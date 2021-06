Reiselivstopp ut mot regjeringen: – Juli er spolert

Mens EU-land gir tydelige signaler har norske myndigheter skapt full forvirring rundt utenlandsferier i sommer, ifølge reiselivstopp, som nå ser «drepende effekt» på næringen. – Tryggest å belage seg på norgesferie i år også, svarer regjeringen.

– FÅR ENORME KONSEKVENSER: Virke Reiseliv-toppsjef Astrid Bergmål går mot regjeringen, som hun mener har skapt unødig forvirring om sommerferien. Vis mer byoutline Heiko Junge / NTB

– Juli er nå spolert for dem som lever av å selge reiser inn eller ut av Norge. Det er den klare tilbakemeldingen fra medlemmene våre, sier Astrid Bergmål, leder i Virke reiseliv, til E24.

Vårmånedene pleier å gi bransjen solide inntekter idet nordmenn trekker kortene og sikrer seg sommerens store utenlandsferier.

Men i år viser Virkes medlemsundersøkelse at april-omsetningen lå 87 prosent under normalt nivå. Bergmål kaller tallene mørke.

– Folk aner ikke hva som skjer i sommer, og da glipper bestillingene. Dette kunne regjeringen unngått ved å tydelig signalisere når det åpnes for normal utreise, slik blant annet Storbritannia har gjort, sier hun.

– Erna Solberg har ikke villet gi en dato, men andre land har klart det. Den manglende viljen til å gi bedre forutsigbarhet fra regjeringen, får enorme konsekvenser for bedrifter som fra før var de hardest rammede.

– Drepende effekt

– Gitt smittesituasjonen i Norge, hva kunne regjeringen gjort annerledes?

– De kunne for det første lagt seg på EUs linje: EU har foreslått at alle regioner i Europa der under 100 av 100.000 er smittet, skal regnes som et gult land. I Norge holder vi derimot fast ved at tallet skal ligge under 25. Vi burde gjort som EU.

– Og så mener vi at alle som er beskyttet med vaksine eller immunitet, skal få reise uten krav til karantene. Vi vet at de utgjør veldig liten smitterisiko, fortsetter Virke-toppen.

I dag slipper denne gruppen karantenehotell, men ikke krav om hjemmekarantene.

– For det tredje mener vi regjeringen burde signalisert en dato for når folk kan få reise utenlands igjen. Det de gjør nå, er bare å forlenge reiserådet. Ingen vet når det mykes opp, og da avstår folk fra å planlegge reiser denne sommeren. All denne usikkerheten har en drepende effekt på virksomhetene.

Statssekretær: – Mener vi har vært forutsigbare

– Jeg forstår at reiselivet er utålmodig og gjerne vil ha åpne grenser så raskt som mulig, svarer statssekretær Saliba Andreas Korkunc til E24.

– Både statsministeren, helse- og omsorgsministeren og justis- og beredskapsministeren har i lang tid sagt at det er tryggest å belage seg på Norgesferie i år også, så jeg mener vi har vært forutsigbare.

UENIG I KRITIKKEN: Statssekretær Saliba Andrea Korkunc mener regjeringen har gitt forutsigbare signaler ettersom rådet hele tiden har vært å belage seg på norgesferie. Vis mer byoutline Lise Åserud

Statssekretæren vedgår at Norge under pandemien har «hatt noen av de strengeste innreisetiltakene i Europa» – men sier det også har vist seg klokt:

– Det har gitt gode resultater. Hovedbegrunnelsen for å ha disse reglene, er faren for import av nye virusvarianter når de som reiser utenlands kommer hjem igjen. Det kan føre til økt smittespredning ute av kontroll, og det er ingen tjent med, forklarer statssekretæren.

– En annen begrunnelse er at vi ikke har hatt noe sikkert system på grensen for å sjekke vaksinestatus. Dette vil bedre seg når vi får et koronasertifikat som er tråd med EUs regelverk, mener Korkunc.

Håper på omkamp i Frp-forhandlinger

Regjeringen opplyser at sertifikatet skal være på plass i «starten av juli», samtidig med resten av EU.

– Hvilke krav som stilles ved innreise også med et slikt sertifikat, er opp til det enkelte land å avgjøre. Det kan derfor være ulikt, så dette må man undersøke før eventuell reise, fortsetter statssekretæren.

Gitt den restriktive linjen regjeringen har valgt, mener Bergmål at den også må ta konsekvensen av det – og komme reiselivet bedre i møte:

– Vi har respekt for at de velger den linjen, men da trengs hjelpetiltak utover kompensasjonsordningen, sier reiselivstoppen.

– I våres foreslo vi en helt ny støtteordning for dem som er hardest rammet. Vi fikk ikke gehør i revidert nasjonalbudsjett, men håper regjeringen nå finner en løsning i budsjettforhandlingene med Frp.