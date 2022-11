Lokker med 8.000 kroner i «rabatt» – fordi prisen skal opp etter Black Friday

Er en vare på salg fordi butikken har planer om å sette prisen kraftig opp når kampanjedagene er over? Nei, ifølge Forbrukertilsynet. Pris «etter kampanje» er en stor del av Black Week-markedsføringen til Tights.no.

SORTE DAGER: Det er tid for «årets villeste salg», ifølge tights.no. Men de fleste tilbudene markedsføres med pris «etter kampanjen», og da kan man ifølge Forbrukertilsynet ikke gi inntrykk av salg.

De siste årene har oppmerksomheten rundt suspekte Black Friday-tilbud handlet om villedende førpriser.

Men hva om man ikke markedsfører med rabatt basert på prisen før kampanjen, men basert på prisen etter?

Denne praksisen ser man på tights.no, en nettbutikk for treningsutstyr.

Her markedsføres en rekke varer med store Black Week-tilbud, deriblant en romaskin fra Levity.

Slik ble en romaskin på tights.no markedsført mandag og tirsdag under Black Week. Onsdag og torsdag var prisen satt opp til 6.666 kroner.

Mandag var den blant «dagens tilbud», og den første som ble vist frem på forsiden, under en klokke som tikket ned mot null.

Da var prisen på romaskinen 4.999 kroner, noe som ifølge nettbutikken betydde 8.000 kroner i rabatt. Ikke med henvisning til førpris, men fordi prisen ifølge tights.no skal settes opp til 12.999 etter kampanjen.

Tirsdag var ikke romaskinen blant «dagens tilbud» lenger, men prisen var den samme.

Romaskinen har for det meste hatt dagens pris

Det har den for det meste vært gjennom hele 2022, ifølge sammenligningstjenesten Prisguiden.

Grafikken viser også at produktet nesten aldri har hatt den høye prisen på 12.999 kroner. Sist var etter forrige Black Friday.

Gjennom hele første halvår kostet den det samme som under Black Week.

Prisutviklingen på romaskinen Levity Elite Rower hos Tights.no.

Via nettverktøyet Wayback Machine kan man se at romaskinen ble markedsført på samme måte i mai – med pris på 12.999 kroner «etter kampanjen».

Wayback Machine har også et treff på Tights.no i slutten av oktober. Det forklarer hvorfor Prisguiden ikke viser noen periode med prisen 12.999 etter kampanjen i mai:

Fordi man samtidig hadde mulighet til å bli medlem hos nettbutikken, noe som er gratis, og få romaskinen til 6.499 kroner.

– Må ikke gi inntrykk av salg

Er det i det hele tatt lov å markedsføre en vare med henvisning til hva prisen skal bli etter kampanje?

Ja, svarer seksjonssjef Marit Evensen i tilsynsavdelingen i Forbrukertilsynet.

Marit Evensen, underdirektør i Forbrukertilsynet.

Hun forklarer at dette typisk brukes ved introduksjonstilbud, men at det også kan være aktuelt i andre sammenhenger.

– Næringsdrivende må da ikke gi inntrykk av salg, ettersom dette ikke er salgsmarkedsføring, legger hun til.

Evensen forklarer at etterpriser må opplyses tydelig, og at forbruker generelt må få informasjon om hva prisbesparelsen går ut på.

– Videre må etterprisen holdes i en tilstrekkelig periode og varen må selges til denne prisen. Poenget er at denne prisen skal holdes til den er etablert som en reell pris.

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier til E24 at Levity-romaskinen åpenbart fremstår som et godt tilbud når man kun ser på nettsiden til tights.no.

– Men ved å sjekke prissammenligningstjenester så ser vi at den høye «etterprisen» kun skjer i korte perioder. Her er det viktig å ikke la seg lure av snedig markedsføring. Det er like rimelig å kjøpe dette produktet i april som under Black Friday. Dette understreker poenget om å sjekke historiske priser for å avdekke om et tilbud er gull eller tull.

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Over en halv milliard i omsetning

Tights.no drives av Netthandelsgruppen.

Selskapet har hatt en eventyrlig vekst de siste årene, der omsetningen har økt fra 154,8 millioner kroner i 2019 til om lag 600 millioner i 2021.

Da E24 ringte tirsdag, svarte daglig leder Per William Frøisland at han var for opptatt til å svare på spørsmål.

På e-post skriver han at begrepet «etter kampanje» ikke er spesielt for Black Week.

– Årsaken til at varer kan få denne merkelappen er at vi er sikre på at prisen fra leverandøren vil øke ved neste innkjøp, enten fordi vi planlegger å kjøpe et mindre parti eller vi har fått varsel om produkt- eller fraktkostnadsøkning, eller begge deler. I disse tilfellene kommer dette våre kunder til gode i en periode, fra noen korte til lengre kampanjeperioder, avhengig av hvor mange produkter vi har på lager.

Slik ser «dagens tilbud» ut på Tights.no torsdag i Black Week.

Videre skriver Frøisland at 24-timers tilbudene som regel varer i 24 timer, men at de i enkelte tilfeller kan vare lenger eller kortere.

Han svarer ikke på hvorfor «etter kampanje» er en betydelig del av Tights.no-markedsføringen under Black Week når Forbrukertilsynet uttaler at «etter kampanje» ikke skal gi inntrykk av salg.

Han svarer heller ikke på hvor mange salg de har hatt av romaskinen til pris 12.999 kroner i år eller om han mener at å presentere varen med 8.000 kroner rabatt er god og redelig markedsføring.

Har fått Black Week-refs før

Tights.no har tidligere vært i Forbrukertilsynets søkelys.

E24 har fått innsyn i fire ulike saker som omhandler nettbutikken – fra 2016, 2020 og 2021.

Den første kom som følge av at XXL klagde dem inn for bruk av det de mente var ikke reelle førpriser.

Den andre ble utløst av en forbrukerklage som påpekte at det ikke var 30 prosent avslag på hele butikken likevel, slik nettbutikken hevdet på Facebook.

Den tredje kom etter Black Week 2020, da en forbruker påpekte at den ene annonsevaren «alltid er på salg».

Våren 2021 gjorde Forbrukertilsynet egne undersøkelser, som resulterte i den fjerde henvendelsen. Tilsynet fant flere eksempler på produkter på tilbud som hadde blitt tilbudt til en lavere pris enn markedsført førpris i perioden før salget.

Netthandelsgruppen vedgikk at det var gjort feil og forklarte dette med å peke på blant annet økt omsetning det siste året, økt varesortiment, samt at prisene varierte mer enn normalt under koronapandemien. Svaret imponerte ikke Forbrukertilsynet:

«Dersom selskapet ikke har tilstrekkelig kontroll til å kunne sikre at førprisene som markedsføres er reelle, må selskapet heller la være å ha salg.»

