Språkforskerens råd: Slik snakker du deg til topps i næringslivet

Språket ditt er avgjørende for om du fremstår som et lederemne. Her får du ekspertens beste tips til hvordan du bør formulere deg for å nå toppen.

BLI SPRÅKBEVISST: Har karrieren din nådd et platå? Kanskje har du erfaringen som trengs for å få lederjobben, men du klarer ikke å kommunisere dette. Disse rådene kan sikre deg lederjobben. Vis mer byoutline Siv Dolmen