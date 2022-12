Facebook-eieren legger ned kontoret i Norge

Facebook-eier Meta legger ned salgskontoret i Norge. Selskapets norske ansatte blir berørt av masseoppsigelser i gigantkonsernet.

Facebook-eier Meta har hatt salgskontor i Norge siden 2016. Bildet er fra Metas hovedkvarter i California.

Det bekrefter kommunikasjonssjef Peter Münster i Meta Norden, i en uttalelse videreformidlet av PR-byrået Släger.

Konsernet, som står bak blant annet Facebook og Instagram, åpnet sitt norgeskontor i mai 2016.

Facebook Norway, som selskapet heter, har i dag ti ansatte, ifølge Bizweb. De leier lokaler i det første kontorbygget i Barcode-rekken i Dronning Eufemias gate i Bjørvika. Da kontoret åpnet i 2016 besto kontoret av fire ansatte, som skulle betjene salgsfunksjonene for det norske markedet til Facebook.

Nedbemanningen av salgsteamet i Norge skjer til tross for at selskapet leverte et årsresultat på nær 30,8 millioner kroner i 2021. Dette er nesten en dobling av overskuddet selskapet hadde i 2020.

Tidligere statsminister Erna Solberg deltok på åpningen av Facebooks salgskontor i Bjørvika i 2016. Her er hun flankert av visepresident i Meta Norden Martin Ingemannson (t.v.) og norgessjef Rune Paulseth.

Rammet av masseoppsigelser

I november ble det kjent at Meta gikk til oppsigelse av 11.000 ansatte globalt. Det tilsvarer rundt 13 prosent av de ansatte i gigantkonsernet.

Beslutningen om å avvikle driften i Norge har direkte sammenheng med masseoppsigelsene, får E24 opplyst.

– Dette betyr at vi har måttet se nærmere på hvor vi har folk som jobber med salg. Dessverre er konsekvensene av den nåværende økonomiske situasjonen at hele vårt Oslo-baserte salgsteam blir berørt av nedbemanningen, skriver PR-byrået i e-posten.

E24 har det siste døgnet rettet en rekke henvendelser til Rune Paulseth, som er Metas norgessjef, men han har ikke besvart våre henvendelser.