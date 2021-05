11 år etter Økokrim-dom: Får 20,5 mill. overført fra Sør-Afrika

Det er snart 11 år siden dommen falt, men først nå kommer utbyttet fra de straffbare handlingene etter «vannverksaken» tilbake til Norge.

Fire menn ble dømt for sin innblanding i korrupsjonssaken ved Nedre Romerike Vannverk i 2010. Økokrim jobber fortsatt med å inndra midlene etter de straffbare handlingene. Vis mer byoutline Trond Solberg/ VG

Det skriver Økokrim i en pressemelding mandag.

Korrupsjonssaken, som i mediene ble kalt vannverksaken, hadde sitt utspring i en avsløring i Aftenposten fra 2005. Den tidligere sjefen for Nedre Romerike Vannverk ble i mai 2010 kjent skylding i korrupsjon og økonomisk utroskap, og i Eidsivating lagmannsrett dømt til syv og et halvt års fengsel.

Avisen avslørte blant annet en jaktfarm på 80.000 mål i Sør-Afrika som skal ha blitt betalt med ulovlige midler.

Nå overføres pengene etter salget av eiendommene i Sør-Afrika tilbake til Norge, skriver Økokrim. Det inndratte beløpet er på rundt 20,5 millioner norske kroner.

– I denne saken har det tatt tid å få pengene tilbakeført til Norge. Men saken viser at det er mulig å få realiserte beslaglagte verdier også i utlandet, selv om det krever betydelig arbeid og utholdenhet, sier førstestatsadvokat Lars Stoltenberg i meldingen.

Det er vannverket som har stått for den praktiske håndteringen av salget av de inndratte midlene, blant annet en rekke kjøretøy, maskiner og båter, skriver Økokrim i sin pressemelding.

– Vi har økt fokus på inndragning. Økonomisk kriminalitet skal ikke lønne seg, sier Stoltenberg.

At det har tatt såpass mange år å få realisert midlene, skyldes et krevende marked, skriver Økokrim videre, og at da «farmene endelig ble solgt i 2016, har det i tillegg vært mange formelle hindringer for å få tilbakeført pengene til Norge», heter det.

Pengene vil nå overføres til Økokrims konto. «I den utstrekning vannverkets erstatningskrav ikke allerede fullt ut er dekket ved andre inndratte verdier, vil pengene bli overført til vannverkets konto for dekning av erstatningskravet som følge av de straffbare handlingene. Eventuelle overskytende midler vil gå inn i statskassen», skriver Økokrim.

10. mai 2021