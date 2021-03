Dette brevet avslører at norske myndigheter allerede før jul visste at russiske oligarker ville kjøpe Bergen Engines

I et «strengt privat» brev til Utenriksdepartementet skriver Rolls-Royce at de ikke mener Bergen Engines sin aktivitet faller inn under sikkerhetsloven.

Blant eierne er Iskander Makhmudov og Andrej Bokarev, som er å finne på den amerikanske oligarklisten, skrev Rolls-Royce i brevet. Vis mer byoutline Bjørn Erik Larsen