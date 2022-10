Carews agent og venn: – John kastet meg under bussen, men jeg bebreider ham ikke

Per A. Flod mener det er helt unødvendig å straffeforfølge John Carew. Han synes det er grusomt å se «reservesønnen» sitte på tiltalebenken.

SÅRT: Per A. Flod sier det er vondt å se John Carew sitte på tiltalebenken.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er helt grusomt å se han i rettssalen. Når jeg tenker på det får jeg ikke sove. Det gjør vondt. Jeg griner nesten, sier Per A. Flod til E24.

Skattesviktiltalte John Carews agent, advokat, forretningspartner og selverklærte «reservepappa» har de to siste dagene forklart seg i skattesvik-saken i Oslo tingrett.

Den tidligere fotballstjernen står tiltalt for grovt uaktsomt skattesvik og grovt forsettlig skattesvik. Carew erkjenner alle faktiske forhold i saken, men nekter for å unndratt skatt med viten og vilje.

Les på E24+ Slik bygget Carew opp sitt eiendomsimperium

– Skulle ikke vært en straffesak

Flod har vært John Carews nærmeste støttespiller siden 90-tallet, og har stått like bak Carew gjennom hele fotballkarrieren. Underveis har de to utviklet et nært vennskap.

Flod får vondt av å tenke på at Carew risikerer fengsel for skatteunndragelse. Og han mener saken mot Carew er helt unødvendig. Ifølge Flod skulle det ikke vært en straffesak i det hele tatt.

– Jeg mener det ikke skulle vært en straffesak. Saken reiser spørsmålet: Hva er formålet med Skatteetaten? Jeg mener de, som offentlig etat, har plikt til å oppklare, rettlede og veilede innbyggerne. Ikke sitte på sin høye hest og straffe folk som ønsker å betale sin skatt, sier Flod til E24.

SÅRT: Per A. Flod sier det er vondt å se John Carew sitte på tiltalebenken.

– Jeg er på trygg grunn

Til Oslo tingrett har Flod i to dager forklart seg om kommunikasjon med Skatteetaten, og om hvordan han har rådført Carew, spesielt i perioden etter at Carew la opp som fotballspiller i 2013.

Helt siden det ble kjent at Økokrim hadde tatt ut tiltale mot ham, har Carew sagt at saken skyldes dårlige skatteråd fra Flod.

– John kastet meg under bussen, men jeg bebreider ham ikke for det. Det betyr ingenting. Jeg hadde vært en dårlig venn hvis jeg ikke hadde tålt det i en situasjon som var så desperat for John. Bussen har tross alt ikke kjørt over meg, sier han.

– Det har ikke gjort meg så veldig mye. Jeg vet jeg er på trygg grunn. I grunn har jeg ikke gitt ham så mange skatteråd, jeg har forsøkt å argumentere juridisk overfor Skatteetaten ut ifra de opplysningene jeg har sittet på, sier Flod.

Han sier at han først ble kjent med hvor mye Carew hadde vært i Norge – over 230 dager i samtlige år mellom 2014 og 2019 – da politisaken var et faktum. Kjernen i saken er nettopp den magiske grensen på 183 dager, som gjør Carew skattepliktig til Norge i disse årene.

John Carews forsvarer Berit Reiss-Andersen har blitt forelagt Flods påstand om at Carew kastet ham under bussen. Hun har ingen kommentar på vegne av sin klient, men sier at Flods forklaring vil bli kommentert i prosedyren.

«RESERVEPAPPA»: Både Carew og Flod beskriver forholdet som et far-sønn-forhold. Her er de sammen i Spania etter overgangen til Valencia i år 2000.

– Bryr meg ikke om omdømme

Den pensjonerte advokaten sier at han har gjort det klart for Carew at han selv synes det var en dårlig strategi å skylde på ham.

– I verste fall risikerer han at det slår tilbake på ham, sier Flods.

Har du fått dårlige råd, og lyttet til dem, risikerer du at det fremstår som du har handlet med forsett, er Flods poeng.

Men for egen del bryr han seg lite om å få skylden.

– Jeg bryr meg ikke så mye om hva som skrives om meg i mediene. Ikke er jeg opptatt av å ha et godt omdømme heller. Nylig leste jeg et sitat hvor det sto at når man fyller 70 år kan man mene og si hva man vil, uten å tenke på konsekvensene, legger han til.

Da Flod feiret en noe forsinket 70-årsdag, var det første gang han så John Carew på halvannet år. Han sier en konsekvens av straffesaken er at de to knapt har truffet hverandre.

Les også Carews agent og nære venn: – Det var aldri snakk om å jukse på skatten

NÆRT: Forholdet mellom Flod og Carew er fremdeles sterkt, over 20 år etter at de møttes for første gang. Dette er også kun uker før Carew ble siktet av Økokrim.

– Aldri i verden unndratt skatt med vilje

Mot slutten av sitt vitnemål tok Flod ordet, for å levere et forsvar av sin venn og forretningspartner.

– Jeg kjenner John ut og inn. Det er bare hans mor som kjenner han bedre. Aldri i verden, det sier jeg til dere, har han med viten og vilje forsøkt å unndra skatt. Det sier jeg rett ut, sa han og fortsatte:

– Det er helt klart at han har leid ut en leilighet i London uten å skjønne konsekvensene. Men forsett? Vilje til å unndra skatt? Aldri i verden.

– John har sagt til meg, nesten hver gang han har snakket med meg om skatten: «Selvfølgelig skal jeg betale min skatt. Jeg vil betale min skatt. Men jeg vil gjøre det til riktig sted.», sa Flod.

Rettssaken mot John Carew Økokrim har etter en lang etterforskning tiltalt John Carew (43) for grovt skattesvik. De mener han har unndratt 5,4 millioner kroner i perioden mellom 2014 og 2019.

Påtalemyndigheten mener Carew har oppholdt seg mer enn 183 dager i Norge i de aktuelle årene, og dermed er skattepliktig til Norge for alle sine inntekter/hele sin formue.

Carew har erkjent straffskyld for grovt uaktsomt skattesvik mellom 2014 og 2017, men bestrider at han har unndratt skatt med viten og vilje i perioden mellom 2017 og 2019.

I hvilken grad Carew visste hva han gjorde – og dermed handlet forsettlig – i den sistnevnte perioden er det store stridsspørsmålet i saken.

Det er satt av åtte dager til rettssaken mot den tidligere fotballstjernen i Oslo tingrett. Strafferammen for grovt skattesvik er fengsel i inntil seks år. Vis mer

Ikke særlig smart formulering

Under rettssaken har det kommet frem at Flod, etter at han var gjort kjent med at Skatteetaten hadde kartlagt Carews kortbruk i Norge, skrev følgende i en e-post til Carew:

«Jeg var sikker på at du har brukt et utenlandsk bankkort i Norge, men du har brukt et norsk? Det var i så fall ikke særlig smart.».

Flod er enig i at formuleringen i e-posten heller ikke fremstår særlig smart.

– Det var en dum formulering. Jeg skrev det til John fordi han hadde en følelse av å bli overvåket av skattemyndighetene. Jeg har jobbet såpass lenge med skatterett, at jeg vet at Skatteetaten også sjekker utenlandske bankkort i en pågående kontrollsak. Så det hadde ingen praktisk betydning for straffesaken, sier Flod og legger til:

– Dessuten etter å ha gjennomgått mange hundre e-poster, meldinger, brev og fandens oldemor, klarer de å finne én dårlig formulering. Er ikke det egentlig ganske bra, da?