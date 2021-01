Rune betaler gladelig 45 kroner for ei pølse så lenge han får øl

Fredag kunne utestedene åpne dørene og igjen selge ølet de har i kranene.

Publisert: Publisert: I går 14:28

Natt til fredag trådte stortingsvedtaket, som opphørte skjenkenekten, i kraft. Det betydde at serveringsstedene igjen kunne skjenke øl til gjestene sine, riktig nok så lenge de også kjøpte mat.

Ikke lenge etter at Jernbanen hadde åpnet dørene troppet Rune Alvestad inn. Bestillingen fra mannen var klar.

Han skulle ha pils, men for å få denne måtte han også kjøpe en pølse.

– Er det godt å kunne gå ut og ta seg en øl igjen?

– Absolutt, sier Alvestad mens den duggfriske pilsen står på baren foran ham.

Deretter ble pølse i brød servert på et fat.

– Vet du, denne pølsen kan dere bare få tilbake. Jeg har ikke lyst på den, sier Alvestad til betjeningen.

– Nei, vi er faktisk nødt til å gi deg pølsen, svarer bareier Harry Granås.

– Rundstykket gikk på rundgang

Alvestad sammenligner dagens situasjon hvor man må bestille mat for å kjøpe drikke, med slik tilstandene var på 60-tallet.

– Da jeg var yngre bodde jeg i Finnmark. Jeg husker da man gikk på café for å få seg en 0,33 liter Mack-pils, så måtte man også bestille mat. Da kunne man bestille et rundstykke eller en omelett, men ingen var interessert i maten så de leverte den inn og neste person som bestilte det samme fikk den samme omeletten. På den måten gikk maten på rundgang og alle fikk drikke, forteller Alvestad.

Tidlig 80-tallet hadde Tromsø også samme regler hvor man måtte bestille mat for å kjøpe øl.

– 45 kroner er ikke så ille

Den ferske eieren av en halvliter øl har ikke store tanker om at man må kjøpe mat for å få servert alkohol.

– Det er helt greit for meg. Da blir man jo også mett når man skal gå hjem, sier Alvestad.

Han betaler gledelig for en pølse han ikke ønsker så lenge han får drikke.

– Det går helt fint. Når det koster 110 kroner for en øl, så er ikke 45 kroner for en pølse så ille.

– Helt idiotisk

Han har forståelse for at myndighetene gjør tiltak for å begrense smitten.

– Men jeg tenker også på dem som er lei av at alt er stengt, sier Alvestad.

– Hva tenker du om at regjeringen har bestemt reglene i Tromsø hvor det har vært liten smitte?

– Det er helt idiotisk og hører ikke hjemme noen steder. Det ødelegger for mange, og folk blir permitterte og må slutte i jobbene sine.

– Godkjent pølse

Alvestad tar en ny slurk av ølen. På fatet står fortsatt pølsen urørt. I løpet av samtalen med iTromsøs utsendte har han så vidt kastet et blikk på kjøttvaren.

– Skal du ikke smake på pølsen?

– Nei, svarer Alvestad.

– Men du har jo kjøpt den. Da bør du jo iallfall smake om den er god.

Alvestad nøler et øyeblikk før han griper tak rundt pølsebrødet og tar en tygge. Han ser ut i rommet mens kjeven beveger seg.

– Var den god?

– Absolutt, dette var en godkjent pølse, svarer Alvestad.

Samtidig tror han det kan bli trykk på utestedene senere i dag.

– Det kan bli kaotisk i kveld når de har åpnet igjen. Jeg tror det kan komme masse folk ut.

