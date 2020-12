Staten er frikjent av Høyesterett i klimasøksmålet

Greenpeace og Natur og Ungdom tapte klimasøksmålet mot staten i Høyesterett.

I HØYESTERETT: Norges øverste domstol behandlet saken i november. Vis mer byoutline Ørn E. Borgen/NTB

Greenpeace og Natur og Ungdom har saksøkt staten for brudd på Grunnloven, og har støtte fra Naturvernforbundet og Besteforeldrenes Klimaaksjon.

I opplesing av dommen sa dommer Høgetveit Berg at grunnlovens miljøparagraf ikke kan tolkes slik miljøorganisasjonene gikk til sak på.

Miljøorganisasjonene har tidligere tapt i både tingretten og lagmannsretten. Nå har altså også Høyesterett behandlet saken.

Høyesterett mener, i likhet med Lagmannsretten og Oslo Tingrett, at tildelingen av letelisenser i 23. konsesjonsrunde ikke strider med Grunnlovens paragraf 112, og forkaster anken.

Staten har ikke krevd saksomkostninger.

Fire dommere tok dissens

– Høyesterett kan ikke se at det er gjort saksbehandlingsfeil. Vedtaket om å åpne Barentshavet sørøst er dermed ikke ugyldig, konkluderte førstvoterende dommer Borgar Høgetveit Berg.

Høgetveit Berg fikk støtte av flertallet av dommerne, mens fire dommere tok dissens.

De fire dommerne mente også at det var gjort saksbehandlingsfeil ved åpningen av Barentshavet i 2013, ved at mulige fremtidige globale utslipp av klimagasser ikke ble vurdert i konsekvensutredningen som lå til grunn under åpningen.

Dette måtte etter deres mening føre til at åpningen av Barentshavet sørøst måtte vurderes på nytt, basert på en ny konsekvensutredning.

Mener politikerne ikke tar ansvar for utslippskutt

Krangelen i rettssalen har handlet om hvor langt Grunnlovens vern av fremtidige generasjoner og miljøet egentlig strekker seg. Det dreiet seg om hvorvidt tildelingen av letelisenser i 23. konsesjonsrunde strider med Grunnlovens paragraf 112.

– Vi saksøker staten fordi politikerne ikke tar nok ansvar for å kutte norske utslipp raskt nok, sa leder Frode Pleym i Greenpeace Norge da Høyesteretts behandling av saken startet i begynnelsen av november, ifølge NTB.

Organisasjonene mener lisenstildelingene ikke er i tråd med Norges forpliktelser innunder Parisavtalen, som har som mål å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, skriver NTB.

Miljøorganisasjonene har også argumentert for at tildelingen av letelisenser også er i strid med grunnloven paragraf 93 og 102, samt den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 2 og 8.

Høyesterett mente at dette ikke var relevant i søksmålet, ettersom faren ikke var «real and immediate» slik miljøorganisasjonene argumenterte for.

Høyesterett argumenterte også mot miljøpåvirkningene av letelisensene, ved å legge frem argumenter om at det er for tidlig å kartlegge miljøkonsekvensene ved funn.

Fakta om klimasøksmålet Miljøorganisasjonene Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkte i 2016 staten for å bryte Grunnlovens miljøparagraf (§112) ved å åpne for å lete etter olje i deler av Barentshavet, ettersom det er kjent at forbrenning av olje og gass ødelegger klimaet.

Organisasjonene har også saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene, nærmere bestemt Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 2 og 8 om retten til liv og retten til privatliv og familieliv.

Det er utvinningstillatelsene som ble gitt i juni 2016 som er grunnlaget for saken. Disse omtales som 23. konsesjonsrunde. Det ble gitt ti tillatelser, tre av dem i Barentshavet sørøst, som fram til 2013 var stengt for oljevirksomhet. Til sammen er det snakk om 40 såkalte blokker.

Etter dette har det vært gjennomført ytterligere to konsesjonsrunder. I 2018 ble det gitt 12 utvinningstillatelser i Barentshavet og Norskehavet. I november i år lyste oljeminister Tina Bru (H) ut åtte nye leteområder med i alt 125 blokker i Barentshavet.

Miljøroganisasjonene tapte saken i Oslo tingrett og ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Saken ble anket til Høyesterett i januar i år.

Grunnlovens miljøparagraf lyder slik:

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.» Kilde: NTB Vis mer vg-expand-down

