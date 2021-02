Taco-eksplosjon: Økte salget med 250 mill. i fjor

Stengte restauranter og nordmenns umettelige sult på taco førte til solide tall for dem som selger oss lefser, krydder og tacosaus.

TACO-BOOM: Nordmenns mest populære fredagsmiddag har blitt enda mer populær under pandemien. Santa Maria Norge har aldri hatt høyere omsetning enn i fjor. Vis mer byoutline Gorm Kallestad / NTB

Publisert:

– Det har vært et helt fantastisk år, sier markedsdirektør i Santa Maria Norge, Kine Kotte.

Hun har grunn til å smile, for selskapet som har rundt 70 prosent av omsetningen sin fra taco og texmex-mat har hatt et svært godt år. Omsetningen deres i butikk økte med 85,5 millioner kroner, en økning på 16,3 prosent.

Santa Maria Norges omsetning endte på rundt 460 millioner i fjor, det er nesten 16 prosent økning fra 2019, og mye bedre enn noe annet år tidligere, sier Kotte som ikke tør å håpe på lignende omsetning i 2021.

– Det er litt vanskelig å spå 2021 når 2020 har vært et så kunstig år. Men vi sammenligner oss med et normalår, hvor vi året før hadde 3–4 prosent vekst. Men hvem vet, det kan hende det blir over all forventning i år også, sier Kotte.

Men det er ikke bare Santa Maria som har gjort det bra, det har alle som selger taco-dagligvarer til norske forbrukere. I 2020 økte omsetningen av nordmenns mest populære fredagsmiddag med en kvart milliard til totalt 1,6 milliarder kroner, ifølge Nielsen.

FORNØYD LEVERANDØR: Markedsdirektør i Santa Maria Norge, Kine Kotte, sier det har vært et vanvittig år for selskapet som selger nordmenn tacolefser og saus. Vis mer byoutline Santa Maria

Restaurantomsetningen stupte

Det er ikke stengte grenser og uteblitt taxfreehandel som i stor grad sørger for at nordmenn spiser mer taco, men at langt flere spiser innenfor husets fire vegger har etter alt å dømme mye å si for veksten.

I uke 12 da Norges stengte ned første gang falt omsetningen i restaurantbransjen med 77,8 prosent, og selv om omsetningen økte betraktelig gjennom sommeren, stupte den utover høsten da «andre bølge» av coronaviruset traff Norge.

Tacoen kom til Norge, nærmere bestemt til Stavanger, i 1965 da en lokal kjøpmann importerte varer amerikanere som jobbet i oljebransjen kunne tenke seg å kjøpe. Men det var ikke før på 90-tallet at tacoen virkelig fikk innpass i norske hjem, ifølge SNL.

Ifølge Ipsos siste undersøkelse om spisevaner i Norge, spiste 84 prosent av nordmenn taco minste en gang i måneden, og 13 prosent hadde taco hver fredag.

Det har de seneste årene vokst frem en rekke populære tacorestauranter i Norge, men to av dem, Taco Republica og El Camino gikk konkurs i løpet av coronakrisen. Sistnevnte startet for øvrig opp igjen.

DEN NORSKE TACOEN: Den velkjente norske tacoen spises av mer enn hver tiende nordmenn hver eneste fredag, ifølge en Ipsos-undersøkelse. Vis mer byoutline Gorm Kallestad / NTB

Tacokrig

Det er merkevarene Santa Maria og Old El Paso som kriger om norske lommebøker, og førstnevnte tok ifølge Nielsen en knapp ledelse når det gjelder markedsandeler i 2020.

Santa Maria har 39,1 prosent markedsandel mot Old El Pasos 37,2 prosent markedsandel.

– Vi ligger og kniver om topplasseringen hvert år, og bytter på å holde ledertrøyen, så vi er godt fornøyd med fjoråret, som så sin omsetning ute i butikk øke 12,7 prosent som tilsvarer 65,4 millioner kroner, sier Edvard Mellbye i Haugen-Gruppen som er ansvarlige for Old El Paso.

De resterende markedsandelen holdes stort sett av kjedenes egne merkevarer, såkalt EMV.

Haugen-Gruppen som representerer Old El Paso hadde egentlig sett for seg en tilbakegang i 2020 med bakgrunn i store kostbare lanseringer fra dagligvarekjedene, men det endret pandemien på.

Nøyaktig hva resultatet ender på ønsker de ikke å gå med ut med ennå, annet enn at det blir «tidenes beste topplinjeresultat».

Smir mens jernet er varmt

Kotte sier at merkevareselskapet nå gjør det de kan for å beholde så mange av kundene man har fått i perioden Norge og restaurantbransjen har vært stengt ned.

– Vi satser videre med små lefser og variere proteininnhold som kylling og fisk. Vi ønsker at folk skal få litt av restaurantfølelsen, sier Santa Maria-sjefen.

Det samme gjør Haugen-Gruppen og Old El Paso.

– Vår erfaring er at folk har bedre tid på kjøkkenet enn før coronapandemien, og man eksperimenterer mer, så da må vi lansere produkter som svarer til forventningene, sier Mellbye.