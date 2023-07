Utsolgte Karpe-konserter bidro til rekordår for Nova Spektrum

Økt aktivitet etter pandemien har snudd situasjonen fra minus til pluss for NOVA Spektrum.

Ti utsolgte Karpekonserter i Oslo Spektrum bidro til dobling av inntektene for selskapet bak arenaen.

NOVA Spektrum er Stiftelsen som eier og driver Oslo Spektrum og NOVA Spektrum (tidligere Norges Varemesse).

Aktiviteten innen konserter og arrangementer har tatt seg kraftig opp etter pandemien.

De samlede driftsinntektene mer enn doblet seg, fra 245,5 millioner kroner i 2021 til 544,9 millioner kroner i 2022.

Inntektsøkningen bidro til en kraftig resultatforbedring og stiftelsen snudde fra minus til pluss. Resultatet før skatt i 2022 endte på 28,8 millioner kroner, opp fra minus 45,2 millioner kroner i 2021.

Ketchupeffekt

Administrerende direktør i Stiftelsen Nova Spektrum, Gunn Helen Hagen, sier til E24 at hoveddelen av aktiviteten kom fra andre kvartal og utover i 2022.

I begynnelsen av året var det fortsatt usikkerhet til når regjeringen ville åpne opp for store arrangementer etter omikron-nedstengningen. Hun forteller at de likevel kalte ansatte tilbake fra permittering og rigget for å komme kjapt ut av startblokkene igjen.

– Det er ekstra gledelig at vi får denne omsetningen i et år hvor aktiviteten stammer fra tre fjerdedeler av året, sier Hagen.

Hun forteller at mye av aktiviteten har vært arrangementer som var utsatt en eller flere ganger under pandemien. Det ga høy aktivitet og en ketchupeffekt etter pandemien.

Blant høydepunktene som bidro til inntjeningen var rapduoen Karpe som fylte Oslo Spektrum 10 ganger med over 100.000 publikummere til sammen.

Administrerende direktør i Stiftelsen NOVA Spektrum, Gunn Helen Hagen, er svært fornøyd med resultatet i 2022.

Internasjonal konkurranse

Fortsatt forventer NOVA Spektrum god aktivitet og flere store arrangementer fremover det neste året, men det er knyttet mer spenning til årene 2024 og 2025.

– Det er mye internasjonal uro som kan gi mindre aktivitet, samtidig har Norge en fordel med at det er sett på som en trygg havn for arrangementer, sier Hagen.

Hun forteller videre at de ser størst konkurranse i det internasjonale landskapet.

– Vi konkurrerer hovedsakelig internasjonalt med andre store kongressarenaer om å få arrangementer til Norge.

Hagen trekker frem tilsvarende arenaer i Stockholm og andre europeiske storbyer som nære konkurrenter.

– I Norge er vi en stor og dominerende aktør, understreker hun.

Stiftelsen NOVA Spektrum som drifter Oslo Spektrum og NOVA Spektrum i Lillestrøm (avbildet) leverte rekordresultat i 2022.

Prosjekt i milliardklassen

Tidligere i år meldte NOVA Spektrum i en pressemelding at Oslo bystyre sa ja til planene for å etablere nye Oslo Spektrum.

– Beslutningen representerer en stor merverdi for oss som stiftelse, sier administrerende direktør Hagen i en uttalelse fra selskapet.

Hagen vil ikke kommentere den fulle på rammen på investeringen, men sier til E24 at det er et prosjekt i milliardklassen.

NOVA Spektrum planlegger byggestart i 2024 og sier det vil ta flere år før ferdigstillelse. Prosjektet omfatter en ny kongress- og kulturarena i tilknytning til dagens Oslo Spektrum, samt et tilhørende høyhus med kontorlokaler.

Høyhuset eies i samarbeid med eiendomsutvikler Aspelin-Ramm og er tiltenkt kontorarbeidsplasser.

Det er tilbygget til dagens Oslo Spektrum som rives og aktiviteten på arenaen opprettholdes i hele byggeperioden.