt er det ingen nordmenn som har fått hederstittelen som astronaut i ESA.

Dette er det siste astronaut-teamet som ble offisielt ansatt av ESA i 2009. (f.v.) Andreas Mogensen, Alexander Gerst, Samantha Cristoforetti, Thomas Pesquet, Luca Parmitano, og Timothy Peake. Vis mer byoutline Stephane Corvaja / ESA

Hvem kan søke?

I tillegg til å ha gyldig statsborgerskap i ett av ESA-landene, og evnen til å snakke flytende engelsk, er det forventet at søkerne også har en mastergrad innenfor naturvitenskap eller teknologi.

Samtidig må de ha over tre års erfaring i sitt felt, før de kan fylle ut astronaut-søknaden.

– Personene må også være motiverte for arbeidet de skal gjennomføre. Så her har en lege og en bioingeniør samme sjanse, opplyser Tantillo.

Lyser ut en ny stilling som «Para-astronaut». Det vil si en astronaut med fysisk funksjonsnedsettelse, som ellers oppfyller kravene for å bli astronaut. Vis mer byoutline European Space Agency (ESA)

ESA lyser også ut en ny stilling med tittelen «para-astronaut». Dette er for de personene som oppfyller kravene som trengs for å bli astronaut, men som har mindre fysiske funksjonsnedsettelser.

– Dette inkluderer blant annet mennesker som enten er kortvokste, har forskjellig lengde på beina, eller som har amputert det ene beinet, forteller Tantillo.

– Dette går inn i et prosjekt der ESA vil tilrettelegge for at personer med nedsatt fysisk funksjonsevne også kan delta i romferdene og arbeide på romstasjonene.

Personen som blir ansatt som «para-astronaut» vil også være den første personen i verden til å bære tittelen.

Les også Virgin Galactic viste frem nytt romfartøy: Slik skal romturistene reise

Her trener astronautene på å gjennomføre reparasjoner i verdensrommet – under vann Vis mer byoutline European Space Agency (ESA)

«Dragon training» hos SpaceX

Dersom man skulle få jobben, er det fortsatt en ventetid på minst seks år før man tar sine første «skritt» i den internasjonale romstasjonen (ISS).

I tillegg til ansettelsesprosessen må man nemlig gjennom en grunntrening på omtrent 18 måneder, før man starter med trening for spesifikke oppdrag.

Dette kan inkludere «Dragon training» hos SpaceX i USA, eller lignende trening hos NASA, eller Roskosmos i Russland.

– Kapslene til for eksempel NASA og SpaceX er ikke identiske, og har egen teknologi som de fremtidige astronautene må lære seg, ut ifra hvilke fartøy de må bruke på oppdraget, forteller Tantillo.

– Det står også i stillingen at man må delta som testperson for medisinsk forskning. Hva innebærer dette?

– Både her på jorden og på ISS er det mye forskning og teknologisk testing på hva menneskekroppen tåler. Hva er det den tåler av stråling? Hvilken påvirkning har teknologien som brukes?

Tantillo forteller at astronautene må gjennom alt fra blodprøver til DNA-tester, samt psykologiske tester og forskning på hva menneskekroppen tåler av trykk og vektløshet.

– Man må være villig til at kroppen blir en del av forskningen, men man skal ikke være en vandrende nålepute. Man får også lov til å si nei, opplyser hun.

Les på E24+ – Han vil redde verden uten å bli konge selv (E24+)

Kan delta i historiske prosjekter

Per nå er det lagt opp for tre typer romferder som de nye astronautene kan være med på.

Den første er en ferd til ISS som vil vare i 3 til 6 måneder, der de vil jobbe med forskning og andre teknologiske undersøkelser.

Den neste oppdraget kan finne sted på Gateway.

Gateway er en ny romstasjon som skal gå i bane rundt månen, og skal fungere som plass for mellomlandinger for oppdrag som bærer videre til månen, mars, eller andre lengre destinasjoner.

– Her vil de kunne bistå i utbygging av den nye romstasjonen, samt annen forskning, opplyser Tantillo.

Konstruksjonen av den nye romstasjonen Gateway vil få oppstart i løpet av 2020-tallet. Vis mer byoutline European Space Agency (ESA)

Den tredje romferden vil kunne gå til månens overflate, der de skal jobbe med å bygge ut en ny forskningsstasjon og forskningsbase.

– Der vil de også utføre tester på hvordan man kan overleve på månen – en forskning som vil bli brukt til romfartens neste mål, som er å lande på mars.

– Er det mulig at de astronautene som blir ansatt nå kan være blant de første til å sette fot på mars?

– Det er usikkert, og kommer helt an på utviklingen fremover, opplyser Tantillo.

Per nå er det forventet at mennesket kan ta sine første steg på mars i løpet av 2030-tallet.

– Stillingene har en øvre aldersgrense på 50 år, og en nedre aldersgrense som er i slutten av 20-årene, dersom de skal ha en master og tre års erfaring før ansettelse.

– Det kan hende at de yngste søkerne vil sette fot på mars, men det er fortsatt mange faktorer som spiller inn, sier Tantillo.

Les på E24+ SPAC – børstrenden som har tatt av i pandemien

Publisert: Publisert: 11. april 2021 13:54