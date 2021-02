Sveinung Dalseide var Eirik Hokstads partner. Det har fått store konsekvenser.

I 2016 hadde eiendomsinvestoren 41 millioner i egenkapital. I dag er han arbeidsledig.

Sveinung Dalseide (i midten) drev forretning sammen med Eirik Bysheim Hokstad. Her er han i retten i forbindelse med et sivilt søksmål i fjor. Vis mer byoutline Adrian Brudvik

Forrige uke startet straffesaken mot Eirik Bysheim Hokstad i Bergen tingrett.

Han har tilstått å ha brukt falsk dokumentasjon for at selskapene hans skal få utbetalt lån på til sammen 121.990.000 kroner fra to banker, og et meglerforetak som formidlet lån på vegne av private långivere.

For å få utbetalt lånene har han måttet forfalske en lang rekke signaturer, dokumenter og eposter.

Inngikk samarbeid

Denne uken har flere av Hokstads tidligere kolleger avgitt sin forklaring i retten. Blant dem er Sveinung Dalseide, som Hokstad eide selskapet Hestia Invest sammen med.

Hestia hadde flere underselskaper og eiendommer. Mesteparten av pengene – som ble utbetalt som følge av bedrageriene – er gått til selskaper tilknyttet dette konsernet. Dalseide har tidligere hatt status som siktet i politietterforskningen.

– Min rolle er aksjonær og styreleder i noen av selskapene, forklarte Dalseide i retten torsdag.

Ifølge Dalseide kom Hestia i stand fordi Hokstad tidligere hadde fått kjøpe seg inn i et prosjekt med fritidseiendommer. Dette førte til at Hokstad hadde en gjeld til Dalseide på ni millioner kroner, og derfor foreslo Hokstad at gjelden kunne gjøres opp ved at Dalseide fikk tre inn i hans eiendomsportefølje i 2016.

På det tidspunktet hadde Dalseide, gjennom sitt private investeringsselskap, en egenkapital på 41 millioner – forklarte han i retten.

Eirik Bysheim Hokstad har vært under etterforskning siden januar 2017. Nå er han tiltalt for en lang rekke kriminelle forhold. Vis mer byoutline Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Fikk forfalsket signaturen sin

Dalseide forklarte at han i tillegg til Hestia-konsernet jobbet i et annet selskap, og at Hokstad opererte som daglig leder.

Han forklarte videre at han «ikke hadde så mye kontakt med banken», utover et par møter og eposter hvor han var kopimottaker. Hokstad har erkjent at han har forfalsket underskriften til Dalseide flere ganger i forbindelse med låneopptakene.

Et gjennomgående tema i saken har også vært hvor mye eiendommene Dalseide fikk ta del i var verdt. Dalseide sa at man i ettertid «lett kan si at eiendommene har vært overpriset».

– Føler du deg lurt, spurte politiets aktor, Kjetil Linge Tomren.

– Ja, det gjør jeg nok, svarte Dalseide.

Han ble også vist signaturer, som han ikke dro kjensel på som sine egne. Ifølge Dalseide fattet han mistanke om at det var noe feil med lånene da han fikk tilsendt pantedokumenter som var innfridd, med hans falske signatur på.

Politiadvokat Torunn Strand og politiadvokat Kjetil Linge Tomren er aktorer i saken mot Hokstad. Vis mer byoutline Ørjan Deisz

Måtte selge selskapet

Nå er Dalseides økonomiske situasjon en helt annen enn da Hestia ble opprettet. Han forklarte i retten at egenkapitalen i investeringsselskapet er tapt, og at han derfor måtte selge selskapet ved årsskiftet 2020.

– Da klarte jeg ikke å håndtere kostnader og daglig drift i det selskapet, sa han.

Ifølge Dalseide har investeringsselskapet hans krav mot konkursboet til Hestia. Summen er på 51 millioner.

I tillegg har Dalseide blitt holdt personlig ansvarlig av Pareto bank, som utbetalte lån, samtidig som han har blitt saksøkt av långivere i sivile søksmål.

I juni skrev BT/E24 at Dalseide inngikk en hemmelig forliksavtale med banken. Den gikk ut på at Dalseides far skulle legge inn bud på eiendommene banken hadde tatt sikkerhet i.

Har ikke håp om tilbakebetaling

Dalseide ble spurt om hvorfor han ikke har anmeldt Hokstad til politiet.

– Nå har jeg holdt på i to år og kjempet mot kreditorer, og vært i tingretten flere ganger. Det har vært en enorm belastning, både for familien og meg selv. Det har vært en krevende tid hvor jeg har svømt for å holde hodet over vann. Det har vært en personlig vurdering, som har gått på hva jeg orker.

– Har du gjort noen økonomiske avtaler med Hokstad, spurte Tomren.

– Hokstad skylder meg penger privat. Jeg håper å få de igjen i løpet av livet. Privat snakker vi 500.000, sa Dalseide.

– Jeg ser ikke det store håpet om å få igjen noe i selskapene, fortsatte han.

Nå er Dalseide arbeidsledig. Forklaringen på dette er at han har brukt de to siste årene på å rydde opp.

– Det har vært vanskelig å gå ut i arbeid. Det har vært ekstreme mengder dokumenter siden høsten 2018, sa Dalseide.

– Så de to siste årene har tiden gått med til dette, spurte Tomren.

– Absolutt. Mer enn det. Romjuler, helger, påske, svarte Dalseide.

