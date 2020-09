Tingretten vil løslate spionsiktet nordmann - siktelsen utvidet

Tingretten vil løslate mannen som i august ble pågrepet og siktet for å ha delt statshemmeligheter. Påtalemyndigheten anker beslutningen. Nordmannen er nå også siktet for grov korrupsjon.

Mannen jobbet i DNV GL. Her er selskapets hovedkontor som ligger på Høvik i Bærum kommune. Vis mer byoutline DNV GL

Publisert: Oppdatert: 15. september 2020 10:51 , Publisert: 15. september 2020 10:29

Retten mener at det ikke er overveiende sannsynlighet for bevisforspillelse dersom mannen løslates. Det kommer frem i tingrettens fengslingskjennelse.

Påtalemyndigheten har anket kjennelsen om løslatelse. Siktede ilegges brev- og besøksforbud mens lagmannsretten behandler anken.

Siden forrige fengslingsmøte er siktelsen utvidet til også å omfatte grov korrupsjon.

– Jeg opplever ikke at det ligger noe dramatikk i det. Dette bygger på det samme bevismaterialet som det han allerede var siktet for, sier mannens forsvarer, Marianne Darre-Næss.

Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, ut over at hun anser kjennelsen som «riktig og grundig».

Les også Spionsiktet nordmann: Sier han fikk penger for informasjon

Pågrepet på restaurant

Mannen ble i august pågrepet av PST på en restaurant i Oslo, og siktet for å ha avslørt statshemmeligheter.

Da skal han ha vært i møte med det PST mener er en russisk etteretningsoffiser. Disse skal ifølge PST ha hatt flere møter med hverandre. I siktelsen går det frem at retten mener at det er sannsynlig at mannen forsto hvem han møtte.

Nordmannen jobbet i DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) og hadde gjennom jobben tilgang til hemmeligstemplet materiale.

50 kunder kan være berørt

Han ble i august varetektsfengslet i fire uker. Siktede erkjenner ikke straffskyld, men har i avhør innrømmet at han har fått penger for å gi informasjon.

Den siktede jobbet hovedsakelig med materialteknologi og 3D-printing innenfor olje- og gassfeltet, ifølge DNV GL. Selskapet har tidligere bekreftet at 50 av deres kunder kan være berørt av saken.

Blant disse er selskaper som Kongsberg Gruppen og Equinor.

DNV GL driver med kvalitetssikring og risikohåndtering internasjonal. Hovedkontoret ligger på Høvik i Bærum.

Etter pågripelsen av mannen besluttet Utenriksdepartementet å utvise den russiske diplomaten som mannen skal ha sittet i møte med da han ble pågrepet.

– Det er fordi han har utført handlinger som ikke er forenlige med hans rolle og status som diplomat, sa kommunikasjonssjef Trude Måseide i Utenriksdepartementet den gang.

Her kan du lese mer om Korrupsjon DNV GL PST Spionasje