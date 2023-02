Venter mer grensehandel etter prishoppet: – Nå blir det en Sverige-tur i uken

Varehandelsekspert tror prishoppet i norske butikker vil føre til økt grensehandel. På supermarkedet Maximat i Strömstad var de forberedt på storinnrykk onsdag.

Stefan Jordell (t.v.) og kompisen Ruben Stjernstedt tok onsdag den drøye fem mil lange kjøreturen fra Fredrikstad til Strömstad for å kjøpe matvarer til svenske priser. – Det blir hyppigere turer fremover, sier Stjernstedt.

Onsdag økte prisene på en rekke dagligvarer med over ti prosent i flere norske dagligvarebutikker. Prishoppet kommer på toppen av en allerede ekstraordinær prisvekst det siste året.

Ole Jørgen Lind, butikksjef på supermarkedet Maximat i Strömstad, er forberedt på at de økte matvareprisene vil føre til at langt flere krysser riksgrensen for å handle. Det opplevde han senest ved forrige prisvindu i juli i fjor.

Ole Jørgen Lind, butikksjef på Maximat i Strömstad, mener grensehandel bidrar til å gjøre den norske dagligvarehandelen bedre. – Vi er med på å skape sunn konkurranse, sier han.

– Etter den forrige store prisendringen i Norge, forrige sommer, ble vi tatt skikkelig på sengen. Da økte vi omsetningen med nesten 20 prosent over natten. Denne gangen er vi skikkelig forberedt – vi har blant annet lagt inn større ordre og økt bemanningen for å møte økt etterspørsel, forteller han.

Også varehandelsekspert Odd Gisholt tror de økte prisene vil føre til mer grensehandel.

– Blir flere turer fremover

Ruben Stjernstedt (40) og Stefan Jordell (50) var blant mange nordmenn som onsdag krysset riksgrensen for å dra på handletur. De to kompisene fra Fredrikstad drar regelmessig på handleturer til Sverige sammen.

– Det er blitt en slags tradisjon å ta en handletur til Sverige, minst en gang i måneden. Snus er den viktigste drivkraften. Når vi ser hvor mye prisene øker i Norge, blir det nok heller flere enn færre turer fremover, sier Stjernstedt, mens han fyller handlevognen med kjøttvarer, brett med brus og knekkebrød.

Jordell nikker.

– Før nyttår pleide jeg maks å ta en handletur eller to i Sverige i måneden. Nå drar jeg en gang i uken. Det skyldes dels at prisene er så høye i Norge, men også at snuskvoten ble halvert fra nyttår.

Skyhøy svensk prisvekst

Men det er ikke bare i Norge at prisene skyter i været. Prisveksten i Sverige var i desember over dobbelt så høy som i Norge. Ifølge tall fra det svenske statistikkbyrået SCB har matvareprisene i nabolandet økt med nær 19 prosent det siste året.

Stefan Jordell anslår at han likevel sparer rundt en tusenlapp per handletur han legger til nabolandet.

– Men det er mye på grunn av tobakken. Prisene har gått opp ganske mye også i Sverige, det har jeg merket, men det er fortsatt en rekke varer som er mye billigere enn i Norge. Av matvarer kjøper vi mest kjøttprodukter – de kommer i større forpakninger og er langt rimeligere enn hjemme, sier 50-åringen.

Ruben Stjernstedt (40) og Stafan Jordell (50) har merket at prisen har økt også i Sverige. Ifølge statistikkbyrået SCB har maten i nabolandet blitt nær 19 prosent dyrere det siste året.

Butikksjef Ole Jørgen Lind bekrefter at matvareprisene har blitt dyrere også hos dem, men fremholder at prisene deres ligger godt under den generelle prisveksten på matvarer i Sverige.

– Vi har jobbet knallhardt med leverandørene våre og kjøpt store partier for å holde prisene nede, men det har gått opp her også. Våre egne tall viser at vi har hatt en økning på 10,2 prosent i samme periode som svenske matpriser har økt med 18,6 prosent, sier Lind.

– Vil føre til økt grensehandel

Odd Gisholt, dagligvareekspert og tidligere lektor ved BI, tror all oppmerksomheten rundt prishoppet vil føre til økt grensehandel.

– Jeg tror at grensehandelen fortsatt vil være høy. Selv om prisene har økt kraftigere i Sverige enn i Norge, er det fremdeles en rekke artikler som er mye billigere i Sverige enn her hjemme, sier Gisholt og trekker frem alkohol, tobakk, kjøtt og brus som eksempler.

– Dessuten er nordmenn er så vant til å handle i Sverige, at de vil fortsette med det, sier Gisholt.