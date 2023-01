SAS-sjef Anko Van der Werff tjente 12,68 millioner svenske kroner

Det kommer frem i SAS’ ferske årsrapport.

Saken oppdateres.

2022 ble et svært utfordrende år for SAS. Flyselskapet rakk knapt å komme seg på andre siden av pandemien, før en streik lammet store deler av trafikken i sommer.

Det kriserammede flyselskapet er nå i en konkursbeskyttelsesprosess i USA og har som et ledd i dette fått innvilget et kriselån på rundt 7 milliarder svenske krone fra det amerikanske investeringsselskapet Apollo Global Management.

I dag la SAS frem sin årsrapport for 2022.

Det kommer det blant annet frem at Anko Van der Werff fikk en fastlønn på 12,68 millioner svenske kroner inkludert feriepenger (12,16 millioner norske kroner) i 2022.

Anko Van der Werff sin forgjenger Rickard Gustafson fikk en fastlønn på 12,54 millioner svenske kroner inkludert feriepenger i 2021.

«Årslønnen ble ikke revidert i regnskapsåret 2022 og utgjør som sådan 12,47 millioner svenske kroner», skriver SAS i sin årsrapport.

I tillegg får nederlenderen en pensjon på totalt 4,7 millioner svenske kroner.

Andre fordeler som bil, reisefordeler, helse- og livsforsikring beløper seg til 284.000 svenske kroner.

Kritisk til lederlønnen

Leder for SAS Norge Flygerforening (SNF) Jan Levi Skogvang har tidligere etterspurt hvordan SAS-ledelsen bidrar med å redde selskapet og han kritiserte da ledelsens lønninger.

– Vi vet at konsernsjefen i SAS, Anko van der Werff, har en lønn på minimum 12,5 millioner, i tillegg til nær 5 millioner til pensjon. Til sammen utgjør dette en utbetaling til konsernsjefen på over 17 millioner kroner i året, og han har tydeligvis ingen planer om å bidra med lønnskutt, sa Skogvang i en pressemelding i juli.

Fra colombiansk flyselskap

Nederlenderen Anko van der Werff ble hentet til jobben som ny SAS-sjef våren 2021.

Han kom da fra jobben som sjef for det colombianske flyselskapet Avianca.

I den forbindelse sa SAS styreleder, Carsten Dilling, at van der Werff ikke skulle ha noen høyere lønn enn avtråddende sjef Rickard Gustafson.

Ifølge årsrapporten for 2021 hadde Gustafson en lønn på 12,5 millioner svenske kroner.

I årsrapporten til SAS for 2021 går det frem at SAS gjorde et unntak fra retningslinjene, og inngikk en avtale med van der Werff om å betale ut pensjon som lønn. Det betyr at den totale årslønnen i avtalen for 2021

Tap etter skatt

I starten av desember la SAS frem resultater fra fjerde kvartal, som viste at selskapet hadde et tap etter skatt på 1,2 milliarder svenske kroner i perioden august til oktober.

Før skatt var underskuddet på 1,7 milliarder svenske kroner i perioden, ned fra 945 millioner svenske kroner. SAS hadde 10,65 milliarder svenske kroner i inntekter i fjerde kvartal, fra 5,76 milliarder svenske kroner i samme kvartal året før.

I november var underskuddet til SAS på 504 millioner svenske kroner, viser en oppdatering. Det tilsvarer rundt 475 millioner kroner.

Rettelse I en tidligere versjon av denne saken sto det at Anko van der Werff fikk en liten lønnsøkning i 2022. Det riktige er at årslønnen er uendret i 2022. Presiseringen ble lagt inn 24.01 klokken 08.38.