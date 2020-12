Milliardras for coronatynget sjømateksport

Nye nedstengninger og strengere smitteverntiltak senker den norske lakseeksporten i november, men i Japan og Sør-Korea gir norsk makrellboom ny rekord for villfisken.

MAKRELLBOOM: Mens lakseeksporten faller, sørger kraftig økning i makrelleksporten til Japan for ny rekord i for villfisken i november. Vis mer byoutline Norges sjømatråd

Publisert: Oppdatert: 3. desember 2020 06:19 , Publisert: 3. desember 2020 06:00

Tall fra Norges sjømatråd viser at det ble eksportert sjømat for 9,4 milliarder kroner i november. Det er 1,2 milliarder kroner mindre enn på samme tid i fjor.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 96,6 milliarder kroner, én milliard mindre enn i tilsvarende periode 2019.

For lakseeksporten, der prisene har fått seg en skikkelig trøkk av coronapandemien, er det et verdifall på 991 millioner kroner til 5,8 milliarder kroner i november.

Volumet økte med 1 prosent til 108.000 tonn.

– På grunn av coronasituasjonen og redusert omsetning i restaurantsektoren klarer ikke laksen å komme opp på det rekordhøye prisnivået vi hadde før jul i fjor, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Lakseprisen var i november i snitt på 47,97 kroner, 19 prosent lavere enn i samme måned i fjor.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen mener sjømatselskapene har tatt grep for å ri av stormen.

– Sjømatnæringen er i likhet med resten av næringslivet preget av coronasituasjonen, men sett under ett vil jeg si at næringen har klart seg bra gjennom krisen. Coronasituasjonen har skapt utfordrende markedsforhold, men aktørene i næringen har gjort en stor jobb for å tilpasse seg situasjonen, sier han i en melding torsdag.

Makrellboom gir ny rekord

Så langt i år har Norge eksportert pelagiske arter (sild og makrell) for 8,2 milliarder. Det er den høyeste verdien noensinne. Tidligere rekord for et helt år var på 7,96 milliarder fra 2011.

I Japan og Sør-Korea er det nå en skikkelig makrellboom, ifølge Sjømatrådet.

I november eksporterte Norge 58.000 tonn makrell til en verdi av 928 millioner kroner. Sammenlignet med november i fjor er det en volumøkning på 45 prosent og en verdiøkning på 185 millioner kroner, eller 25 prosent.

Veksten har også sammenheng med en kvoteøkning på 40 prosent for makrellen i år, som også har gitt noe lavere priser.

Mesteparten av makrellen eksporteres til Kina (der det hovedsakelig videreforedles og sendes til Japan og Sør-Korea), Japan og Sør-Korea.

Hittil i år har Norge eksporter makrell for 4,5 milliarder kroner, som også er ny rekord.

Les på E24+ Les også: (+) 155.000 tonn fiskeavfall kastes på havet hvert år. Denne lille fabrikken gjør det til et ettertraktet produkt.

Makrell har blitt svært populært i Japan i det siste. Nå kan du til og med få kjøpt norsk makrell på 7-Eleven i Tokyo. Vis mer byoutline Norges sjømatråd

Makrell på 7-Eleven

Christina Neumann i Sjømatrådet forteller at den norske makrellen er sterkt etterspurt i Japan, også innenfor fastfood-segmentet.

– Makrell har blitt Japans sunne svar på pølse i brød, og selges for eksempel som fastfood på 7-Eleven, sier hun.

Sjømatrådets undersøkelser viser også at en av tre japanere ønsker å spise mer sjømat, og da særlig makrell.

Sild er også blitt mer populært i løpet av coronakrisen. Så langt i år er det eksportert sild for 3,4 milliarder kroner, mens fjorårets eksport lå på 3,2 milliarder.

De største markedene her er Polen og Tyskland, som hittil i år har hatt en verdivekst på henholdsvis 35 og 80 prosent.

Etterspørselen har vært høy på grunn av coronasituasjonen; sild kan lagres, og er generelt rimeligere enn mye annen sjømat. I krisetider ser man ofte en økning i slike produkter, opplyser Sjømatrådet, som så samme tendens under finanskrisen.

Les på E24+ Les også: (+) Laksjeaksjene som ennå ikke hopper høyt